125 очков! Ещё Никита Кучеров обошёл Ягра и стал девятым европейцем в истории.

Два очка до Могильного! Такого бомбардира в НХЛ не было 13 лет

Казалось бы, «Тампе», как победителю регулярного чемпионата уже ничего особо не нужно. «Президент Трофи» уже вручён (кстати, капитан команды Стивен Стэмкос до него дотронулся), первый «посев» никуда не денется, и можно спокойно готовиться к серьёзным кубковым битвам. Однако южане не стали вальяжно доигрывать концовку регулярного чемпионата, а наоборот, решили реабилитироваться за обидное поражение в предыдущем матче от «Вашингтона». Главную скрипку в атаке у «Лайтнинг» вновь сыграл лучший бомбардир сезона Никита Кучеров.

Русские игроки и плей-офф НХЛ. Все расклады на текущий момент Кто попадёт в плей-офф, кто закончит сезон, а кого ждать на чемпионате мира.

Собственно, «Оттава» тоже давно потеряла турнирную мотивацию, но игра перед своими болельщиками обязывала «сенаторов» оказать достойное сопротивление. Отчасти это получилось, но преимущество «молний» ощущалось на каждом сантиметре площадки, и первый гол в исполнении Янни Гурда стал логичным завершением игрового перевеса гостей. А Никита Кучеров стал полноправным соавтором шайбы, сделав пас-конфетку на партнёра.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Под занавес первого периода Брэйди Ткачук восстановил равновесие, но после перерыва слово взял молодой защитник гостей Михаил Сергачёв, поразивший ворота «Сенаторз» хитрым дальним кистевым броском. Кучеров и здесь заработал результативный балл, который был 124-м для него в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Спустя ещё пять минут Никита оформил ассистентский хет-трик, выступив автором голевой передачи своему центрфорварду Брейдену Пойнту.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Таким образом, Кучеров стал первым хоккеистом НХЛ за последние 13 лет, кто добрался до отметки в 125 очков за сезон. Последним, кто делал это, был Джо Торнтон в сезоне-2005/06, когда команды только привыкали к новым условиям потолка зарплат и обновлённым правилам. Кроме этого, Кучеров обошёл Яромира Ягра и Петера Штястны по количеству очков за сезон для европейцев — по этому показателю он идёт девятым в истории лиги.



Что же касается российского рекорда по очкам за сезон, который принадлежит Александру Могильному, то для его повторения Никите осталось набрать 2 очка за три матча.

«Тампа», одержав победу, добралась до отметки в 60 выигрышей за сезон. Кроме нынешних «молний» такого успеха добивались только две команды: легендарный «Детройт»-1995/96 во главе с «Русской пятёркой» и «Монреаль» конца -1970-х (1976/77).

Ракета от Кучерова! Одним движением снял «паутину» с дальней девятки «Тампа» сделала фантастический камбэк, а у Никиты уже 121 очко.

Впрочем, своя ложка дёгтя у «Тампы» и её многочисленных фанатов всё же присутствует. Лидер обороны «Лайтнинг» Виктор Хедман может пропустить все оставшиеся матчи регулярного чемпионата из-за сотрясения мозга. Как сказал наставник команды Джон Купер, все надёются, что швед сможет поправиться к старту кубковых встреч, но гарантий этого никто из докторов не даёт. В субботу Хедман получил травму, когда в одном из эпизодов столкнулся с арбитром, и хотя клуб отрицает наличие сотрясения, неофициальные источники говорят именно об этом. У защитника уже есть сотрясения в своей карьере: в сезоне-2011/12 он пропустил из-за такого повреждения 13 матчей.