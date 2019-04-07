Овечкин взял восьмой «Ришар»! Его преследователь не забил в пустые ворота

Одной из главных интриг последнего игрового дня регулярного чемпионата был спор за титул лучшего снайпера, в котором заочно состязались капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. «Столичные» в завершающей встрече играли дома против «островитян», а «нефтяники» бились в знаменитой «Битве при Альберте» против «Калгари». Александр имел преимущество над немцем в две шайбы, но этот перевес представлялся довольно шатким.

И для «Кэпиталз», и для Овечкина эта игра была далеко не лучшей. Вопреки ожиданиям, Александр вышел на лёд, не став просить день отдыха перед стартом плей-офф, хотя возможностью перевести дух воспользовались Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши и Джон Карлсон. Возможно, это было сделано зря, поскольку пробить голкипера «Айлендерс» Робина Ленера не удалось ни Великой Восьмёрке, ни кому-либо другому.



«Ему не нужен отдых сейчас. Он хочет играть, потому что стремится усилить свою игру. В прошлом году он тоже принял участие в последнем матче регулярки, и это помогло ему хорошо сыграть в первом раунде против «Коламбуса», — объяснил ситуацию главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

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Овечкин закончил матч без набранных очков и с показателем полезности «-2», но на публике не выдал своего разочарования. Все мысли Александра были не о «Ришаре», которых у него было уже семь, а о серии первого раунда против «Каролины».



«Буду ли смотреть матч «Эдмонтона» и смотреть за Драйзайтлем? Не знаю. Я собираюсь на ужин, так что посмотрим. Мы довольны тем, что выиграли свой дивизион. Не имеет большого значения, против кого играть в первом раунде. В любом случае это будет жёсткое противостояние, все будут биться изо всех сил. В матче с «Айлендерс» мы не оказывали на защитников соперника большого давления, давали им возможность откатиться. Конечно, в плей-офф мы так играть не будем», — сказал Овечкин после окончания своего матча.



А вот Драйзайтль был полон решимости догнать россиянина, поскольку в плей-офф «Эдмонтон» не попал, и для «нефтяников» это был последний матч сезона.

Уже в середине первого периода немецкий снайпер забил свой 50-й гол в сезоне, став первым игроком «Ойлерз» после легендарных Уэйна Гретцки и Яри Курри, кому удалось достичь этой отметки. После этой шайбы до результата Овечкина оставался всего один шаг, и в случае если бы Леон забил свой второй гол, то разделил бы с Александром «Морис Ришар Трофи».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Однако принципиальность «Битвы при Альберте» наложила свой отпечаток на ход игры. «Калгари» упёрся и не дал «нефтяникам» возможности играть на своего лучшего снайпера, а в довершение всего «огоньки» «вырубили» самого Коннора Макдэвида. Капитан «Ойлерз» на полной скорости влетел в рамку ворот, будучи опрокинутым с ног Марком Джиордано (к слову, бывшим игроком московского «Динамо»), и теперь у Коннора подозревают перелом ноги.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В итоге свой 51-й гол в сезоне Драйзайтль так и не забил, хотя мог это сделать, если бы попал в пустые ворота.

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Видео можно посмотреть в «твиттере».

Овечкин остался лидером спора снайперов (51 гол против 50) и в восьмой раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи». Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, кто смог стать лучшим снайпером сезона 8 сезонов. До этого он делил первенство с легендарным Бобби Халлом, который был лидером снайперской гонки 7 раз, но формально не является обладателем «Мориса Ришара», поскольку приз был учреждён только в 1998 году, а Халл-старший блистал на рубеже 1950—1960-х годов.

8 «Ришаров» Овечкина:



2007/08 — 65 голов,

2008/09 — 56,

2012/13 — 32*,

2013/14 — 51,

2014/15 — 53,

2015/16 — 50,

2017/18 — 49,

2018/19 — 51.



* — сезон был укорочен из-за локаута.