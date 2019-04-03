«Веселье начинается!». Радулов установил рекорд и затащил «Даллас» в плей-офф

Год назад в раздевалке «Далласа» все были злыми и разочарованными. Команда, которой прочили большие свершения, в марте провалилась по полной программе и не смогла выйти в плей-офф. К этому сезону «звёзды» подходили со жгучим желанием не допустить повторения неудач и в итоге добились своей цели.

В межсезонье команду возглавил Джим Монтгомери – тренер, до этого не работавший в НХЛ. Немного изменился состав, а главным приобретением оказался второй вратарь Антон Худобин, который очень пригодился во время травм первого номера Бена Бишопа.

Команда довольно долго пыталась разобраться в системе Монтгомери, главное, что удалось сделать тренеру – наладить игру в обороне. «Даллас» пропускает меньше всех на Западе (194 гола в 80 матчах) и занимает третье место в конференции по игре в меньшинстве (82,4%). Оборона несколько лет была слабым местом команды, теперь эта проблема была решена. А затем пришла и атака. Радулов проводит один из лучших сезонов в карьере и, вероятно, побьёт личный рекорд по очкам, хотя осенью он пропустил длительное время из-за травмы.

В игре с «Филадельфией» Александр был неудержим — два гола, включая важнейший победный, когда «Флайерз» серьёзно поддавили и отыгрались с 0:2. А ещё две передачи, четыре броска и почти 20 минут на льду (больше всех среди нападающих команды). Четыре очка за игру Александр набрал всего лишь второй раз в карьере (первый – в 2017 году в составе «Монреаля»), 29 голов за сезон забил и вовсе впервые. Радулов не уходит со льда без заброшенной шайбы уже четыре матча кряду, и этой весной он делит первое место в списке снайперов лиги (10 голов с 1 марта, столько же у Бракова, Тавареса, Бержерона, Юбердо и Маршана). Одно очко остаётся Радулову до того, чтобы во второй раз в карьере добраться до отметки в 70 баллов. Страшно представить, что он будет творить в плей-офф! Главное, чтобы сервисмены не забывали приносить на скамейку бананы. «Радулов всегда охотится за шайбой, особенно на чужой половине площадки. Теперь он делает это и на нашей половине. В марте и апреле он показывает исключительное умение завершать моменты», — отметил Монтгомери.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз»

Радулов сотворил шедевр. Четыре дня назад он со злости бросался бананом На скамейке по ходу игры, после чего на него наступил его одноклубник. В этом весь Александр.

Шикарный гол забил и защитник Эса Линделль, мастерски подправивший шайбу клюшкой между ног. Передачу ему отдал Матс Цукарелло, проводивший первый матч после травмы руки. Появление в составе Цукарелло было неожиданным, врачи дали ему добро раньше, чем было запланировано.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Даллас Старз»

Цукарелло был обменян в «Даллас» из «Рейнджерс» месяц назад, но получил травму в первом же матче. В «Старз» норвежец освоился моментально, в двух встречах на его счету 3 (1+2) очка. Его возвращение позволило Монтгомери создать два ударных звена. Антон Худобин играет сверхнадёжно, сегодня он отразил 32 броска из 34. Бен Бишоп должен вернуться в состав в ближайшие дни, но если с ним что-то опять случится, в «Далласе» могут быть спокойны за последний рубеж.

Пока что «Даллас» занимает первый «уайлд кард» и выходит на «Виннипег», из других возможных соперников по первому раунду – «Нэшвилл» и «Калгари». Команды, бесспорно, очень сильные, которые ходят в фаворитах. Но кто поставит зуб, что «Даллас» не сможет навязать кому-то из них борьбу? «Здорово наконец-то выйти в плей-офф. Мы весь год над этим работали, через неделю начинается веселье. Надо готовиться. После сегодняшней победы все думали: «Вау, наконец-то!». Поддержка болельщиков была невероятной, нам нужны их эмоции. После матча все были немного уставшими и счастливыми», — сказал довольный Радулов.