Бурмистров и Зернов рассказали о возвращении на лёд, а Цулыгин и Хартли подвели итоги третьей встречи.

«Писали, что «Салават» собрался в отпуск». Что говорили после матча в Уфе

В Уфе завершился третий матч финальной серии Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Хозяева победили со счётом 5:1. Счёт в серии стал 2-1 в пользу Омска. На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд.

Это настоящий «Салават»! Уфимцы вернулись домой и устроили шоу «Авангард» не имел никаких шансов на победу, а ещё потерял Тейлора Бека.

«И не думал, что обыграем «Салават» 4-0 в серии»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли посетовал на большое количество удалений в составе своей команды.

— Мы ожидали, что в первом периоде команда соперника будет действовать активно, но пропустили три гола. Мы пытались догнать, но в этой игре мы не преуспели. Сделаем выводы.

— Почему Бек не закончил матч и почему так много удалений у «Авангарда»?

— Бек травмирован. Мы вылетели из своей системы игры, получили много удалений. Мы расстроились эмоционально, отсюда и нарушения.

Хартли: Бек травмирован. Мы вылетели из своей системы игры, получили много удалений. Мы расстроились эмоционально, отсюда и нарушения.

— Обидно, что лига не отреагировала на ваш запрос и не дисквалифицировала Хартикайнена, который сделал результат?

— Мы ничего с этим не можем сделать, это не наше решение.

— После нарушения численного состава вы долго разговаривали с лайнсменом и передали записку, так ли это?

— У него в записке был номер игрока, которого даже не было на нашей скамейке запасных. Я удивился и обсудил это с ним.

— Откуда взялись проблемы с организацией атак?

— Уфы играла лучше сегодня, в этом все проблемы. Я и не думал, что мы обыграем «Салават» 4-0 в серии.

— Когда «2+10» выписали Семёнову, вы спустились с лавки и что-то кричали судьям. Чем были недовольны?

— Там был удар в голову.

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— Денис Зернов вышел играть после травмы, не боялись рисковать здоровьем игрока?

— Нам дал зелёный свет медицинский штаб, который провёл отличную работу. Сам Зернов тоже просился на лёд. Я не волнуюсь за Дениса, он воин и хочет сражаться. Мы рады его возвращению.

«В плей-офф все играют агрессивно, «Салават» знает игру Емелина»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин оценил важность возвращения Бурмистрова и объяснил, почему у его команды не получалось большинство.

— Очень здорово начали, в первом периоде сделали результат. Потом играли по счёту. Были ещё моменты, но самое главное, что правильно сыграли от обороны.

— Сильно ли помог выход Бурмистрова и почему слабо сыграли в большинстве?

— У нас каждый игрок на счету. Бурмистров принёс команде свежесть и активность. По большинству скажу так: забивать всегда надо. При счёте 3:1 была расслабленность, сыграли в большинстве не слишком хорошо.

— Не было желания оставить Хохрякова во втором звене вместо Бурмистрова?

— У нас Бурмистров до этого играл с этими партнёрами долгое время и нормально себя зарекомендовал. Хохряков и в четвёртом звене сыграл хорошо.

Цулыгин: Это плей-офф, здесь все играют агрессивно. Емелин не исключение. Мы знаем, как он играет. Все к этому готовы.

— Бурдасов травмирован или не хотите спугивать удачу?

— Он находится в списке травмированных.

— Емелин сегодня играл агрессивно. Вы предупреждаете своих хоккеистов, чтобы не поддавались на провокации?

— Это плей-офф, здесь все играют агрессивно. Емелин не исключение. Мы знаем, как он играет. Все к этому готовы.

— Семёнов схватил неоправданное удаление на чужом пятаке…

— Тут надо смотреть. Я не вижу, что там неоправданного. Так увидели судьи. Если бы он разбежался и что-то сделал неоправданное, тогда другой вопрос. Какие у нас неоправданные удаления? Кемппайнен тыкнул после задержки, расстроился, тут соглашусь. Остальные – рабочие моменты, вроде выброса шайбы.

«Не видел, чтобы игроки «Салавата» пытались ударить меня в больное место»

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов выглядел уставшим, но старался не подавать виду.

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— Как ваше самочувствие после травмы? Было видно, что тяжеловато вкатываться.

— Всё отлично, травмы не чувствую. Просто из-за скоростей тяжеловато было войти в игру. После первого периода привык.

— Впервые играли на позиции крайнего нападающего?

— Я в центре играл. Просто иногда получалось, что с краю оказывался.

— Что с командой произошло?

— Мы знали, что они дома играют ещё активнее. Главное было потерпеть в начале, но пропустили голы. Было тяжело вернуться. Много удалений, которые сломали нам игру. Так сложилось, будем настраиваться на следующую игру.

— Показалось, что суеты в действиях «Авангарда» много было.

— Я не видел, чтобы у нас суета была.

— Какая задача будет на следующий матч?

— Такая же задача у нас будет – выиграть. Нужно поменьше пропустить и побольше забить.

— Пытались ли игроки «Салавата» сегодня ударить в больное место?

— А вы знаете, что у меня болит?

— Знаю.

— Я вот не знаю, какое у меня больное место. А вы откуда знаете? Не видел, чтобы меня ловили.

«Писали, что «Салават» собрался в отпуск, хотелось доказать обратное»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров ответил тем, кто отправлял уфимцев в отпуск.

— Отличная игра была, я считаю. С накалом плей-офф, много силовых приёмов, много стычек. Нам удалось сыграть в свою игру.

— Вы мощно начали первый период!

— Некоторые уже написали, что мы собрались в отпуск. Хотели доказать, что это не так.

— Как втянулись в игру?

— Мне сначала было тяжело, но потом всё нормально стало. В раздевалке не говорят, что я вернулся и сразу победа. Такого нет.

Бурмистров: Мне сначала было тяжело, но потом всё нормально стало. В раздевалке не говорят, что я вернулся и сразу победа. Такого нет.

— Насколько отличаются серии плей-офф?

— Я думаю, это более скоростной и силовой хоккей. И они, и мы стараемся играть жёстче.

— Что делать с реализацией большинства?

— Счёт на табло. Зачем сейчас о негативе говорить. Конечно, мы после счёта 1:4 поменяли кое-какие моменты.

— Каков вклад болельщиков в победу?

— Сумасшедший! Об этом даже говорить не надо, болельщики всегда нас поддерживают.

«В прошлой игре сыграл чисто, Емелин занял неудачную позицию»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен отметил, что несколько раз пересматривал эпизод второго матча с Емелиным, по итогам которого омский клуб отправил жалобу в лигу.

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— Сегодня была хорошая игра, хорошая атмосфера на трибунах. Здорово, что всё так сложилось.

— С чем связана плохая игра в большинстве?

— В третьем периоде мы вели — 3:1, результат нас устраивал, если бы счёт был не очень комфортным, сыграли бы иначе.

— Были опасения, что вы не сможете сыграть из-за возможной дисквалификации…

— Я несколько раз пересматривал тот эпизод, мои коньки были на льду. Думаю, сыграл чисто, просто Емелин занял неудачную позицию. Рад, что обошлось без травм. Буду играть дальше жёстко, он — тоже. Это плей-офф, такое случается.

— Насколько важно выиграть с таким счётом?

— Это очень хорошо сказывается на уверенности. Конечно, всем нравится, когда забивают такой хорошей команде, с такой обороной. Это было важно с ментальной стороны, с точки зрения уверенности в себе.