«Я сильно уступил в деньгах». Коварж – о новом контракте с «Автомобилистом»

Чешский вратарь Якуб Коварж заключил новый двухлетний контракт с «Автомобилистом». В интервью обозревателю «Чемпионата» 30-летний голкипер объяснил, почему сделал выбор в пользу клуба из Екатеринбурга, а также рассказал, планирует ли Ян Коварж возвращаться в Россию и как самому Якубу работалось с главным тренером уральцев Андреем Мартемьяновым.

Коварж: тяжело описать, как сильно я счастлив остаться в «Автомобилисте»

«Хочу играть и не особо люблю менять место»

— Как проводите время после подписания контракта?

— Я прилетел домой в Чехию, прошёл медосмотр. Были проблемы с ногой, нужно было проверить, всё ли сейчас нормально. Результат обследования неплохой, поэтому я решил ещё раз попробовать попасть на чемпионат мира. Активно готовлюсь к этому турниру.

— С главным тренером сборной Чехии Милошем Ржигой вы разговаривали?

— Надеюсь, что он во мне заинтересован, но я с ним лично ещё не общался. В принципе, будет решать тренер вратарей, который весь сезон был со мной на связи. Мы общались после каждой игры.

— Ваш брат Ян Коварж тоже планирует поехать на чемпионат мира?

— Ситуация неясная. Он сейчас выступает в плей-офф, пусть спокойно отыграет.

— И всё-таки почему подписали новый контракт с «Автомобилистом»?

— Я хочу играть и не особо люблю менять место. Мне нравится Екатеринбург, нравятся местные болельщики. Поэтому в первую очередь я вёл переговоры именно с «Автомобилистом».

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«Я очень много уступил, согласился на более меньшую сумму»

— Финансовые условия вас устроили?

— Нужно помнить про потолок зарплат. Наш клуб отдал много денег Найджелу Доусу. Это наш капитан и лидер. Моему агенту пришлось разговаривать с другими клубами и изучать все варианты.

— Быстро нашли взаимопонимание с Екатеринбургом?

— Разговоры шли не один день. Могу сказать, что я очень много уступил, согласился на более меньшую сумму. Просто чувствую, что мой дом здесь, в Екатеринбурге. Но хочу сказать, что новый контракт всё равно очень комфортный для меня. Я перед сезоном даже не думал, что смогу в 30 лет подписать такой контракт.

Якуб Коварж на Матче всех звёзд КХЛ Фото: photo.khl.ru

— Но другие предложения, как вы говорите, были?

— Есть правило, что игрок не имеет права разговаривать с другим клубом до 30 апреля. Но все агенты, игроки, менеджеры прекрасно понимают, что переговоры ведутся. Невозможно ждать до 30 апреля, чтобы только начать разговаривать. Конечно, моему агенту звонили и с прашивали про меня. Агент работал.

— С «Автомобилистом» можно что-то выиграть?

— Мы в этом сезоне доказали, что с нами надо считаться, что мы серьёзный соперник для любого клуба. Посмотрим, как усилится команда. Надеюсь, что мы усилимся и будем одним из фаворитов турнира. Нельзя заранее ничего планировать, так как в КХЛ очень много серьёзных команд. Но я приходил в команду, которая была аутсайдером, а сейчас мы совершили рывок.

— Важно, что «Автомобилист» сдал солиднее и в финансовом плане.

— Без денег не построить хорошей команды. Если у тебя нет денег, то лидеры пойдут за деньгами в другие клубы. Конечно, можно играть молодёжью, но никогда ещё команда КХЛ, у которой нет денег, не добивалась большого результата.

Коварж попрощался с «Автомобилистом». Его с братом ждут в «Авангарде» Звёздные чехи станут мощным усилением для «ястребов».

«Знаете, за что я ненавижу хоккей?»

— Паре и Да Коста точно покидают «Автомобилист». Нужно подписывать новых людей…

— Знаете, за что я ненавижу хоккей? Всё хорошо, но порой приходится мириться с тем, что уходят лидеры. Они становятся частью твоей семьи, а потом случаются переходы. Но таков хоккей и такова жизнь. Мне кажется, что у руководства есть планы, как усилить команду. Думаю, что ушедшим будут найдены достойные замены.

— Вы любите играть много. Вам нужен достойный сменщик?

— Конечно, я хочу играть очень много. Но конкуренция ещё никому не мешала. наступает время, когда бюджеты клубов должны снижаться. У команд просто не будет возможности подписывать двух дорогих вратарей. В КХЛ есть отличные молодые голкиперы. Им дают шанс, но сложно сказать, сколько матчей за сезон они проведут. Например, у нас есть хороший молодой голкипер Фомин.

— Да, перспективный.

— Поэтому я думаю, что нашему руководству нет смысла ломать голову относительно вратарей. Вратарская бригада подписана, сформирована. Мы готовы добиваться положительного результата. Усиливать нужно другие линии.

«Думаю, что на Яна у «Автомобилиста» уже не хватит денег»

— Как вам работается с главным тренером Андреем Мартемьяновым?

— Сезон разделился на два отрезка. Был первый, когда мы постоянно всё выигрывали. Был огромный позитив, всё было прикольно. Потом мне пришлось залечивать травму. Когда я вернулся в команду, она немножко поменялась. Начался спад, пошли поражения. Ход сезона поменялся. Я узнал все стороны команды. Мне кажется, что всё прошло хорошо.

— Значит, в целом вы всем довольны.

— Да, ведь просто так Восточную конференцию не выиграть. Нам прогнозировали пятое-шестое место, а мы стали первыми. Это невероятный результат! Благодаря этому мы сыграли с «Трактором», обыграли эту команду и первый раз в истории клуба вышли во второй раунд плей-офф.

— Но «Салават» оказался сильнее…

— Да, сильнее по всем аспектам.

— Тренер вам помогал, поддерживал?

— Конечно, ведь такова работа тренера. Он выполнил свою миссию. Мы провели достойный сезон.

— Вы хотели бы видеть в «Автомобилисте» Яна Коваржа?

— Конечно, было бы здорово. Мы вместе никогда не играли, поэтому не могу сказать, как получилось бы. Но я понимаю, что больших денег у нашей команды уже не осталось. Думаю, что Яна уже не хватит денег.

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— Он хочет вернуться в Россию?

— Я не уверен в этом на сто процентов. У него много планов. Конечно, Ян будет изучать варианты с КХЛ, но у него есть много хороших предложений из той же Швейцарии.

— Вы плотно общаетесь с братом?

— Видите, как я уже сказал, у него идёт плей-офф, а я прилетел в Чехию только неделю назад. Мы ещё друг друга не видели. Я сейчас нахожусь в расположении сборной Чехии.