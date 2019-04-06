Каким будет плей-офф НХЛ. Все возможные расклады по парам

Две пары известны, ещё шесть определятся сегодня. Панарин и Бобровский сыграют против «Тампы» или «Вашингтона».

В ночь на 7 апреля мск состоится заключительный день регулярного чемпионата НХЛ, а уже завтра лига объявит расписание первого раунда. Все участники плей-офф известны, осталось только определиться с окончательной расстановкой. Четыре команды уже знают свои пары – «Бостон» сыграет с «Торонто», а «Сан-Хосе» с «Вегасом». Разбираем все возможные расклады по оставшимся участникам.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Восток

Пары на текущий момент (очки)



«Вашингтон» (104) – «Каролина» (97)



«Айлендерс» (101) – «Питтсбург» (99)



«Тампа» (126) — «Коламбус» (96).



Матчи, имеющие турнирное значение: «Айлендерс» — «Вашингтон», «Рейнджерс» — «Питтсбург», «Коламбус» — «Оттава», «Каролина» — «Филадельфия».



Пара «Айлендерс» — «Питтсбург» останется, если «пингвины» наберут хотя бы одно очко. «Питтсбург» при этом может обеспечить себе преимущество домашней площадки, если обыграет «Рейнджерс» любым способом, а «Айлендерс» не наберут очков.

«Каролина» может занять третье место в Столичном дивизионе, если обыграет «Филадельфию» любым способом, а «Питтсбург» не наберёт очков в своём матче. Тогда в первом раунде «ураганы» сыграют с «Айлендерс», а «Питтсбург» — с «Вашингтоном». Три последних сезона «столичные» играли с «пингвинами» во втором раунде, последняя встреча в первом раунде датируется 2001 годом, когда Малкин, Кросби и Овечкин ещё не дебютировали в НХЛ.



Также есть вариант, когда «Каролина» займёт второй «уайлд кард» и выйдет на «Тампу», а «Коламбус», как и год назад, встретится в первом раунде с «Вашингтоном». Это случится, если «Коламбус» обыграет «Оттаву» любым способом, а «Каролина» проиграет «Филадельфии» любым способом или если «Коламбус» наберёт хотя бы одно очко, а «Харрикейнз» проиграют в основное время.

«Каролина» впервые за 10 лет в плей-офф НХЛ! Тут не боятся Овечкина и Кучерова Банда придурков в деле и обязательно даст бой фаворитам сезона в розыгрыше Кубка Стэнли.

Запад

Пары на текущий момент (очки)



«Калгари» (107) — «Колорадо» (90)



«Нэшвилл» (98) – «Даллас» (91)



«Виннипег» (97) – «Сент-Луис» (97).



Матчи, имеющие турнирное значение: «Ванкувер» — «Сент-Луис», «Чикаго» — «Нэшвилл», «Миннесота» — «Даллас», «Виннипег» — «Аризона», «Колорадо» — «Сан-Хосе».



Победитель Центрального дивизиона определится по итогам трёх матчей, сейчас «Нэшвилл» имеет преимущество в одно очко над «Виннипегом» и «Сент-Луисом». «Хищникам» достаточно победить «Чикаго» любым способом, чтобы сохранить первое место. В случае поражения возможны следующие варианты:



1) «Виннипег» выиграет дивизион, если победит «Аризону» любым способом и «Нэшвилл» проиграет любым способом. «Сент-Луис» в этом случае займёт второе место в дивизионе, если выиграет любым способом или если наберёт одно очко, а «Нэшвилл» — ни одного.



2) «Сент-Луис» выиграет дивизион, если победит «Ванкувер» любым способом, а «Нэшвилл» и «Виннипег» проиграют любым способом. В этом случае «Нэшвилл» займёт второе место, если проиграет за пределами основного времени или если и он, и «Виннипег» не наберут очков. «Виннипег» займёт второе место, если наберёт одно очко, а «Нэшвилл» — ни одного.



Если «Нэшвилл» выиграет дивизион, «Сент-Луис» может подняться на второе место, если обыграет «Ванкувер» любым способом, а «Виннипег» наберёт не больше одного очка или если проиграет в овертайме/по буллитам, а «Виннипег» не наберёт очков в своём матче.



«Далласу» необходимо набрать хотя бы одно очко в матче с «Миннесотой», чтобы гарантировать первый «уайлд кард», тогда их соперником станет победитель Центрального дивизиона. В этом случае «Колорадо» сыграет в первом раунде с «Калгари».



«Колорадо» обойдёт «Даллас» и выйдет на победителя Центрального дивизиона, только если одержит победу над «Сан-Хосе» любым способом, а «Даллас» не наберёт очков в своём матче. «Звёзды» в этом случае встретятся с «Калгари».