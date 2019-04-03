Бобровский пропустил шайбу из-под потолка. Торторелла его пожалел

Сергей Бобровский был признан первой звездой прошлой недели и второй звездой марта. Двукратный обладатель «Везины» вновь тащит «Коламбус» в плей-офф – до сегодняшней игры он одержал пять побед подряд, трижды оставив свои ворота на замке. Но в игре с «Бостоном» всё с самого начала пошло не так.

Бобровского оставили на растерзание

Уже на второй минуте Бобровский пропустил непонятный гол. Джейк Дебраск подставил клюшку под передачу, шайба взмыла чуть ли не под потолок и опустилась сначала на ворота, а затем издевательски скакнула внутрь. Бобровский её не видел.

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Это могло бы стать просто неудачным стечением обстоятельств, но нет. «Бостон» весь матч был быстрее и нацеленнее на ворота, активно шёл в прессинг и был вознаграждён за это. Полевые «Коламбуса» буквально оставили Бобровского в одиночку против всей команды соперника. Третий гол Сергей пропустил, когда его защитник Сет Джонс выложил передачу прямо на клюшку Брэда Маршана. Для нападающего «Бостона» это очко стало 99-м в сезоне, уже в третьем периоде он впервые в карьере наберёт 100-е, но Бобровский к тому времени будет отдыхать на скамейке. После 36 минут игры и четырёх пропущенных шайб Джон Торторелла сжалился над ним.

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«Мы были медленными. «Бостон» был лучше. Первый и третий голы были смешными. Безумные голы, но мы получили то, что заслужили. Я поменял Бобровского не за его игру, счёт был 0:4, я хотел вытащить его оттуда», — сказал Торторелла.

«Коламбус» в третьем периоде всё-таки забил – сначала Дюшейн после красивой передачи Панарина, а затем Оливер Бьёркстранд, продливший голевую серию до шести игр, но совершить камбэк «Бостон» не позволил.

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Всё в руках «Коламбуса»

«Мундиры» могли бы обеспечить себе место в плей-офф, если бы обыграли «Бостон», а «Монреаль» не набрал очков в матче с «Тампой». Не случилось ни того, ни другого. «Канадиенс» выиграли 4:2 и сравнялись с «Коламбусом» по количеству очков. У команды Джона Тортореллы есть преимущество по дополнительным показателям, но с первой «уайлд кард» она опустилась на вторую позицию.

Фото: nhl.com

В Восточной конференции остались три вакантные путёвки в кубковую весну, борьбу за них ведут «Питтсбург», «Коламбус», «Каролина» и «Монреаль», всем осталось провести по две встречи. Теоретически «Блю Джекетс» могут даже подняться на третье место в Столичном дивизионе. Основная сложность – в то время, как соперники будут иметь день отдыха между играми, «Коламбусу» предстоит провести две встречи подряд, причём обе на выезде. «Рейнджерс» и «Оттава» — вполне проходимые соперники, уже потерявшие шансы на плей-офф. «Коламбус» после трёх матчей за четыре дня получает два дня отдыха и должен успеть восстановиться и настроиться на последний рывок. В раздевалке все говорили о том, как важно быстро забыть результат с «Бостоном» и подготовиться к решающим матчам.

Оставшиеся матчи

«Коламбус»: «Рейнджерс» (6.04 мск, в гостях), «Оттава» (7.04 мск, в гостях)



«Монреаль»: «Вашингтон» (5.04 мск, в гостях), «Торонто» (7.04 мск, дома)



«Каролина»: «Нью-Джерси» (5.04 мск, дома), «Филадельфия» (7.04 мск, в гостях)



«Питтсбург»: «Детройт» (5.04 мск, дома), «Рейнджерс» (7.04 мск, дома)



У «Монреаля» график тоже не сахар – «Вашингтон» находится в отличной форме и мотивирован на победу, чтобы обеспечить себе первое место в дивизионе. «Торонто» тоже не подарок, но финиш регулярки для них уже не имеет значения. «Мэйпл Лифс» гарантировали себе третье место в дивизионе и встречу с «Бостоном» в первом раунде, и Майк Бэбкок уже сообщил, что может дать отдохнуть ветеранам перед стартом плей-офф.



У «Каролины» самый комфортный календарь, плюс есть преимущество по очкам. «Филадельфия» разваливается, у «Нью-Джерси» всё плохо в атаке, обе команды доигрывают сезон. «Питтсбургу» же придётся противостоять «Детройту», который выиграл шесть матчей подряд (включая победы над «Бостоном» и «Вегасом»). Но «пингвины» — опытные бойцы, к тому же имеют три очка в запасе.

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Самое главное, что «Коламбусу» не надо ни на кого оглядываться, любые две победы обеспечат им место в плей-офф. Хватит и одной, если «Монреаль» наберёт не больше двух очков. Здесь «Коламбусу» может сильно помочь «Вашингтон».