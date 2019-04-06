Кучеров выдал лучший русский сезон! Пал рекорд, которому больше четверти века

Лучший бомбардир нынешнего сезона продолжает восхищать своей игрой. Никита Кучеров побил рекорд Александра Могильного, который держался 26 лет и стал автором самого результативного сезона среди российских хоккеистов в истории НХЛ.

Никита оставил десерт напоследок, на матч с «Бостоном». Молчал два периода, опекаемый великаном Харой, даже бросков у не него не было. А в третьем взял и забил очередной сумасшедший гол. Вырвался из объятий двух защитников (на минутку, Хары и Макэвоя) и переиграл Раска, как школьника. Зверь!

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

В концовке «Бостон», проигрывая 3:5, снял вратаря. Кучеров заработал вторую передачу на голе Палата в пустые ворота, и установил новый российский рекорд. А заодно повторил рекорд Яромира Ягра, став вторым крайним нападающим в истории лиги, который сделал 87 передач в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

Самые результативные российские сезоны в НХЛ:



1.



2.



3. Сергей Фёдоров (1993/94) — 120,



4. Евгений Малкин (2008/09) — 113,



5. Александр Овечкин (2007/08) — 112,



6. Павел Буре (1992/93) и Александр Овечкин (2008/09) — 110. 1. Никита Кучеров (2018/19) — 128 очков,2. Александр Могильный (1992/93) — 127,3. Сергей Фёдоров (1993/94) — 120,4. Евгений Малкин (2008/09) — 113,5. Александр Овечкин (2007/08) — 112,6. Павел Буре (1992/93) и Александр Овечкин (2008/09) — 110.

Нынешний сезон для Кучерова стал по-настоящему прорывным. Форвард «Тампы» смог материализовать свой талант, выдав максимум личной и командной эффективности: «молнии» задолго до окончания выиграли регулярный чемпионат и добрались до отметки в 62 победы, повторив рекорд «Детройта» образца сезона-1995/96. А сам Кучеров, несмотря на не самый удачный старт, станет обладателем «Арт Росс Трофи» и будет претендовать на приз MVP.



Не так давно Кучеров преодолел отметку в 125 очков, и уже это позволило записать его имя в исторические списки. Последним игроком до россиянина, кто смог сыграть столь результативно, был Джо Торнтон в сезоне-2005/06.

Рекорд Могильного держится 26 лет. Каким был тогда хоккей в НХЛ Никита Кучеров может превзойти уникальное достижение.

«В нынешнем сезоне я чувствую себя лучше, уверенней, чем год назад. Постоянно пытаюсь работать над своей игрой. Вроде бы получается прибавлять», — говорит сам Никита, который ещё год назад вполне мог претендовать на «Харт Трофи». Тогда Кучерову помешало отсутствие нужной репутации — он был парнем, на которого не ставили. Кроме того, подавляющее большинство обладателей приза самому ценному игроку последних лет — игроки из первой пятёрки драфта: Тейлор Холл. Коннор Макдэвид, Патрик Кейн, Сидни Кросби, Александр Овечкин, Евгений Малкин. Ни один из них не был выбран позже пятого общего номера, а Кучерова «Тампа» забрала лишь во втором раунде.



«В каком-то смысле, Кучеров — воплощение идеи о том, что драфт не является точной наукой. Прежде, чем хвалить «Тампу» за прозорливость и выбор Никиты, давайте вспомним, что до этого «молнии» выбрали Влада Наместникова, он ушёл раньше Кучерова, но звездой так и не стал», — отмечает обозреватель Toronto Star Кевин Макгрэн.



«Да, вы правы. Это либо наша заслуга, либо позор тем, кто выбирал 57 игроков до него», — с улыбкой парировал главный тренер «Тампы» Джон Купер.



«В это трудно поверить, но когда смотришь матч, то понимаешь, что у него великолепные моменты в каждой игре. В каждой! Вот почему у Кучерова так много очков. Он просто очень хорош, он делает нашу команду лучше. Каждый партнёр, который выходит с ним на лёд, начинает действовать лучше», — сказал одноклубник Никиты Брейден Пойнт.

Два очка до Могильного! Такого бомбардира в НХЛ не было 13 лет 125 очков! Ещё Никита Кучеров обошёл Ягра и стал девятым европейцем в истории.

3 статистических «плюшки» Кучерова в сезоне-2018/19:



6 — Кучеров лишь шестой игрок в истории НХЛ, набравший 100 очков за 62 матча или меньше. Предыдущий результат (61 матч) принадлежит Марио Лемье (1996/97).



4 — Кучеров стал четвёртым россиянином, кто набрал 100 очков два сезона подряд. До него это делали Малкин, Овечкин и Буре.



1 — Кучеров стал единственным игроком в истории «Тампы», кто набрал 100 очков несколько раз в карьере. Никита сделал это два раза подряд.

«Кучеров обязан взять «Харта». Брэд Маршан будет конкурентом, его тоже будут рассматривать. Кучеров, Овечкин и Маршан — вот моя тройка для голосования. Но Кучеров, в конечном счёте, победит», — сказал телевизионный аналитик, а в прошлом известный центрфорвард Джефф О'Нилл.

«Они достойны Кубка Стэнли». Эксперт из Тампы – о лучшей команде сезона НХЛ Интервью с обозревателем The Athletic Джо Смитом. Этот человек знает о «Тампа-Бэй» всё.

Впрочем, не все согласны с мнением О'Нилла. Некоторое время назад Ассоциация игроков НХЛ опубликовала на своём официальном сайте промежуточные результаты голосования за звание лучшего нападающего по версии игроков. Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 63,6% голосов. На втором месте расположился капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — на его счету чуть больше 17% голосов. Замкнул тройку лучших форвардов Натан Маккиннон (4,1%), представляющий «Колорадо Эвеланш». Кучеров, лидирующий в списке бомбардиров, расположился на четвёртом месте, набрав 3,7% голосов.



В любом случае, для самого Никиты все эти персональные достижения не имеют большой ценности — для Кучерова всегда первостепенными являлись интересы команды. Теперь вопрос в том, дадут ли Кучерову отдых перед стартом плей-офф. Возможно, главному тренеру «Тампы» Джону Куперу будет нелишне приберечь своего лидера для более важных поединков, ведь южане в этом году всерьёз нацелились на Кубок Стэнли.

Кучеров набрал 128-е очко в сезоне. Видео исторического момента

Рекорд Могильного по очкам россиян за сезон НХЛ продержался 26 лет

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.