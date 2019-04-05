Игроки «Колорадо» ругались с тренером во время матча. Теперь они в плей-офф!

«Колорадо» спас свой сезон. Команда, которая ещё совсем недавно находилась в жестоком кризисе, заняв 14-е место в Западной конференции, смогла пробиться в плей-офф второй год подряд. Это случилось со славным клубом из Денвера впервые за 13 лет.

«Делай своё дело»

Регулярный чемпионат сезона-2018/19 стал для «лавин» своеобразной миниатюрой последних лет, когда «Колорадо» стремительно взлетал на вершину турнирной таблицы дивизиона, давая надежду на возрождение былой славы, и так же стремительно падал на дно, что сопровождалось скандалами и внутренними разборками…

Начало регулярки получилось для «Эвеланш» ожидаемо средним, в ноябре команду накрыла первая серьёзная неудача из пяти поражений подряд, но денверцы достойно справились с трудностями, выдав затем 8 побед в 10 матчах. В декабре «Колорадо» даже вёл плотную борьбу за лидерство в Центральном дивизионе, а сенсационный финский нападающий Микко Рантанен шёл в лидерах спора бомбардиров, заставляя всех удивляться и заучивать свою фамилию.

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В январе «лавины» уступили лидерские позиции «Виннипегу» и «Нэшвиллу», а затем и вовсе опустились на дно турнирной таблицы дивизиона. За отрезок с 22 декабря по 16 февраля команда сыграла 23 матча, из которых выиграла только четыре. Весь блеск первой тройки Ладдеског — Маккиннон — Рантанен потускнел, а к игровому кризису добавились травмы и внутренние распри.



Кульминацией нервного напряжения стал инцидент в середине января, когда эмоции выплеснулись прямо во время матча с «Калгари». Главная звезда «лавин» Натан Маккиннон вступил в перепалку с главным тренером Джаредом Беднаром — канадский форвард так увлёкся выплёскиванием эмоций, что даже упал со скамейки. «Делай свою работу!» — вспылил нападающий на критику со стороны наставника.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.



Правда, уже день спустя Маккиннон давал публичные извинения, назвав своё поведение неприемлемым, и дав обещание в будущем так не делать. «Когда после игры мы вернулись в отель, я не стал спускаться в столовую на командный обед. Остался в номере и там прятался. Мне было неловко, оттого что эпизод попал в объективы телекамер. Думаю, что парни ели и как раз смотрели телевизор, когда туда пришёл Беднар. Я рад, что в тот момент меня не было с ними», — откровенно признался Маккиннон.



«Меня это совсем не беспокоило. Мне нравится, что у Маккиннона и ещё у некоторых ребят в команде есть огонь в душе, страсть, эмоции. С ними они выходят на лёд. Именно это нужно в хоккее. Эмоции играют важную роль в матче. Поэтому эти ребята так хороши. Не хочу их одёргивать. Работа тренера заключается в том, чтобы направлять эмоции и страсть в нужное русло, чтобы они приносили пользу, помогали побеждать. Я уже забыл об этом, когда мы направились в раздевалку. Решил, что нам стоит об этом поговорить, что мы и сделали. Мы во всем разобрались», — мудро сказал Беднар, проявив достойную выдержку.

Макиннон, Джо Сакик и Милан Хейдук — единственные игроки клуба, забивавшие по 40 голов за сезон после переезда франшизы из Квебека в Денвер.

Последний шанс Варламова

Когда в конце января Рантанен, считавшийся главным конкурентом Никиты Кучерова за «Арт Росс Трофи» получил травму, казалось, что у «Колорадо» нет шансов спасти сезон и повернуть события в свою пользу. Месяц спустя у «лавин» вылетел из-за травмы и Ландеског, но «горцы» смогли на жилах вытянуть сложнейшие матчи, часто выигрывая вне основного времени. Выход из затяжного пике стал возможен во многом благодаря голкиперам — Семёну Варламову и Филиппу Грубауэру. Варламов выдал неплохой февраль, когда за отрезок в 9 стартов смог одержать 6 побед и один раз сыграл на ноль, а Грубауэр великолепно сыграл в марте, выиграв 8 матчей из 11. Именно с игрой немецкого стража ворот связывают будущее «лавин».

Вратари:



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3. Павел Францоуз — 2 матча, 2 поражения, 94,3%, 1,96.



Грубауэр выдал лучший март в истории команды (95,5% отражённых бросков), опередив показатель Патрика Руа в 2003 году (95,2%). 1. Филипп Грубауэр — 37 матчей, 18 побед, 91,7% отражённых бросков, 2,64 гола за игру.2. Семён Варламов — 48 матчей, 20 побед, 91%, 2,85.3. Павел Францоуз — 2 матча, 2 поражения, 94,3%, 1,96.Грубауэр выдал лучший март в истории команды (95,5% отражённых бросков), опередив показатель Патрика Руа в 2003 году (95,2%).

Главная беда Варламова — постоянные травмы — так и не покинула россиянина, а уверенные действия Грубауэра помогли ему стать стартёром даже при здоровом Семёне. Любопытно, что немец пришёл в «Колорадо» так же как и Варламов — из «Вашингтон Кэпиталз», и «лавины» практически сразу продлили его контракт на три года.

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«В течение двух лет он был запасным вратарем и был одним из лучших в этом амплуа. Мы считаем, что он готов сделать следующий шаг и стать первым номером. Мы рады, что у нас в команде будет два первых вратаря. Он только что стал обладателем Кубка Стэнли, а это важно. Груби знает, что нужно делать для победы», — отмечал летом генеральный менеджер Джо Сакик.



1 июля у Варламова заканчивается действующий контракт с «Эвеланш», и всё идёт к тому, что склонного к травматизму и достаточного дорогого по деньгам россиянина в команде больше не будет.

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«Я ценю, что тренер дал мне шанс сыграть. Уверен, что решение было непростым, потому что я давно не играл. Но я просто старался сохранять концентрацию и победить», — скромно говорил Семён после недавнего матча с «Эдмонтоном», когда он вышел на лёд впервые за почти три недели. Нет сомнений, что предстоящий плей-офф — это последний шанс Варламова доказать свою необходимость команде, в которой он провёл 8 сезонов.

Лучший хоккей в правильное время

Вероятным соперником «Колорадо» по первому раунду розыгрыша Кубка Стэнли будет победитель Западной конференции «Калгари Флэймз» — команда, которая выиграла у «лавин» в сезоне три матча из трёх, забросив в них суммарно 14 шайб. Однако игроки «Эвеланш» не теряют оптимизма.

«Мы выиграли у «Виннипега» в овертайме, смогли одержать волевую победу и заработали путёвку в плей-офф. Это крутой опыт — вот так выиграть в важнейшем матче перед своими фанатами. Давайте продолжим играть в том же духе. Мы в плей-офф два года подряд, в этом сезоне ожидания уже выше. В кубковых матчах всё может случиться, а мы достигли игрового пика в нужное время», — сказал автор важнейшей шайбы сезона защитник Эрик Джонсон.

«Да, наши парни это заслужили. Мы сами открыли дверь в плей-офф, выиграв 8 матчей из последних 10, смогли преодолеть затяжной спад в середине сезона. То, как мы действовали последние полтора месяца, было очень здорово. Мы играли в свой лучший хоккей и заслужили попадание в восьмёрку», — похвалил подопечных Беднар.



Главной задачей за оставшуюся до старта плей-офф неделю теперь является ускоренное восстановление Микко Рантанена. Финн пропустил уже 7 матчей из-за травмы верхней части тела, и на последней тренировке ему запрещены были силовые контакты с партнёрами. По словам главного тренера, Рантанен ежедневно практикует индивидуальные занятия на льду, и его шанс, что финн сможет принять участие в первой игре серии.