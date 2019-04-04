Какое усиление из НХЛ получат сборные на ЧМ? Реальные варианты

До чемпионата мира – 2019 в Братиславе остаётся чуть больше месяца, а на этой неделе завершается регулярный чемпионат НХЛ. Мы уже писали, кого можно ждать в сборной России, а теперь посмотрим, кто из освободившихся игроков с контрактами на следующий сезон может сыграть за другие сборные.

Без Ковальчука и Панарина? Какой будет сборная России на ЧМ Кто нужен из КХЛ и кого ждать из НХЛ.

Канада

Вратари: Дарси Кемпер, Картер Харт

Защитники: Аарон Экблад, Трэвис Санхайм, Тома Шабо, Джейкоб Чикран, Дрю Даути, Дарнелл Нурс

Нападающие: Майк Хоффман, Джонатан Юбердо, Трэвис Конечны, Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват, Райан Ньюджент-Хопкинс, Филип Дано, Макс Доми, Джонатан Друен, Дилан Строум, Коннор Макдэвид, Шон Кутюрье

У канадцев, как всегда, будет богатый выбор. Коннор Макдэвид выдал лучшую регулярку в карьере, но его «Эдмонтону» это не помогло. Нападающий приезжал в сборную всякий раз, когда «нефтяники» не выходили в плей-офф, и нет причин отказываться сейчас. Есть вероятность, что приедет и его партнёр по клубу Ньюджент-Хопкинс, тем более золото ЧМ он ещё не выигрывал.

Из молодых звёзд можно выделить Дилана Строума (22 года, пятый бомбардир «Чикаго») и Трэвиса Конечны. Первый ни разу не играл за национальную команду, второй выигрывал серебро.

Можно ждать целый десант из «Монреаля», если он не попадёт в плей-офф. Друен был готов ехать в сборную и в том году, но его не пригласили. Филип Дано является первым центром «Канадиенс», Макс Доми после перехода из «Аризоны» по-настоящему расцвёл. Наверняка не откажутся Хорват, Пажо, Нурс, Шабо – все они участвовали в ЧМ-2018, но не смогли добраться до медалей.

Возможно, Дрю Даути захочет завершить сезон на мажорной ноте. Он чуть ли не сильнее остальных переживает за провал «Лос-Анджелеса», а мировое первенство – не только шанс развеяться, но и возможность собрать полный комплект титулов на международной арене (у Даути уже есть золото МЧМ, Олимпиады и Кубок мира, а также два Кубка Стэнли).

Ален Виньо может стать главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

США

Защитники: Шейн Гостисбер, Брэди Шей, Куинн Хьюз, Алек Мартинез, Джордан Остерле, Коннор Мёрфи

Нападающие: Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт, Винс Трочек, Дилан Ларкин, Джек Айкел, Кейси Миттелштадт, Брэди Ткачук, Клейтон Келлер, Фрэнк Ватрано, Винни Хиностроза

Вратари: Джон Гибсон, Джек Кэмпбелл, Татчер Демко

Американцы могут собрать неплохую вратарскую бригаду, особенно если приедет Джон Гибсон. США обычно привозит молодую команду, разбавленную несколькими ветеранами, но в последние годы не чураются чемпионатов мира и настоящие звёзды. Например, Патрик Кейн стал самым ценным игроком ЧМ-2018, но взял только бронзу. Почему бы не приехать ещё раз, тем более сезон для «Чикаго» завершился не лучшим образом? В Братиславе третий бомбардир НХЛ Кейн (107 очков) мог бы составить убойную связку с Дебринкэтом, оба забили в этом году больше 40 голов. А представьте в центре с ними Джека Айкела?

9 игроков НХЛ, кто может набрать 100 очков за сезон. Давно такого не было Кучеров и Макдэвид уже преодолели этот рубеж.

Традиционно, можно ожидать талантливую молодёжь, для которой чемпионат мира станет хорошим опытом. Наверняка приедет Куинн Хьюз, который недавно дебютировал за «Ванкувер», один из лучших новичков прошлого сезона Клейтон Келлер, Брэди Ткачук.

Кого-то американцы не досчитаются – так, у защитников Пионка и Бутчера заканчиваются контракты, в аналогичной ситуации находится нападающие Брок Бёзер и Алекс Иафалло. Будет здорово увидеть Гостисбера – раньше ему либо мешали травмы, либо он участвовал в плей-офф, а в этом году, кажется, все звёзды сошлись, чтобы он приехал на мировое первенство. Защитник не может быть довольным как сезоном «Филадельфии», так и своей игрой, а на ЧМ можно получить заряд хороших эмоций перед отпуском.

Чехия

Вратари: Михал Нойвирт

Защитники: Филип Гронек, Радко Гудас

Нападающие: Якуб Ворачек, Филип Хытил, Мартин Фрк, Павел Заха, Ондржей Каше, Давид Кампф, Филип Задина

Велика вероятность того, что в Братиславу полетят буквально все. Во-первых, чехи всегда охотно едут в сборную, во-вторых, мировое первенство будет практически домашним. Прошлый ЧМ Ворачек пропустил ЧМ-2018, сославшись на усталость, но сейчас «Филадельфия» не вышла в плей-офф, есть время отдохнуть и набраться сил перед мировым первенством.

Есть вариант и с приездом шестого номера драфта-2018 Филипа Задины. В НХЛ он пока не закрепился, но если вдруг «Гранд Рэпидс» быстро вылетят из плей-офф АХЛ, то этот нападающий мог бы стать хорошим подспорьем для команды Милоша Ржиги.

Основная сложность чехов – во вратарской линии. Из НХЛ может приехать только Михал Нойвирт, но в сборной он играл лишь один раз, и то на Кубке мира. Кроме того, его контракт истекает, и вряд ли он станет рисковать и ехать на ЧМ, не имея на руках нового соглашения.

Швеция

Вратари: Хенрик Лундквист, Якоб Маркстрём

Защитники: Расмус Далин, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон, Юнас Бродин, Эрик Густафссон

Нападающие: Лиас Андрессон, Элиас Петерссон, Рикард Ракелль, Мика Зибанеджад, Оскар Линдблом

Хотя Рикард Грёнборг зимой жаловался, что этим летом у многих шведов заканчиваются контракты в НХЛ, действующие чемпионы мира, без сомнения, соберут сильный состав. Может приехать даже Хенрик Лундквист – легендарному вратарю «Рейнджерс» нужна перезарядка после ужасного сезона.

Даже без Эдлера, Оберга, Нилльсона, Улльмарка, Сильверберга, Кемпе и других игроков без контракта по именам шведы способны переплюнуть любого. Мика Зибанеджад не уверен, что захочет поехать, и обещал решить после завершения регулярки, но в потенциале он мог бы стать центром первого звена сборной. Экман-Ларссон никогда не отказывается сыграть за «Тре крунур», как и другие крутые защитники. Ждём и 18-летнего вундеркинда Далина – на Олимпиаде он уже сыграл, пора показать себя и на чемпионате мира.

Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на контрольные матчи

Финляндия

Вратари: Микко Коскинен

Защитники: Расмус Ристолайнен, Сами Ватанен, Хенри Йокихарью

Нападающие: Александр Барков, Еспери Котканиеми, Арттури Лехконен

После завершения регулярного чемпионата НХЛ Финляндия мало усилится, придётся ждать возможного вылета «Колорадо» и «Каролины» (Рантанен, Ахо, Терявяйнен). Наверняка Юкка Ялонен питает большую надежду в отношении Александра Баркова, который проводит лучший сезон в карьере (94 (34+60) очка за «Флориду»). Финн с русскими корнями является одним из лучших двусторонних центров в НХЛ и никогда не отказывается приезжать в сборную, а ЧМ-2019 пропустил исключительно из-за травмы.

Если «Монреаль» пролетит мимо плей-офф, будет интересно посмотреть в сборной на молодых Котканиеми и Лехконена. У второго, правда, подходит к концу контракт, а вот 18-летний Котканиеми в этом году вполне может дебютировать за национальную команду.

Барков: хотел бы сыграть на ЧМ, но решение приму после окончания регулярки НХЛ

Другие сборные

Австрия: н. Майкл Раффл, н. Микаэль Грабнер

Дания: н. Франс Нильсен, н. Миккель Бёдкер

Франция: н. Антуан Руссель

Германия: н. Леон Драйзайтль, н. Доминик Кагун, н. Корбиниан Хольцер, н. Тобиас Ридер

Латвия: н. Земгус Гиргенсонс, н. Рудольф Балцерс

Словакия: н. Рихард Паник, з. Кристиан Ярош, з. Андрей Секера

Швейцария: н. Нико Хишир, н. Кевин Фиала, н. Денис Мальгин, н. Свен Берчи, з. Мирко Мюллер

Оставшиеся страны имеют небольшие представительства в НХЛ, поэтому объединим их в одну группу. Из звёздных игроков в первую очередь надо выделить второго снайпера НХЛ Леона Драйзайтля (47 голов) – такой нападающий пригодится не только сборной Германии, но и любой другой.

Солидное усиление может получить Швейцария, в прошлом году эта сборная в третий раз в истории завоевала серебро, есть хорошие шансы на высокие места и в этот раз. А представьте, что кроме Фиалы, Хишира и Мюллера, в команду приедут Нидеррайтер и Майер («Каролина» ещё не оформила выход в плей-офф, а «Сан-Хосе» вполне может вылететь в первом раунде). А если рано вылетит «Нэшвилл», можно ждать Йози с Вебером.