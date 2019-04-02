Это настоящий «Салават»! Уфимцы вернулись домой и устроили шоу

Серия между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» переехала в Уфу после двух шикарных матчей в Балашихе. В Восточном финале конференции команды радуют атакующим хоккеем, который приятно и интересно смотреть абсолютно всем. Правда, результат для уфимцев на выезде оказался удручающим: в первом матче «Салават» ещё имел все шансы рассчитывать на победу, но во второй встрече преимущество омичей было подавляющим.

Но в Уфе подопечные Николая Цулыгина намеревались начать всё заново. Перед игрой «Салават Юлаев» рисковал потерять своего лидера Теэму Хартикайнена – «Авангард» попросил оценить действия финна в столкновении с Алексеем Емелиным во втором матче. Но СДК КХЛ вслед за арбитрами поединка не усмотрели в действиях Хартикайнена никаких противоправных действий. Ещё одной хорошей новостью для «Салавата» стало возвращение в состав Александра Бурмистрова, отбывшего двухматчевую дисквалификацию. Теперь назвать заявку уфимцев идеальной мешало только отсутствие Антона Бурдасова, который продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы.

У «Авангарда» тоже потихоньку возвращаются в строй травмированные. Евгений Медведев был в составе ещё на предыдущую игру, но не провёл ни одной смены, а теперь защитник «ястребов», похоже, был готов выйти на лёд. Об этом говорило возвращение Медведеву капитанской повязки. Кроме того, в заявке оказался Денис Зернов, пропустивший четыре матча плей-офф.

Злая Уфа

Кажется, что абсолютно всем было понятно, что «Салават» с первых минут матча на своей площадке начнёт рвать и метать. Но одно дело быть готовым к этому зелёному штурму, и совсем другое – выдержать его. У «Авангарда» справится с этой задачей не получилось. Не стоит и говорить, что уфимцы сразу же предложили сопернику запредельный уровень скоростей и эмоций, но быстрый гол «Салавату» забросить не удалось. Более того, излишнее желание хозяев едва не сыграло на руку омичам: Алексей Семёнов заработал необязательное удаление в чужой зоне и получил от арбитров «2 + 10».

Но подопечные Николая Цулыгина не дали ничего сотворить в большинстве лучшей команде Кубка Гагарина по реализации лишнего, а затем взялись за дело. Счёт открыл броском от синей линии Артём Сергеев – Игорь Бобков был закрыт своими и чужими. Через три с половиной минуты в контратаке отличилось ведущее звено «Салавата»: Линус Умарк отдал блестящую передачу на Йоонаса Кемппайнена, а тот в ближнем бою играючи переиграл Бобкова. А на закуску для первого периода исполнил Теэму Хартикайнен. Неудержимый для обороны финн продрался на пятачок, сместился на ударную позицию и сделал счёт крупным. «Салават» в первом периоде по всем статьям переиграл гостей: помимо трёх заброшенных шайб уфимцы упустили ещё как минимум два верных момента для взятия ворот, а также полностью превзошли «Авангард» в силовой борьбе (после первого периода счёт по хитам был 9-2 в пользу хозяев).

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Налимов и Зернов дали шанс «Авангарду»

Во втором периоде Бобу Хартли нужно было что-то менять, и начал канадский наставник со смены голкипера. С начала второго периода на лёд вышел Иван Налимов, для которого это стало первым появлением на площадке в плей-офф. «Салават» атаковал уже не так яростно, как в первом периоде, но опасности у ворот «Авангарда» продолжали вспыхивать с пугающей для омичей периодичностью. То, что уфимцы во второй двадцатиминутке не забросили ни одной шайбы, стало заслугой Налимова, который великолепно вошёл в игру и не раз выручил свою команду.

Для «Авангарда» же игра продолжала приобретать мрачные оттенки. В середине периода площадку покинули лидеры «ястребов» Виктор Стольберг и Тейлор Бек. Лучший бомбардир омичей в плей-офф ушёл в раздевалку на своих ногах, и даже не хромая, но до конца периода так и не появился на льду.

«Салават» предоставлял сопернику немного шансов, уфимцы были гораздо быстрее и активнее соперника, и, пожалуй, единственным в таком случае козырем у «Авангарда» оставалось большинство. «Ястребы» могли сократить разрыв в счёте уже в начале периода, но «Салават» сумел отбиться. А вот с третьего раза в матче «Авангард» всё-таки забил в численном преимуществе. Большинство омичей оказалось рабочим даже без Тейлора Бека: Коди Франсон выложил отличную передачу под бросок Денису Зернову, и тот шикарным броском снял паутину с ближней девятки ворот Метсолы.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Бек не вернулся, «Авангард» проиграл

Но в равных составах уфимцы выглядели гораздо сильнее «Авангарда», и третий период это только подтвердил. На заключительный отрезок встречи у «ястребов» вернулся Стольберг, а вот Бек так и появился на льду. Если повреждение Тейлора окажется серьёзным, то это может быть такая потеря омичей, которая перевернёт ход встречи.

В третьем периоде у «Авангарда» не получилось никакого штурма, более того, «ястребы» четыре раза по ходу отрезка нарушали правила, и много времени вынуждены были провести в обороне. В большинстве «Салават» не забил, зато отправил четвёртую шайбу в пустые ворота под занавес встречи. А за 20 секунд до окончания основного времени жирную точку в матче поставил Пётр Хохряков, воспользовавшийся неразберихой в оборонительных редутах расстроенных поражением игроков «Авангарда». 5:1, достойнейший ответ уфимцев на поражение во второй встрече в Балашихе!

«Салават» одержал первую победу в финале конференции, а «Авангард» не смог показать, за счёт чего он собирается выигрывать в уфимской части серии. Дальше в этом противостоянии всё будет очень интересно.