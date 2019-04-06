Попробуйте затащить «Салават» в отпуск! Такой серии нужен седьмой матч

Праздник хоккея на Востоке

Финал Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» запомнится всем любителям хоккея, как одна из самых ярких серий за всю историю КХЛ. Высокие стандарты яркого хоккея были заданы с первых минут стартового матча противостояния и были выдержаны на протяжении четырёх встреч. Тут было всё: спорный гол Сергея Шумакова в овертайме первой встречи, клубные рекорды Тейлора Бека и Теэму Хартикайнена, бесконечные стычки всё того же Хартикайнена с Алексеем Емелиным, массовая драка за две секунды до конца четвёртого матча и даже отстранение известного эксперта Леонида Вайсфельда от работы в телеэфире.

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Ещё более выигрышно восточная серия смотрится, когда её начинают сравнивать с западным противостоянием двух «армейских клубов». Достаточно сказать, что в четырёх матчах финала Востока уже заброшено 24 шайбы (в среднем шесть шайб за игру). Для сравнения в пяти матчах на Западе зрители увидели только 17 голов (3,2 шайбы за игру). Да и представить на Западе повторение того, что случилось в финале четвёртого матча на Востоке, просто невозможно. В «армейских» клубах собраны практически в полном составе игроки сборной России, которые не готовы рубиться друг с другом даже в плей-офф.

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Обескровленная Уфа

Поражение во втором домашнем матче поставило команду Николая Цулыгина на грань завершения сезона. Для выхода в финал Кубка Гагарина теперь уфимцам необходимо было выигрывать три матча подряд, не имея малейшего права на осечку. К тому же башкирский клуб приехал в Балашиху с серьёзными потерями в составе. КХЛ дисквалифицировала Алексея Семёнова на один матч за драку с Никитой Пивцакиным, а капитан команды Григорий Панин и вовсе, судя по характеру травмы, выбыл до конца сезона.

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В отсутствии ведущих защитников тренерскому штабу уфимского клуба ничего не оставалось кроме, как идти на серьёзные перестановки в составе. Артём Сергеев был передвинут в первую пару к Филипу Ларсену. Место самого Сергеева во второй паре занял появившийся в составе Станислав Гареев, а в пару к Павлу Коледову был отряжен Юрий Сергиенко. Для 23-летнего Сергиенко эта игра стала дебютом в нынешнем плей-офф. Многоопытный форвард Максим Рыбин в четвёртой тройке нападения заменил своего тёзку Майорова.

Что касается хозяев, то у Боба Хартли не было никаких причин вносить корректировки в победный состав. Да и лучший бомбардир «Авангарда» в нынешнем плей-офф Бек по-прежнему не может помочь своей команде. В его отсутствие прекрасный шанс проявить себя имеет его соотечественник Максим Тальбо. Именно обладатель Кубка Стэнли 2009 года в составе «Питтсбурга» на протяжении большей части этого розыгрыша Кубка Гагарина оказывался шестым легионером в составе «ястребов».

Зевок Бобкова и юбилей Шумакова

Без раскачки команды стартовали и в пятом матче. Уже спустя две минуты после начала первого периода счёт на табло изменился. Отличились гости. Пётр Хохряков сделал передачу на левый край, Александр Бурмистров вошёл в зону и из круга вбрасывания зарядил в ближний угол — Игорь Бобков откровенно проспал момент и «Авангард» не выручил.

Бурмистров забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф

Уфимцы бросили развивать успех, близки к голы были легионеры «Салавата», однако Хартикайнен не смог в ближнем бою переиграть Бобкова. Постепенно «Авангард» пришёл в себя и начал отвечать своими атаками. Особенно выделялось сочетание Кирилла Семёнова. Собственно, именно Семёнов и стал одним из главных героев стартовой трети. Воспитанник «ястребов» взял инициативу на себя, объехал ворота и прострелил на пятак, где самым расторопным оказался Сергей Шумаков. Для лучшего снайпера «Авангарда» эта шайба стала 10-й в нынешнем плей-офф. Шумаков стал первым игроком в лиги, кому покорилась эта отметка в Кубке Гагарина – 2019.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На исходе двадцатиминутки гораздо ближе к тому, чтобы вновь выйти вперёд, были уфимцы. Сначала Владимир Ткачёв угодил в перекладину, а затем Йоонас Кемппайнен после удачного рикошета от клюшки Ильи Михеева выскочил на рандеву с Бобковым, однако голкиперу омичей удалось реабилитироваться за пропущенную шайбу после броска Бурмистрова. Для финского форварда этот гол также мог стать 10-м в нынешнем плей-офф.

Тальбо воспользовался отсутствием Бека

Второй период начался с обмена позиционными атаками. Уфа имела небольшое преимущество, однако раз за разом уверенно действовал на последнем рубеже Бобков. Самый опасный момент гостей был создан форвардом четвёртого звена Эдуардом Гиматовым. Нападающий убежал по левому флангу, сместился к центру и бросил в противоход голкиперу — Бобков блином отразил шайбу.

Удивительно, но на протяжении более, чем половины матча команды обходились без единого удаления. Первое удаление было зафиксировано только лишь на 36-й минуте. В штрафной бокс отправился Дмитрий Кугрышев, в вину ему инкриминировали удар клюшкой. Первая спецбригада хозяев ничего опасного создать не сумела, зато всё получилось у второй бригады. Михеев нашёл на пятаке Тальбо, а канадец сумел разобраться с Метсолой. Изначально главный арбитр Максим Сидоренко взятия ворот не зафиксировал, но после очень быстро видеопросмотра счёт на табло всё-таки изменился. Канадец сполна воспользовался отсутствием в составе Бека.

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Время Умарка

В начале третьего периода уфимцы заработали удаление за нарушение численного состава. В результате розыгрыша лишнего шайба оказалась в воротах «Салавата». Сергей Широков выбрался на свободное пространство и бросил с правого края, Давид Деарне выбил шайбу из-под Метсолы, а Денис Зернов внёс её в сетку. Но после на этот раз затяжного видеоповтора арбитры усмотрели помеху вратарю со стороны канадского форварда. Примечательно, что первым эту самую помеху зафиксировал Умарк, о чём и доложил арбитрам, выскочив со скамейки для штрафников.

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А спустя несколько минут первое удаление в матче случилось у хозяев. Это Семёнов нарушил правила на Бурмистрове. В такой момент на первый план должны выходить лидеры, что и сумели продемонстрировать легионеры «Салавата». Ларсен нашёл передачей Умарка, а швед идеальным броском застал врасплох Бобкова. В оставшееся время обе команды имели прекрасные шансы решить исход матча, однако в основное время зрители голов не дождались. Наверное, это и справедливо, что исход такого прекрасного матча должен был решить овертайм.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кемппайнен – король овертаймов

Овертайм начался с затяжной атаки лидеров уфимского клуба. Ларсен, Кемппайнен. Хартикайнен создавали моменты один за одним, однако «Авангарду» чудом удалось отбиться. В конце смены сдали нервы у Зернова, получившего малый штраф за толчок на борт Кугрышева. Первой спецбригаде Уфы определённо не хватило времени на восстановление, а потому непосредственно в большинстве создать ничего не получилось. Следом спорный момент произошёл с участием Виктора Стольберга и Гиматова. Шведский форвард «ястребов» подсёк уфимца сзади, однако арбитры состава нарушения в действиях бывшего игрока НХЛ не углядели.

Матч продолжал смотреться буквально на одном дыхании. Команды, словно забыв о важности и ценности встречи, продолжали обмениваться одной опасной атакой за другой, однако Метсола и Бобков продолжали тащить. Близки к голу были Стась, Фисенко, Умарк, несколько прекрасных шансов имел Деарне. К исходу первого овертайма «Авангард» достиг отметки в 50 бросков в створ ворот. В свою очередь уфимцы 36 раз побеспокоили Бобкова.

Исход матча решил Кемппайнен, удачно сыгравший на добивании. Йоонас – настоящий король «Салавата» по игре в овертаймах. Именно финский форвард забросил победную шайбу в серии с магнитогорским «Металлургом». Теперь Кемппайнен продлевает сезон для уфимцев и сохраняет надежду на выход в финал Кубка Гагарина.