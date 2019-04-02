Философия отката. ЦСКА уже мог бы раскатать СКА, но не рискует

Поражение в третьем матче финала Запада от СКА наверняка невероятно расстроило Игоря Никитина. Наставник московских «армейцев» строил победную линию на строжайшей игре в обороне, пожертвовал ради этого всем атакующим потенциалом ЦСКА, а что получил в результате? Издевательский гол от Николая Прохоркина, который выцарапал шайбу и бросил по воротам Ильи Сорокина в окружении пятерых (!!!) игроков ЦСКА.

Но каким бы ни получился этот победный гол СКА, он полностью вытекал из логики встречи. Начиная со второго периода питерцы полностью завладели территориальным преимуществом, осадили зону защиты москвичей, и от второй пропущенной шайбы ЦСКА долгое время спасали грамотная позиционная оборона и огромное количество блокированных бросков. Но постоянно продолжаться так не могло, и СКА заслуженно добился своего.

Игорь Никитин загоняет своих игроков в определённые, жёсткие рамки, муштруя игру в обороне, а в нападении полагаясь на контратаки и мастерство первого звена. Но, как видим, работает это не всегда. СКА взял третий матч серии напористостью, прорвал эти мощные редуты и показал, что побеждать в этом противостоянии питерские «армейцы» готовы, даже играя в хоккей, предложенный соперником. А может ли ЦСКА поменяться, если что-то пойдёт не так? Пока этот вопрос остаётся открытым.

Оборона прежде всего. Но есть ли у ЦСКА план «Б»?

Под таким девизом ЦСКА играет на протяжении всего сезона. В стане московских «армейцев» никто особо и не скрывает, что они при любых обстоятельствах пляшут от печки.

Никитин: ЦСКА весь сезон играл строго от обороны

«План на матч был играть от обороны? Мы команда, которая много внимания уделяет обороне. Мы весь сезон придерживались этой стратегии, в плей-офф ничего не изменилось. Будем показывать свою игру и фокусироваться на том, что у нас получается лучше всего, а это оборона», — защитник «армейцев» Мэт Робинсон не скрывает, на чём выстраивается стиль ЦСКА.



Болельщику, особенно нейтральному, смотреть игры с участием москвичей тяжеловато, но вряд ли это кого-то волнует в ЦСКА. Результат команда показывает стабильно, и это самое главное. В плей-офф, как известно, не до эстетики. Красно-синие великолепно чистят свой пятак, высоко блокируют броски и стараются предельно минимизировать количество опасных моментов у своих ворот. Вкупе с потрясающей мобильностью это делает оборону ЦСКА практически неуязвимой, и они меньше всех пропускают как в регулярке, так и в плей-офф. В финале Запада такая тактика тоже работала в первых матчах серии. СКА бесился от «автобуса» в зоне соперника и с величайшим трудом забрасывал одну шайбу за матч, а ЦСКА оборонялся всей пятёркой и выстреливал контратаками, благодаря которым и добился двух побед в Москве.

«Автобус» в зоне ЦСКА. Почему серия Запада такая незрелищная На Востоке всё было интереснее.

Что же изменилось в Санкт-Петербурге? Кардинально – ничего. Вот только СКА, подгоняемый родными трибунами, шёл в атаку с утроенной силой, а ЦСКА стал играть не просто в откат, а откровенно трусливо. Получив преимущество после во многом случайного гола в конце первого периода, ЦСКА полностью отдал сопернику территорию, перестав помышлять о контроле шайбы и осмысленных атаках. Да, ещё при счёте 1:0 в пользу москвичей у Михаила Григоренко был стопроцентный шанс, но это всего одна реальная возможность за почти 40 минут игры! СКА же два периода атаковал так бодро и всеобъемлюще, что быстро стало понятно – удержать минимальное преимущество ЦСКА точно не удастся.



Оборонятся московские «армейцы» умеют лучше всех в КХЛ, но как выиграть матч без заброшенных шайб? Лидеров нападения ЦСКА (за исключением того самого момента у Григоренко) в третьем матче серии практически не было видно, не помогли подопечным Игоря Никитина и три подряд большинства в первом периоде. ЦСКА как будто и не собирался атаковать в этом матче, а приехал в Санкт-Петербург терпеть. Но оказалось, что СКА по силам доставить оппоненту проблемы, а вот у ЦСКА плана «Б» на игру не было. Москвичи не сумели в нужный момент отодвинуть игру от своих ворот, а когда счёт стал равным, то не смогли добавить в атаке. СКА же планомерно бил в одну точку, и гол Прохоркина логично увенчал эти общекомандные усилия.



Третий матч серии поставил вопрос: а может ли ЦСКА созидать при должном уровне сопротивления соперника? Пока запасных ходов у Игоря Никитина не просматривается.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

ЦСКА сам себе создаёт проблемы

Несмотря на победу СКА в третьем матче, статус фаворита пока по-прежнему у московских «армейцев». Козыри ЦСКА всё ещё выглядят сильнее, чем у соперника. Но всё это будет иметь смысл только в том случае, если подопечные Игоря Никитина перестанут перегибать палку. В самом деле, полностью отдать СКА преимущество в выездном матче и забыть об атаке при счёте 1:0 – довольно странное решение. Здесь всё дело в том, что Игорь Никитин очень боится совершить ошибку, и перестраховывается сверх всякой меры. Наставник ЦСКА не решается даже слегка скорректировать тактику, которая приносила успех команде на протяжении всего сезона, хотя гибкость и трезвый анализ ситуации в плей-офф необходимы. Никитин отдаёт должное уровню нападения СКА и помнит, что в прошлом году пройти питерцев ему удалось за счёт обороны, но забывает, что в этом плей-офф «армейцы» с берегов Невы совсем не так грозны.

СКА некем обыгрывать ЦСКА. Как так получилось? Одного Никиты Гусева явно недостаточно.

Против здорового Дацюка, Ковальчука и Шипачёва «автобус» наверняка был самой действенной методой, но сейчас, излишне осторожничая, ЦСКА сам создаёт себе проблемы. С нынешним СКА московским «армейцам» можно играть с позиции силы в каждом матче, не запираясь на два периода в собственной зоне. У ЦСКА отличный подбор игроков, сбалансированный состав, и они способны не только терпеть и отбиваться, но и созидать. Однако пока Никитин явно не готов к смелым решениям, и благодаря этому у СКА в нынешнем финале конференции появляется шанс.



Вообще, тактическая упёртость становится фирменным знаком тренеров ЦСКА. Московские «армейцы» уже пятый сезон ходят в главных фаворитах Кубка Гагарина, но выиграть трофей им никак не удаётся. За предыдущие четыре года каждый раз находилась команда, которая находила противоядие действенному, но слишком простому и прямолинейному стилю Дмитрия Квартальнова, а затем и его последователя Игоря Никитина. Уже сейчас наставнику ЦСКА нужно задуматься о том, что и в этот раз для итоговой победы придётся хитрить, рисковать, меняться. Но сможет ли Никитин выйти из зоны комфорта?