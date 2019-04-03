Топ-клубы КХЛ скоро выйдут на охоту. Кого вернут этим летом из Америки?

В НХЛ есть место не всем, а на родине этим игрокам будут рады в топ-клубах.

Хоккейный год приближается к концу по обе стороны океана, и уже стоит внимательно приглядеться к следующему сезону. Недавно мы рассуждали, кто из игроков КХЛ летом переберётся за океан. Теперь поговорим о тех, кто может проследовать в обратном направлении.

Кто из России уедет в НХЛ? У кого-то мечта, другие хотят развести клубы КХЛ Из России в Северную Америку планирует отчалить солидный десант.

Игорь Ожиганов («Торонто»), 26 лет

Статистика в НХЛ: 52 игры, 7 (3+4) очков, «+1»



Вероятность возвращения: 50%

Прошлым летом для Игоря Ожиганова сложились все условия, чтобы уехать в НХЛ. В ЦСКА он потерял стабильное место в основном составе, а в «Торонто» его ждала работа с крутым Майком Бэбкоком и соотечественником Никитой Зайцевым. Ожиганов неплохо начал сезон, получал хорошую прессу от главного тренера, а вскоре забросил и свою первую шайбу в НХЛ. В то же время, у Игоря были определённые бытовые проблемы, главной причиной которых стало незнание английского языка.

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Ожиганов большую часть сезона провёл в основе «Мэйпл Лифс», получал приличное для новичка игровое время, но незадолго до дедлайна в «Торонто» перешёл Джейк Маззин, и это стоило россиянину места в составе на целый месяц. В последнее время Ожиганов вернулся в обойму «кленовых листьев», и теперь всё будет зависеть от его игры в плей-офф. Если Ожиганов проявит себя с лучшей стороны, то наверняка останется в «Торонто» или перейдёт в другую команду НХЛ. В противном случае, в КХЛ ему будут рады все топ-клубы. Спускаться в АХЛ Игорь вряд ли захочет.

Егор Яковлев («Нью-Джерси»/ «Бингхэмптон»), 27 лет

Статистика в НХЛ: 24 игры, 6 (2+4) очков, «-7»



Статистика в АХЛ: 19 игр, 16 (0+16) очков, «-8»



Вероятность возвращения: 60 %



Для Яковлева сезон в «Нью-Джерси» получается достаточно тяжёлым. Российский защитник то опускался в фарм-клуб, то поднимался в основу – в первый заокеанский год Егор был железным игроком ротации. В тех матчах, где ему давали шанс, у Яковлева хорошее игровое время, но этих игр набралось всего 24 в основе «Девилз» за сезон – очень мало для 27-летнего хоккеиста.



Любопытно, что главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс увидел в Яковлеве потенциал нападающего и несколько матчей в сезоне Егор провёл на позиции форварда. Сам Яковлев относится к этому по-философски, и горит желанием закрепиться в НХЛ. Помешать этому может только плохое контрактное предложение на следующий сезон, и в таком случае Яковлева стоит ждать в КХЛ. Сильные защитники с российским паспортом здесь на вес золота.

Илья Любушкин («Аризона»), 24 года

Илья Любушкин Фото: Christian Petersen/Getty Images

Статистика в НХЛ: 41 игра, 4 (0+4) очка, «-9»



Вероятность возвращения: 30%



Первый год за океаном проводит ещё один российский защитник Илья Любушкин, и пока не похоже, что он быстро расстанется со своей мечтой. Да, за «Аризону» он провёл только половину из всех матчей регулярки, но зато в команде видят его сильные стороны, замечают прогресс и хорошо относятся к нему в раздевалке.

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Любушкину всего 24 года, у него пока есть возможность не дёргаться, а спокойно работать над собой и реализовывать предоставляемые шансы. Многое решат переговоры о новом контракте, но, скорее всего, ждать Илью в КХЛ пока не стоит.

Ринат Валиев («Стоктон»), 23 года

Статистика в АХЛ: 52 игры, 20 (3+17) очков, «-8»



Вероятность возвращения: 70%



Воспитанник казанского хоккея пытается покорить Северную Америку ещё с 2013 года, но похвастать успехами Валиев не может до сих пор. За четыре года в системе «Торонто» Ринат сыграл за основу «Мэйпл Лифс» всего 10 матчей, а с недавнего времени стал разменной монетой для клубов НХЛ. Сначала оказался в «Монреале», а этот сезон проводит в системе «Калгари». «Флэймз» за весь чемпионат лишь раз, в феврале, вызвали Валиева из фарм-клуба, но сыграть за «огоньков» Ринату пока не довелось.



С одной стороны, Валиеву всего 23 года, и ещё есть масса возможностей попробовать закрепиться в НХЛ. Но с другой – на обивание порогов фарм-клубов потрачено уже немало времени. Не лучше ли вернуться в Россию, где защитника с распростёртыми объятиями примет «Ак Барс»? После очередного сезона в АХЛ выбор Рината может стать очевидным.

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Никита Сошников («Сент-Луис»/ «Сан-Антонио»), 25 лет

Статистика в НХЛ: 5 игр, 0 очков, «-1»



Статистика в АХЛ: 11 игр, 6 (3+3) очков, «+1»



Вероятность возвращения: 95 %



Ещё недавно казалось, что Никита Сошников сможет закрепиться в НХЛ, пробившись в состав «Торонто», но заокеанскую карьеру россиянина, похоже, сгубили сотрясения мозга. Первое Никита получил в составе «Мэйпл Лифс», второе – уже после обмена в «Сент-Луис».

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Сошников мог вернуться в Россию ещё в прошлое межсезонье, но решил остаться в «Блюз» на минимальном контракте. Увы, но своей цели Никита добиться не смог: всего пять матчей в основе «Сент-Луиса» за сезон, драфт отказов и мизерные шансы на светлое будущее в этой команде. Вряд ли форвард будет ещё раз пробовать свои силы за океаном, и летом стоит ждать его возвращения в Россию. Права на форварда в КХЛ принадлежат СКА.

Никита Щербак («Лос-Анджелес»/ «Лаваль»/ «Онтарио»), 23 года

Статистика в НХЛ: 8 игр, 1 (1+0), «-4»



Статистика в АХЛ: 28 игр, 12 (5+7) очков, «-10»



Вероятность возвращения: 70 %



Никита Щербак в своё время был высоко оценён на драфте НХЛ («Монреаль» выбрал хоккеиста в первом раунде), но оправдать авансы у него не получилось. Ничего особенного Щербак не показал ни в «Монреале» (тут виноваты и травмы, и не доверие руководства), ни в «Лос-Анджелесе», и за этот сезон дважды прошёл процедуру драфта отказов. Быть игроком АХЛ с плохой кредитной историей в 23 года – не самый лучший выбор, так что Никита наверняка попробует перезагрузиться на родине. В России последний раз Щербак выступал в МХЛ за «Капитан» из Ступино и на рынок в КХЛ он выйдет в статусе неограниченно свободного агента.

Владислав Каменев («Колорадо»/ «Колорадо Иглз»), 22 года

Статистика в НХЛ: 23 игры, 5 (2+3) очков, «-2»



Статистика в АХЛ: 2 игры, 1 (0+1) очко, «-3»



Вероятность возвращения: 10%



Талантливый российский форвард давно пытается полноценно заиграть в НХЛ, но его отличная статистика в АХЛ никак не желает переходить в лучшую лигу мира. Владиславу не дали шанса в задрафтовавшем его «Нэшвилле», в прошлом сезоне он оказался в «Колорадо», но и там почти сразу же отправился в фарм-клуб. Казалось, что нынешний сезон всё же станет для Каменева прорывным, но невыразительная игра и постоянные травмы спустили в мусорное ведро и этот чемпионат. Сейчас форвард восстанавливается после операции на руке и наверняка размышляет о своём будущем. Небольшой шанс, что Каменев вернётся в КХЛ существует, но молодой хоккеист наверняка предпримет как минимум ещё одну попытку доказать свою состоятельность в НХЛ.

Михаил Воробьёв («Филадельфия»/ «Лихай-Уэлли»), 22 года

Статистика в НХЛ: 15 игр, 2 (1+1) очка, «0»



Статистика в АХЛ: 42 игры, 26 (7+19) очков, «-1»



Вероятность возвращения: 5%



Воробьёв проводит за океаном уже второй сезон, но за это время ему дали в «Филадельфии» всего 15 матчей. Перед отъездом Михаил явно рассчитывал на большее, да и возраст у него как раз такой, когда нужно определяться со своим будущим. В том же «Салавате Юлаеве» Воробьёв бы имел все шансы стать вторым центром в команде.

Но возвращение Воробьёва в Россию прямо сейчас выглядит маловероятным. Во-первых, у него действующий двусторонний контракт с «Филадельфией» до конца следующего сезона, а во-вторых, Михаил, наверное, всё же пока не будет предпринимать резких движений. Увидеть Воробьёва летом в КХЛ мы сможем лишь в том случае, если «Филадельфия» даст понять форварду, что не рассчитывает на него.

Клим Костин («Сан-Антонио»), 19 лет

Статистика в АХЛ: 62 игры, 23 (10+13) очка, «-27»



Вероятность возвращения: 70%



У Костина также ещё действует контракт с «Сент-Луисом», но вероятность увидеть Клима в КХЛ в следующем сезоне существенно выше, чем в случае с Воробьёвым. В молодом нападающем серьёзно заинтересовано «Динамо», и агент хоккеиста давно ведёт работу в этом направлении. Похоже, Костин понял, что слишком рано рванул за океан, и сейчас ему будет полезнее провести пару сезонов в КХЛ, чем в АХЛ. Если стороны договорятся, то капитан молодёжной сборной России на последнем МЧМ следующий сезон проведёт на родине.

Богдан Киселевич («Виннипег»), 29 лет

Статистика в НХЛ: за «Флориду» 32 игры, 8 (0+8) очков, «-3»



Вероятность возвращения: 80%



Киселевич уезжал в Северную Америку в статусе самого надёжного защитника КХЛ. Он играл в первой паре обороны ЦСКА, провёл два сильных чемпионата мира в составе сборной России и после того, как вышел на рынок свободных агентов имел предложения от всех топ-клубов КХЛ. Год в НХЛ получился неоднозначным. В «Пантерз» по статистике россиянин был один из лучших защитников третьей пары во всей лиге, но затем без видимых причины выпал из основы и был обменян в «Виннипег».



Предложения из НХЛ у Киселевича будут. Другой вопрос, что он находится в самом расцвете сил по меркам защитника и не привык наблюдать за игрой со стороны. Клубы КХЛ знают его возможности и понимают, что не ошибутся с выбором. В лиге дефицит мастеровитых защитников с российским паспортом, поэтому спрос на игрока будет не меньше, чем год назад. Не только ЦСКА, но и СКА с «Ак Барсом» должны включиться в борьбу за один из главных активов межсезонья. Не стоит удивляться и тому, если штаб сборной России возьмёт Киселевича на чемпионат мира при условии, что «Виннипег» быстро закончит поход за Кубком Стэнли.