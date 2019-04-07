Помните хоккеиста Войнова? Над ним продолжают издеваться в НХЛ

Что случилось?

20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии над своей женой Мартой. Расследование и слушания продолжались около полугода, и 2 июля россиянину был вынесен приговор. Помимо заключения в тюрьме Войнову был вынесен испытательный срок длиной в три года. Слава отсидел в заключении около двух месяцев, после чего согласился добровольно покинуть США, тем самым избежав депортации. НХЛ дисквалифицировала игрока, а позже запретила ему участвовать в Кубке мира. Между тем Марта продолжала жить с Войновым, а в марте прошлого года у них родился сын. Отметим, что по калифорнийским законам для возбуждения уголовного дела по статье «домашнее насилие» не обязательно заявление потерпевшего.

Как играл в КХЛ

За три года в СКА Войнов выиграл Кубок Гагарина, Кубок Континента и золото Олимпийских игр. Однако начиналось всё не так уж безоблачно. Приехав в Россию после двух месяцев калифорнийской тюрьмы, Слава какое-то время тренировался индивидуально, после чего долго набирал форму. После первого сезона, который получился смазанным, мы увидели настоящего Войнова, но тут вмешалась травма, из-за которой он полностью пропустил чемпионский плей-офф. Восстановившись, он был признан лучшим защитником Игр в Корее, после чего вёл СКА за собой в розыгрыше Кубка Гагарина-2018. КХЛ Войнов покинул в статусе сильнейшего защитника лиги. По крайней мере, из числа тех, кто обладает российским паспортом.

Кошмар закончился, Войнов едет домой. В Россию Вячеслав Войнов принял решение добровольно вернуться из США в Россию. Тем самым, он сохранил за собой возможность сыграть на Кубке мира.

Возвращение в США

Летом 2018 года Войнов вернулся вместе с семьёй в Америку, где планировал добиться отмены дисквалификации от НХЛ. Лига в свою очередь в сентябре начала собственное расследование дела Войнова.

«Всё будет изучаться. Все решения, все детали находятся на столе переговоров», — говорил тогда вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

О том, что Слава со своей женой Мартой находятся в США, стало известно из её «инстаграма». На фото они держатся за руки, а геотег сообщает – дело происходит в Майами. То, что Войнова пустили в Америку, – на тот момент казалось огромным шагом по возвращению в НХЛ. Но главной преградой на пути к этому было не получение рабочей визы и закрепления прав со стороны «Лос-Анджелеса», а тот факт, что россиянин должен отбыть дополнительную дисквалификацию. И это после двух месяцев тюрьмы, трёх лет вне лиги и пропущенного Кубка мира.

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Войнова снова дисквалифицируют

Прошло больше полугода, а новостей по российскому хоккеисту не было даже у североамериканских экспертов. Никто не знал, где он, чем занимается, и какое у него будущее в лиге.

«Никакое насилие над людьми неприемлемо, неважно где – в семье, в школе или где-то ещё. Одно дело, когда ты подвергся акту агрессии и себя защищаешь. Когда ты заведомо сильнее и издеваешься над людьми, бьёшь их – это неприемлемо. Есть масса способов поговорить, убедить, насилие неприемлемо. Это моя точка зрения, в России, возможно, думают по-другому.

Должна ли лига разрешить ему вернуться после того, как он отбыл наказание в тюрьме и долго не играл в НХЛ? Это морально-этический вопрос, может быть, лига поэтому и не хочет давать ему разрешение. Это не место для насилия, мне кажется, лига не хочет себя с этим ассоциировать», — высказывал своё предположение Илья Брызгалов.

И только сегодня появилась информация о будущем Войнова в НХЛ. Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что россиянину должны выписать новую длительную дисквалификацию.

«В какой-то момент за последние несколько месяцев у Войнова состоялось слушание в лиге. И ожидается, что в ближайшие 24-48 часов НХЛ объявит о его дисквалификации на длительный срок. Это будет новое наказание в дополнение к уже отбытому. Думаю, что самым большим вопросом будет возможное обжалование этой дисквалификации. Пока никто этого не знает, однако мы ожидаем, что лига выпишет ему большой срок», — сказал Фридман.

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Если лига снова дисквалифицирует Войнова, обжалование этого решения и сам процесс может растянуться на ещё один сезон, что поставит под удар всю карьеру хоккеиста. Тяжело вернуться в хоккей, пропустив год, а можно ли играть на высоком уровне, если пропустить два сезона? Вероятность возвращения Войнова в Россию возрастает, руководители НХЛ чётко дают понять, что не желают видеть его в лиге.