«Готовы встать перед Метсолой на колени». Искренние эмоции «Салавата»

В Балашихе завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Гости победили со счётом 3:2 (2ОТ). Счёт в серии стал 3-2 в пользу Омска. На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд.

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«Первое звено для того и нужно, чтобы вести за собой команду»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин похвалил свою команду за борьбу и самоотдачу.

— Очень хорошая, боевая игра. Настоящая игра плей-офф. Очень здорово, что мы смогли выиграть в овертайме, для того, чтобы вернуться домой и сыграть для наших болельщиков. Каждый, кто выходил на лёд, полностью отдавался. От самого начала и до конца. ребята, которые были в запасе, хорошо поддерживали и были единым коллективом. Поэтому сегодня и победили.

— Огромная нагрузка выпала на первое звено. Успеете восстановиться?

— Конечно, будем надеяться, что успеем. Серия продолжается. Если бы проиграли, то не надо было восстанавливаться. После выигрыша легче восстанавливаться. Для этого и есть первое звено, чтобы оно играло чуть больше других и вело за себя команду. Но все остальные очень здорово помогали. Каждый, кто был на льду, сделал не меньше.

— Как повлияло на игру отсутствие Панина и Семёнова?

— Никак не повлияло. Мы придерживались той же линии. Гареев играл постоянно, Сергиенко не играл месяца полтора. Каждый раз разговаривали с ним, говорили, что будет шанс и момент, когда ты должен вступить в борьбу. Он молодец: вышел, перетерпел и здорово сыграл. Ему было тяжелее всех.

— Так получается, что за игру вы проводить больше времени в меньшинстве, чем соперник. Это большая проблема для вас?

— Это для каждой команды проблема, когда она играет в меньшинстве. Получается более энергозатратная игра. Даже если соперник не забил, инициатива всё равно переходит к ним, так как они владеют шайбой и начинают чувствовать игру. Это сложно, но никуда не денешься. Надо с этим справляться и выходить из этой ситуации.

— «Авангард» в этом плей-офф забил в каждом из 14 матчей в большинстве. Как так получается?

— Они здорово играют в большинстве. Выходят и забивают. Это больше их плюс, чем наш минус. Они выходят и реализуют свои моменты. Только у них есть шанс – сразу забивают. Значит, надо играть полностью две минуты, сконцентрировано. Не давать шансов.

— Панин выбыл до конца сезона?

— Сложно сейчас сказать. Не хотелось бы, но точно сказать не могу.

Цулыгин: Серия продолжается. Если бы проиграли, то не надо было восстанавливаться. После выигрыша легче восстанавливаться. Для этого и есть первое звено, чтобы оно играло чуть больше других и вело за себя команду

«Звено Кемппайнена решило исход игры»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сравнил плей-офф с американскими горками.

— Соперника с победой, это было отличное сражение. Когда дело доходит до второго овертайма сложно кому-то предъявлять претензии, потому что все выложились по полной. У нас были шансы, у них были шансы. «Салавату» удалось воспользоваться решающим шансом, потому они и победили.

— Такое поражение сильно влияет на психологию?

— Плей-офф — это американские горки, где бывают взлёты и падения. Суть в ом, что наследующий день нужно всё оставить позади и смотреть только вперёд. Сегодня была отличная игра, которая могла повернуться в любую сторону. Я видел, что порой мы полностью контролировали ход матча, но сложилось вот так.

— На сколько сложно будет определить легионерский состав, когда выздоровеет Бек, ведь Тальбо сыграл здорово сегодня?

— Это всегда тяжёлый выбор. Всё из-за того, что у нас коллектив – это сплочённая команда. Все ребята трудятся и стараются. Нет таких, кому бы не хватало характера или силы воли. Определять состав всегда нелегко.

— А что с Беком? Он едет в поездку?

— Не знаю пока. Сейчас после пресс-конференции пойду к медперсоналу, чтобы узнать его состояние. Я знаю, что ему уже намного лучше. Разговаривал с ним перед матчем. Но пока никакие планы относительно него мы не строем.

— Как сдержать звено Кемппайнена?

— Мы делаем хорошую работу в этом направлении, но у них реально сильно звено. За счёт этих парней они прошли «Магнитку» и «Автомобилист». Габаритные ребята, креативные, создают много моментов. Именно они сегодня решили исход матча.

«С Бобковым два года жили в одной комнате. Знаю, куда бросать»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился секретом, как он забросил шайбу Игорю Бобкову.

— Что с ногой (к ноге Бурмистрова был приложен лёд. – Прим. «Чемпионата»)?

— Всё нормально, плей-офф.

— Что было хитрого в вашем голевом броске?

— Ничего хитрого. Просто с Бобковым с 15 лет в одной комнате жили два года. Так что знаю, куда бросать.

Бурмистров забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф

— Это ваш первый гол в плей-офф.

— Пора уже. Мало голов от нашего звена. Польза есть, но от нас требуют голы. И мы сами от себя этого требуем.

— Кажется, Метсола играет увереннее Бобкова. Пользуетесь этим?

— Оба вратаря хорошо играют, держат нас в игре. За счёт них серия держится прилично.

— Панина не хватает?

— Конечно. Всех травмированных не хватает.

— Каких ошибок надо избежать в третьем матче в Уфе?

— Посмотрим видео и решим, как будем играть дальше.

— Читали, что ранее было всего четыре случая, когда команда отыгрывалась со счёта 1-3?

— Нет, не читал. Знаем, что в НХЛ команды отыгрывались. Есть, куда стремиться.

— На первые два звена выпала большая нагрузка. Силы остались?

— Думаю, в той раздевалке аналогично. Все находятся в одинаковых условиях.

— Не было мандража, ведь каждая ошибка в овертайме могла означать для вас конец сезона?

— Если бы мандраж был, то он бы и закончился.

Хартли: Плей-офф — это американские горки, где бывают взлёты и падения. Суть в ом, что наследующий день нужно всё оставить позади и смотреть только вперёд.

«У нас работа, терпение и вера»

Защитник «Салавата Юлаева» Юрий Сергиенко рассказал о дебюте в плей-офф.

— Тяжело сразу входить в такой матч?

— Да, тяжело. Ребята все помогли, мне было легко. Слава богу, что всё так для нас сложилось. Наверное, в этом и заключается профессионализм.

— Можно ли говорить о каком-то переломе?

— Вам можно, наверное. У нас работа, терпение и вера.

— Верили, что засчитают гол в овертайме?

— Да. Я видел, что чистый гол, даже по сравнению с их голом, который отменили.

— Что-то поменяли после предыдущей игры?

— Тяжело что-то кардинально поменять в плей-офф. Ты весь год наигрываешь это и показываешь, что ты за год наиграл. Какие-то мелочи – да. Но вряд ли вы их поймёте, если я вам объясню.

— Вы не играли с февраля. Соскучились?

— Месяц и 21 день. Очень соскучился, поверьте. Зарубки ставил на стенах.

— В следующем матче возвращается Семёнов, но Панин вряд ли. Понимаете, что можете снова остаться вне заявки?

— Даст бог – сыграю.

— Тяжело играть такие длинные матчи?

— Конечно. Мы же тоже люди, устаём. Но хорошо, что всё так сложилось.

«Готовы встать перед Метсолой на колени»

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов готов встать на колени перед Юхой Метсолой.

Метсола отразил 58 бросков в матче с «Авангардом», ещё 35 были заблокированы

— Вытащили матч на морально-волевых. Как вам игра?

— Очень интересная и для болельщиков, и для игроков. Проявили огромное желание, характер. На жилах вытаскивали. Старались, работали. Выполняли, что требовалось. Слава богу, что серия продолжается.

— Панина и Семёнова не хватало?

— У нас и ротация состава, и игроки, которые готовы были заменить. Ребята, которые раньше пропускали матчи, тяжело входили в игру. Но потом они влились и поймали ритм. Без опытных защитников, конечно, тяжело.

— Помните эпизод с подсечкой, когда едва не получили тяжёлую травму?

— Да. Отсушило немного икру. Ничего страшного. Подёргал, прошло.

— Метсола выдал очередной отличный матч.

— Мы благодарны ему и готовы встать перед ним на колени. Вратарь – это больше, чем полкоманды. Тем более Метсола.

Бурмистров – о своём голе: Ничего хитрого. Просто с Бобковым с 15 лет в одной комнате жили два года. Так что знаю, куда бросать

«У «Салавата» нет преимущества в эмоциональном плане»

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо рассказал, что его команде не хватило в пятой игре и вспомнил свой гол в НХЛ десятилетней давности.

— Чего не хватило вам в этой игре?

— Игра шла практически на равных, а когда дело доходит до второго овертайма, то все стараются на полную. Они смогли забросить, мы – нет. Вот и всё.

— Казалось, что после победы в Уфе эмоциональное преимущество на вашей стороне.

— Это всего лишь ваше мнение. Я не согласен.

— Расскажите о вашей шайбе.

— Удачный отскок был, здорово, что удалось забросить шайбу.

— Теперь психологическое преимущество на стороне Уфы?

— Нет.

— 10 лет вы сделали дубль в финале Кубка Стэнли. Можно ли сравнить игры по накалу?

— Когда вы играет в плей-офф, то эмоции всегда зашкаливают. Вне зависимости от того, это гол в овертайме или в середине второго периода. Когда забиваешь в овертайме, это особенно круто.

— На сколько сложно выходить на лёд в таком матче, не имея постоянной практики?

— Несложно, потому что я много работаю, как в тренажёрном зале, так и на льду. Я легко вкатился и чувствую себя хорошо.

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