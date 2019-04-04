Разбитые кулаки и восторг трибун. Почему такие драки не мешают хоккею

«Авангард» и «Салават Юлаев» показывают огненный, сумасшедший, фантастический хоккей! На первый план здесь выходят голы, передачи, красивые комбинации и другие вещи, которые определяют результат. Но и сопутствующих элементов хватает с лихвой. После первой игры все обсуждали победный гол Сергея Шумакова и действия Сергея Широкова на пятачке – была помеха или нет? После второй встречи в эпицентре внимания оказались регулярные столкновения на ледовой площадке Алексея Емелина и Теэму Хартикайнена, никак не оценённые арбитрами того матча. После четвёртого матча команды, наконец, добрались и до кулачных разборок. Да ещё каких!

Три драки перед сиреной! Уфа и Омск достали друг друга Но такой хоккей хочется смотреть бесконечно.

Эмоции в этой паре били через край с первых секунд стартовой встречи, но до поры до времени драться на льду никто не решался. Оно и понятно: и у «Авангарда», и у «Салавата» состав переполнен игровиками, которые не привыкли скидывать краги при малейшем поводе. Но градус нервов и эмоций всё же накалился до нужного предела. Первую драку в серии устроили в конце четвёртого поединка Артём Сергеев и Виктор Стольберг. Преамбулой к ней стал абсолютно сумасшедший период в исполнении обеих команд, в ходе которого зрители увидели пять заброшенных шайб, травму Григория Панина и великолепный качельный хоккей. Трудно сказать, с чего начались стычки за три секунды до конца этого отрезка. Возможно, уфимцев взбесило поведение игроков «Авангарда», которые на отложенном штрафе Хартикайнена не спешили выбираться из-за своих ворот и явно тянули время до сирены на перерыв. Может быть, «Салават» завёлся после удаления Дениса Зернова, которое, правда, осталось за кадром. По большому счёту, не так уж и важно, но результатом стало агрессивное поведение защитника уфимцев Артёма Сергеева. Тот сначала схватил за шкирку Давида Деарне, а когда его попытался оттащить от негабаритного канадца Виктор Стольберг, Артём переключился на общение на повышенных тонах с омским шведом. Сергеев всё-таки уговорил Стольберга на драку и после небольшого обмена ударами повалил оппонента на лёд. Трибуны взревели от восторга, а Сергеев отправился в штрафной бокс. Но вердикт судей был не в пользу уфимца: защитника «Салавата» признали зачинщиком драки (очевидно из-за того, что он раньше Стольберга сбросил краги), и в итоге Сергеев получил штраф «5 + 2+ 10».

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Однако, это были ещё цветочки! Ягодки команды приберегли на последние секунды встречи. «Авангард» к тому моменту вёл 4:2, шансов изменить исход поединка у уфимцев уже не оставалось, и команды дали волю эмоциям. Сначала после вполне игрового эпизода возникла массовая стычка на пятачке «ястребов». Александр Бурмистров повздорил с Вилле Поккой, а затем переключился на Стольберга. Максим Тальбо и Линус Умарк увлечённо совали краги друг другу в лицо. Игорь Бобков толкался с Артёмом Сергеевым. С пятачки заведённые хоккеисты единым бело-зелёным клубком откатились к борту, где выяснять отношения продолжили Бурмистров со Стольбергом, а также «сладкая парочка» Емелин с Хартикайненом. До реальной драки в этом эпизоде дело не дошло, но удержать эмоции не смогли даже Владимир Ткачёв с Андреем Стасем, пободавшиеся уже после того, как основные страсти улеглись. По итогам момента штраф за грубость получили только Бурмистров и Стольберг, а Бобков получил две минуты за вмешательство вратаря в конфликт.

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Но и оставшиеся две секунды встречи команды не собирались просто доигрывать. Сразу после вбрасывания вспыхнула мощная драка «3 на 3», которая живо напомнила приснопамятное побоище между «Авангардом» и «Витязем» в январе 2010 года. Почин положили стоявшие на точке Даниил Скориков и Семён Кошелев, сразу же их поддержали Михаил Фисенко и Эдуард Гиматов. У Алексея Семёнова, наблюдавшего эти бои со стороны, тоже зачесались руки, и он решил втянуть в побоище Никиту Пивцакина. Так на уфимском льду образовалось сразу три спарринга одновременно! Зрители были в восторге, а сами хоккеисты с удовольствием размахивали кулаками. Правда, Пивцакин драться с могучим Семёновым явно не хотел и сразу же свернулся калачиком на льду. Зато отвели душу его партнёры по команде. Фисенко повалил на лёд Гиматова, а Кошелев, хоть и разделся во время поединка до нагрудника, но несколько раз акцентировано попал в лицо Скорикову, пустил тому кровь и одержал победу за явным преимуществом. Отметим, что судьи правильно разобрались в ситуации: Гиматову, Скорикову, Кошелеву и Фисенко выписали по пять минут за драку, а вот Семёнов получил «5 +20», так как никаких ответных действий со стороны Пивцакина он не дождался, но всё равно продолжал бить омского защитника.

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Команды от души выпустили пар, выплеснули эмоции, накопившиеся у них за время серии. По стычкам и ожесточённым поединкам было хорошо заметно, что плей-офф – это, действительно, маленькая война. То ли ещё будет в Балашихе в пятом поединке серии, Восток продолжает зажигать!

Кошелев — о своём ударе справа: в Балашихе просто так не походишь

Скориков: для меня это первая драка, раньше дрался лишь на детском уровне