«Булки расслабили». Игроки СКА были вне себя от злости после поражения в Москве

В Москве завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА. Хозяева победили со счётом 3:0. Счёт в серии стал 3-2 в пользу московских «армейцев». На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд.

«Сами себе привезли. Будем разбираться»

Главный тренер СКА Илья Воробьёв признал, что питерских «армейцев» подводят концовки первых периодов. В третьем матча кряду СКА пропускает гол во второй половине стартового отрезка.

— Первый период у нас был неплохой, кроме последнего отрезка, когда пропустили гол. Старались вытащить матч, не вышло. Готовимся к следующей игре.

— Три матча подряд пропускаете в конце периода после удачного начала матча. Что происходит?

— Да. Неприятная проблема. Сами себе привезли. Будем разбираться.

— Перестановки в звеньях соперника не удивили?

— Нет.

— Почему второй период настолько не удался?

— Второй период там другое. Идёт наложение звеньев. Волей-неволей приходится играть в своей зоне.

— Почему не было Хелльберга?

— Семейные обстоятельства.

СКА прижали к стенке. Больше права на ошибку у Питера нет ЦСКА находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Но списывать со счетов команду Ильи Воробьёва нельзя.

«Не считаю, что у Сорокина были неудачные матчи в Санкт-Петербурге»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил, почему менял Илью Сорокина по ходу четвёртого матча серии, а также рассказал, чем руководствовался, когда менял состав звеньев в течение сегодняшнего матча.

— Тяжёлая игра, как и вся серия. Ребята проявили характер, реализовали моменты.

— Насколько было важно Сорокину отыграть на ноль после неудачных матчей в Санкт-Петербурге?

— Я не считаю, что у Сорокина были неудачные матчи в Санкт-Петербурге.

— Но вы его даже заменили.

— Это больше тактический ход. В хоккее иногда нужно менять вратаря не потому, что он плохо играет, а для того, чтобы встряхнуть команду. Вратарь – важная часть команды.

Сорокин опять поплыл под давлением СКА? Но у Никитина есть секретное оружие Второй год подряд у Ильи Сорокина неприятности в финале конференции. ЦСКА снова спасёт Юханссон?

— Показалось, что в начале матча у игроков сидели в голове два недавних поражения?

— Мы играем с хорошей командой. СКА хорошо двигался, плюс удаление сразу выбило из ритма. Пока пришли в себя, время ушло.

— Расскажите о перестановках в звеньях, чем руководствовались?

— Это чисто интуиция. Нужно было встряхнуть команду.

— Серия на Востоке получается более яркой, чем на Западе. Вас интересует только результат, а не зрелищность?

— Честно говоря, я не смотрю на то, что происходит на Востоке. У нас свои дела. Мне пока это неинтересно.

— Сегодня на матче был премьер-министр России Дмитрий Медведев. В команде это как-то обсуждалось?

— От вас впервые это слышу.

— Вы с ним выиграли. Может, пусть и в Питер приезжает?

— Не ко мне вопрос.

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«Булки расслабили. Мы — главная причина поражения»

Защитник СКА Антон Белов с явным отрывом был самым красноречивым игроком в составе обеих команд в микст-зоне.

— Главная причина поражения СКА?

— Мы. Мы – главная причина поражения. Всё от нас зависит. Глаза не горели, единоборства проигрывали, на ворота не лезли. Опять пропустили в конце периода необязательный гол. Всё от нас зависит.

— Пропущенные шайбы в конце первого периода в трёх матчах кряду – тенденция?

— Так получается. Ничего нового в их игре не увидели, сами себе всё привезли.

— Почему в Москве постоянно проигрываете ЦСКА?

— Плохая наша игра.

— Казалось, что нашли свою игру в Питере. Что сегодня произошло?

— Возможно, что-то почувствовали. Может быть булки расслабили. Домой сейчас приедем, там трибуны помогут, и вернёмся в Москву.

— Фактор трибун на сколько сильно влияет в этой серии? Все победы команды одерживают на домашнем льду.

— Это немаловажный фактор. Дома мы играем в совершенно другую игру.

«А зачем драки? Огня хватает»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин, проведший самый яркий матч после возвращения в Россию из Северной Америки, поделился мнением о своём успехе.

— У вас уже три очка в матчах со СКА. Откуда такое рвение?

— Сегодня мне отдали отличный пас. Повезло, что шайба зашла. В другом моменте партнёр здорово сбросил. Попал, забил.

— Прокомментируйте появление Капризова в вашем звене.

— Тренер пусть прокомментирует. Нас с кем ставят, с теми мы и играем.

— Какие эмоции испытали после гола?

— Их было много. Идёт плей-офф, важный матч.

— В вашей серии нет столько огня и драк, как на Востоке.

— А зачем драки? Можно получить ненужное удаление и остаться в меньшинстве. Огня, я считаю, хватает. Вы просто не были на скамейках команд.

— После двух поражений подряд сегодня было сложно настроиться?

— Два поражения пошли нам на пользу. Мы сплотились, мотивировались. Понимали, что нужно выиграть этот матч. Все вышли и отработали на 100%.

— Перестановки после первого периода были ощутимыми?

— Первый период мы тоже провели неплохо, но во втором ещё добавили и полностью контролировали ход встречи. Перестановки пошли на пользу.

— В первом периоде СКА вас перебросал, откуда такая пассивность?

— Я не думаю, что мы играли пассивно. Просто наши броски блокировали. Зато мы в конце забили.

— Теперь вы более спокойны за своё место в составе?

— Не думаю об этом. Как скажут, так и будет.

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«СКА терять нечего»

Нападающий СКА Наиль Якупов рассказал о рецепте игры с ЦСКА, который должен помочь санкт-петербургском клубу вернуть серию в столицу России.

— Пропущенные шайбы в конце первого периода в трёх матчах кряду – тенденция?

— До конца не доигрываем период так, как нужно это делать. В единоборствах где-то выключаемся. Не сказать, что плохо начали матч. Были моменты, но где-то и пораньше нужно входить в игру. Бороться за шайбу и выигрывать единоборства.

— За счёт чего теперь можно зацепиться в серии?

— Понятно, что проиграли сегодня. Нам терять теперь нечего. Нужно идти вперёд и находить моменты. Закрывать вратаря надо, соперник хорошо обороняется. Нужно искать дыры, больше бросать. Сейчас что уже говорить? Надо двигаться дальше.

— Сорокин – главный фактор победы ЦСКА?

— У нас тоже хороший вратарь.

— Первый гол разрушил вашу игру?

— Ну может гол в раздевалку переломил ход матча. Хотя играть было ещё 40 минут. Опять-таки и во втором периоде не сразу вошли в игру. Где-то зажимали нас в зоне, усталость копилась.

«Нужно отдавать всё, чтобы выиграть. Иных вариантов нет»

Нападающий СКА Виктор Тихонов подвёл итоги поражения в пятом матче серии, которое поставило питерских «армейцев» на грань завершения сезона.

— Почему в Москве постоянно проигрываете ЦСКА? В этом сезоне не удалось победить ни разу.

— Это всего лишь статистика. Нужно выходить и играть, сегодня не получилось.

— Пропущенные шайбы в конце первого периода в трёх матчах кряду – это случайность или уже закономерность?

— Да, действительно в концовках периода пропускаем голы. Не знаю, почему так происходит. Убрать это нужно из нашей игры. В целом-то период провели неплохо, создавали моменты, но не забили. Забили они, и игра развернулась.

— За счёт чего СКА может вернуть серию в Москву?

— Мы настроены. Каждый смотрит только на следующую смену. Всё. Отступать некуда. Нужно отдавать всё, чтобы выиграть. Иных вариантов нет.

— Ни разу в серии не отыграли полностью матч без срывов. Почему так?

— Такие голы, которые приходят в конце периода, они меняют ход матча. После этого второй период мы провалили. ЦСКА полностью зажал нас в зоне, мы только у себя сидели.

— Это психология?

— Хоккей на 90% психология. Ошибки, которые случаются в конце периода, нужно убрать.

— Сказываются перестановки в звеньях?

— Все команды меняют звенья, это рабочий момент. Нужно находить связки, которые работают. Искать голодных ребят, которые хотят выходить и побеждать. Такие связки и ищутся.

Капризов — о переводе в другое звено: тренер принял правильное решение