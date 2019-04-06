«Готовы встать перед Метсолой на колени». Искренние эмоции «Салавата»

В Балашихе завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Гости победили со счётом 3:2 (2ОТ). Счёт в серии стал 3-2 в пользу Омска. На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд.
«Первое звено для того и нужно, чтобы вести за собой команду»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин похвалил свою команду за борьбу и самоотдачу.
— Очень хорошая, боевая игра. Настоящая игра плей-офф. Очень здорово, что мы смогли выиграть в овертайме, для того, чтобы вернуться домой и сыграть для наших болельщиков. Каждый, кто выходил на лёд, полностью отдавался. От самого начала и до конца. ребята, которые были в запасе, хорошо поддерживали и были единым коллективом. Поэтому сегодня и победили.
— Огромная нагрузка выпала на первое звено. Успеете восстановиться?
— Конечно, будем надеяться, что успеем. Серия продолжается. Если бы проиграли, то не надо было восстанавливаться. После выигрыша легче восстанавливаться. Для этого и есть первое звено, чтобы оно играло чуть больше других и вело за себя команду. Но все остальные очень здорово помогали. Каждый, кто был на льду, сделал не меньше.
— Как повлияло на игру отсутствие Панина и Семёнова?
— Никак не повлияло. Мы придерживались той же линии. Гареев играл постоянно, Сергиенко не играл месяца полтора. Каждый раз разговаривали с ним, говорили, что будет шанс и момент, когда ты должен вступить в борьбу. Он молодец: вышел, перетерпел и здорово сыграл. Ему было тяжелее всех.
— Так получается, что за игру вы проводить больше времени в меньшинстве, чем соперник. Это большая проблема для вас?
— Это для каждой команды проблема, когда она играет в меньшинстве. Получается более энергозатратная игра. Даже если соперник не забил, инициатива всё равно переходит к ним, так как они владеют шайбой и начинают чувствовать игру. Это сложно, но никуда не денешься. Надо с этим справляться и выходить из этой ситуации.
— «Авангард» в этом плей-офф забил в каждом из 14 матчей в большинстве. Как так получается?
— Они здорово играют в большинстве. Выходят и забивают. Это больше их плюс, чем наш минус. Они выходят и реализуют свои моменты. Только у них есть шанс – сразу забивают. Значит, надо играть полностью две минуты, сконцентрировано. Не давать шансов.
— Панин выбыл до конца сезона?
— Сложно сейчас сказать. Не хотелось бы, но точно сказать не могу.
Цулыгин: Серия продолжается. Если бы проиграли, то не надо было восстанавливаться. После выигрыша легче восстанавливаться. Для этого и есть первое звено, чтобы оно играло чуть больше других и вело за себя команду
«Звено Кемппайнена решило исход игры»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сравнил плей-офф с американскими горками.
— Соперника с победой, это было отличное сражение. Когда дело доходит до второго овертайма сложно кому-то предъявлять претензии, потому что все выложились по полной. У нас были шансы, у них были шансы. «Салавату» удалось воспользоваться решающим шансом, потому они и победили.
— Такое поражение сильно влияет на психологию?
— Плей-офф — это американские горки, где бывают взлёты и падения. Суть в ом, что наследующий день нужно всё оставить позади и смотреть только вперёд. Сегодня была отличная игра, которая могла повернуться в любую сторону. Я видел, что порой мы полностью контролировали ход матча, но сложилось вот так.
— На сколько сложно будет определить легионерский состав, когда выздоровеет Бек, ведь Тальбо сыграл здорово сегодня?
— Это всегда тяжёлый выбор. Всё из-за того, что у нас коллектив – это сплочённая команда. Все ребята трудятся и стараются. Нет таких, кому бы не хватало характера или силы воли. Определять состав всегда нелегко.
— А что с Беком? Он едет в поездку?
— Не знаю пока. Сейчас после пресс-конференции пойду к медперсоналу, чтобы узнать его состояние. Я знаю, что ему уже намного лучше. Разговаривал с ним перед матчем. Но пока никакие планы относительно него мы не строем.
— Как сдержать звено Кемппайнена?
— Мы делаем хорошую работу в этом направлении, но у них реально сильно звено. За счёт этих парней они прошли «Магнитку» и «Автомобилист». Габаритные ребята, креативные, создают много моментов. Именно они сегодня решили исход матча.
«С Бобковым два года жили в одной комнате. Знаю, куда бросать»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился секретом, как он забросил шайбу Игорю Бобкову.
— Что с ногой (к ноге Бурмистрова был приложен лёд. – Прим. «Чемпионата»)?
— Всё нормально, плей-офф.
— Что было хитрого в вашем голевом броске?
— Ничего хитрого. Просто с Бобковым с 15 лет в одной комнате жили два года. Так что знаю, куда бросать.
— Это ваш первый гол в плей-офф.
— Пора уже. Мало голов от нашего звена. Польза есть, но от нас требуют голы. И мы сами от себя этого требуем.
— Кажется, Метсола играет увереннее Бобкова. Пользуетесь этим?
— Оба вратаря хорошо играют, держат нас в игре. За счёт них серия держится прилично.
— Панина не хватает?
— Конечно. Всех травмированных не хватает.
— Каких ошибок надо избежать в третьем матче в Уфе?
— Посмотрим видео и решим, как будем играть дальше.
— Читали, что ранее было всего четыре случая, когда команда отыгрывалась со счёта 1-3?
— Нет, не читал. Знаем, что в НХЛ команды отыгрывались. Есть, куда стремиться.
— На первые два звена выпала большая нагрузка. Силы остались?
— Думаю, в той раздевалке аналогично. Все находятся в одинаковых условиях.
— Не было мандража, ведь каждая ошибка в овертайме могла означать для вас конец сезона?
— Если бы мандраж был, то он бы и закончился.
Хартли: Плей-офф — это американские горки, где бывают взлёты и падения. Суть в ом, что наследующий день нужно всё оставить позади и смотреть только вперёд.
«У нас работа, терпение и вера»
Защитник «Салавата Юлаева» Юрий Сергиенко рассказал о дебюте в плей-офф.
— Тяжело сразу входить в такой матч?
— Да, тяжело. Ребята все помогли, мне было легко. Слава богу, что всё так для нас сложилось. Наверное, в этом и заключается профессионализм.
— Можно ли говорить о каком-то переломе?
— Вам можно, наверное. У нас работа, терпение и вера.
— Верили, что засчитают гол в овертайме?
— Да. Я видел, что чистый гол, даже по сравнению с их голом, который отменили.
— Что-то поменяли после предыдущей игры?
— Тяжело что-то кардинально поменять в плей-офф. Ты весь год наигрываешь это и показываешь, что ты за год наиграл. Какие-то мелочи – да. Но вряд ли вы их поймёте, если я вам объясню.
— Вы не играли с февраля. Соскучились?
— Месяц и 21 день. Очень соскучился, поверьте. Зарубки ставил на стенах.
— В следующем матче возвращается Семёнов, но Панин вряд ли. Понимаете, что можете снова остаться вне заявки?
— Даст бог – сыграю.
— Тяжело играть такие длинные матчи?
— Конечно. Мы же тоже люди, устаём. Но хорошо, что всё так сложилось.
«Готовы встать перед Метсолой на колени»
Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов готов встать на колени перед Юхой Метсолой.
— Вытащили матч на морально-волевых. Как вам игра?
— Очень интересная и для болельщиков, и для игроков. Проявили огромное желание, характер. На жилах вытаскивали. Старались, работали. Выполняли, что требовалось. Слава богу, что серия продолжается.
— Панина и Семёнова не хватало?
— У нас и ротация состава, и игроки, которые готовы были заменить. Ребята, которые раньше пропускали матчи, тяжело входили в игру. Но потом они влились и поймали ритм. Без опытных защитников, конечно, тяжело.
— Помните эпизод с подсечкой, когда едва не получили тяжёлую травму?
— Да. Отсушило немного икру. Ничего страшного. Подёргал, прошло.
— Метсола выдал очередной отличный матч.
— Мы благодарны ему и готовы встать перед ним на колени. Вратарь – это больше, чем полкоманды. Тем более Метсола.
Бурмистров – о своём голе: Ничего хитрого. Просто с Бобковым с 15 лет в одной комнате жили два года. Так что знаю, куда бросать
«У «Салавата» нет преимущества в эмоциональном плане»
Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо рассказал, что его команде не хватило в пятой игре и вспомнил свой гол в НХЛ десятилетней давности.
— Чего не хватило вам в этой игре?
— Игра шла практически на равных, а когда дело доходит до второго овертайма, то все стараются на полную. Они смогли забросить, мы – нет. Вот и всё.
— Казалось, что после победы в Уфе эмоциональное преимущество на вашей стороне.
— Это всего лишь ваше мнение. Я не согласен.
— Расскажите о вашей шайбе.
— Удачный отскок был, здорово, что удалось забросить шайбу.
— Теперь психологическое преимущество на стороне Уфы?
— Нет.
— 10 лет вы сделали дубль в финале Кубка Стэнли. Можно ли сравнить игры по накалу?
— Когда вы играет в плей-офф, то эмоции всегда зашкаливают. Вне зависимости от того, это гол в овертайме или в середине второго периода. Когда забиваешь в овертайме, это особенно круто.
— На сколько сложно выходить на лёд в таком матче, не имея постоянной практики?
— Несложно, потому что я много работаю, как в тренажёрном зале, так и на льду. Я легко вкатился и чувствую себя хорошо.