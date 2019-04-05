«Булки расслабили». Игроки СКА были вне себя от злости после поражения в Москве

В Москве завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА. Хозяева победили со счётом 3:0. Счёт в серии стал 3-2 в пользу московских «армейцев». На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд.
«Сами себе привезли. Будем разбираться»
Главный тренер СКА Илья Воробьёв признал, что питерских «армейцев» подводят концовки первых периодов. В третьем матча кряду СКА пропускает гол во второй половине стартового отрезка.
— Первый период у нас был неплохой, кроме последнего отрезка, когда пропустили гол. Старались вытащить матч, не вышло. Готовимся к следующей игре.
— Три матча подряд пропускаете в конце периода после удачного начала матча. Что происходит?
— Да. Неприятная проблема. Сами себе привезли. Будем разбираться.
— Перестановки в звеньях соперника не удивили?
— Нет.
— Почему второй период настолько не удался?
— Второй период там другое. Идёт наложение звеньев. Волей-неволей приходится играть в своей зоне.
— Почему не было Хелльберга?
— Семейные обстоятельства.
«Не считаю, что у Сорокина были неудачные матчи в Санкт-Петербурге»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил, почему менял Илью Сорокина по ходу четвёртого матча серии, а также рассказал, чем руководствовался, когда менял состав звеньев в течение сегодняшнего матча.
— Тяжёлая игра, как и вся серия. Ребята проявили характер, реализовали моменты.
— Насколько было важно Сорокину отыграть на ноль после неудачных матчей в Санкт-Петербурге?
— Я не считаю, что у Сорокина были неудачные матчи в Санкт-Петербурге.
— Но вы его даже заменили.
— Это больше тактический ход. В хоккее иногда нужно менять вратаря не потому, что он плохо играет, а для того, чтобы встряхнуть команду. Вратарь – важная часть команды.
— Показалось, что в начале матча у игроков сидели в голове два недавних поражения?
— Мы играем с хорошей командой. СКА хорошо двигался, плюс удаление сразу выбило из ритма. Пока пришли в себя, время ушло.
— Расскажите о перестановках в звеньях, чем руководствовались?
— Это чисто интуиция. Нужно было встряхнуть команду.
— Серия на Востоке получается более яркой, чем на Западе. Вас интересует только результат, а не зрелищность?
— Честно говоря, я не смотрю на то, что происходит на Востоке. У нас свои дела. Мне пока это неинтересно.
— Сегодня на матче был премьер-министр России Дмитрий Медведев. В команде это как-то обсуждалось?
— От вас впервые это слышу.
— Вы с ним выиграли. Может, пусть и в Питер приезжает?
— Не ко мне вопрос.
«Булки расслабили. Мы — главная причина поражения»
Защитник СКА Антон Белов с явным отрывом был самым красноречивым игроком в составе обеих команд в микст-зоне.
— Главная причина поражения СКА?
— Мы. Мы – главная причина поражения. Всё от нас зависит. Глаза не горели, единоборства проигрывали, на ворота не лезли. Опять пропустили в конце периода необязательный гол. Всё от нас зависит.
— Пропущенные шайбы в конце первого периода в трёх матчах кряду – тенденция?
— Так получается. Ничего нового в их игре не увидели, сами себе всё привезли.
— Почему в Москве постоянно проигрываете ЦСКА?
— Плохая наша игра.
— Казалось, что нашли свою игру в Питере. Что сегодня произошло?
— Возможно, что-то почувствовали. Может быть булки расслабили. Домой сейчас приедем, там трибуны помогут, и вернёмся в Москву.
— Фактор трибун на сколько сильно влияет в этой серии? Все победы команды одерживают на домашнем льду.
— Это немаловажный фактор. Дома мы играем в совершенно другую игру.
«А зачем драки? Огня хватает»
Нападающий ЦСКА Максим Мамин, проведший самый яркий матч после возвращения в Россию из Северной Америки, поделился мнением о своём успехе.
— У вас уже три очка в матчах со СКА. Откуда такое рвение?
— Сегодня мне отдали отличный пас. Повезло, что шайба зашла. В другом моменте партнёр здорово сбросил. Попал, забил.
— Прокомментируйте появление Капризова в вашем звене.
— Тренер пусть прокомментирует. Нас с кем ставят, с теми мы и играем.
— Какие эмоции испытали после гола?
— Их было много. Идёт плей-офф, важный матч.
— В вашей серии нет столько огня и драк, как на Востоке.
— А зачем драки? Можно получить ненужное удаление и остаться в меньшинстве. Огня, я считаю, хватает. Вы просто не были на скамейках команд.
— После двух поражений подряд сегодня было сложно настроиться?
— Два поражения пошли нам на пользу. Мы сплотились, мотивировались. Понимали, что нужно выиграть этот матч. Все вышли и отработали на 100%.
— Перестановки после первого периода были ощутимыми?
— Первый период мы тоже провели неплохо, но во втором ещё добавили и полностью контролировали ход встречи. Перестановки пошли на пользу.
— В первом периоде СКА вас перебросал, откуда такая пассивность?
— Я не думаю, что мы играли пассивно. Просто наши броски блокировали. Зато мы в конце забили.
— Теперь вы более спокойны за своё место в составе?
— Не думаю об этом. Как скажут, так и будет.
«СКА терять нечего»
Нападающий СКА Наиль Якупов рассказал о рецепте игры с ЦСКА, который должен помочь санкт-петербургском клубу вернуть серию в столицу России.
— Пропущенные шайбы в конце первого периода в трёх матчах кряду – тенденция?
— До конца не доигрываем период так, как нужно это делать. В единоборствах где-то выключаемся. Не сказать, что плохо начали матч. Были моменты, но где-то и пораньше нужно входить в игру. Бороться за шайбу и выигрывать единоборства.
— За счёт чего теперь можно зацепиться в серии?
— Понятно, что проиграли сегодня. Нам терять теперь нечего. Нужно идти вперёд и находить моменты. Закрывать вратаря надо, соперник хорошо обороняется. Нужно искать дыры, больше бросать. Сейчас что уже говорить? Надо двигаться дальше.
— Сорокин – главный фактор победы ЦСКА?
— У нас тоже хороший вратарь.
— Первый гол разрушил вашу игру?
— Ну может гол в раздевалку переломил ход матча. Хотя играть было ещё 40 минут. Опять-таки и во втором периоде не сразу вошли в игру. Где-то зажимали нас в зоне, усталость копилась.
«Нужно отдавать всё, чтобы выиграть. Иных вариантов нет»
Нападающий СКА Виктор Тихонов подвёл итоги поражения в пятом матче серии, которое поставило питерских «армейцев» на грань завершения сезона.
— Почему в Москве постоянно проигрываете ЦСКА? В этом сезоне не удалось победить ни разу.
— Это всего лишь статистика. Нужно выходить и играть, сегодня не получилось.
— Пропущенные шайбы в конце первого периода в трёх матчах кряду – это случайность или уже закономерность?
— Да, действительно в концовках периода пропускаем голы. Не знаю, почему так происходит. Убрать это нужно из нашей игры. В целом-то период провели неплохо, создавали моменты, но не забили. Забили они, и игра развернулась.
— За счёт чего СКА может вернуть серию в Москву?
— Мы настроены. Каждый смотрит только на следующую смену. Всё. Отступать некуда. Нужно отдавать всё, чтобы выиграть. Иных вариантов нет.
— Ни разу в серии не отыграли полностью матч без срывов. Почему так?
— Такие голы, которые приходят в конце периода, они меняют ход матча. После этого второй период мы провалили. ЦСКА полностью зажал нас в зоне, мы только у себя сидели.
— Это психология?
— Хоккей на 90% психология. Ошибки, которые случаются в конце периода, нужно убрать.
— Сказываются перестановки в звеньях?
— Все команды меняют звенья, это рабочий момент. Нужно находить связки, которые работают. Искать голодных ребят, которые хотят выходить и побеждать. Такие связки и ищутся.