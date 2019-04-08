«Русский хоккейный король НХЛ». Америка восхищается рекордом Кучерова

Фантастический сезон «Тампы» и рекордные цифры лучшего бомбардира сезона Никиты Кучерова не могли остаться незамеченными североамериканской спортивной прессой.

«Русский хоккейный король»

«Кучеров завершил нынешнюю кампанию с колоссальными 128 очками. Мало того что он выиграл свой первый в карьере «Арт Росс Трофи», но также установил рекорд сезона для российских хоккеистов. Конечно, Кучеров должен застолбить за собой и «Харт Трофи» в нынешнем сезоне. Он уже зарекомендовал себя как один из лучших атакующих талантов, когда-либо появлявшихся у себя в стране. Теперь он находится на вершине российского списка, являясь настоящим русским хоккейным королём. Он стал третьим русским игроком после Овечкина и Малкина, взявшим «Арт Росс Трофи». Любопытно, что более двух третей его очков составляли передачи, что необычно, поскольку он фланговый нападающий», — восхитился Кучеровым обозреватель Sportsnet Майк Джонстон.

«Кучеров на голову сильнее всех в этом году! Он обошёл остальных на целый круг. Даже глядя только на статистику, у тех, кто голосует за приз MVP, не должно быть другого выбора, кроме Никиты. Уже есть парень, который должен обойти всех», — отметил Брайан Бурк, который ранее трудился генеральным менеджером «Торонто» и «Калгари», а ныне работает на канадском телевидении.

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«Кучеров и «Тампа» выиграли регулярный чемпионат. Следующая остановка — розыгрыш Кубка Стэнли. «Молнии» повторили рекорд «Детройта», одержав 62 победы в сезоне, а Кучеров был безоговорочным лидером, набрал 128 баллов и побил рекорд Александра Могильного для россиян», — добавил журналист АР Кевин Поутэк.



«Не зря Кучерова называют хоккейным Энштейном! Его хоккейный IQ, уровень катания, игровое мышление, «злой» бросок и волшебные руки — всё это производит сильнейшее впечатление», — отмечает канадский портал TSN.

«А может, стоило отдохнуть?»

«Кучеров завершил регулярный чемпионат, всерьёз вписав своё имя в историю. И он, и «Тампа» уже давно могли спокойно отдохнуть и расслабиться перед стартом плей-офф. На протяжении нескольких недель «молниям» был не важен результат матчей, но это был тот сезон, когда «Тампа» и её игроки гонялись за историей. Обыграв «Бостон», хоккеисты «Лайтнинг» одержали 62-ю победу в сезоне и повторили рекорд «Детройта»-1995/96, став второй командой в истории лиги.



Кучеров побил рекорд Могильного, и весь сезон рекорды «Лайтнинг» и рекорды Никиты шли синхронно. В заголовках фигурирует и «Тампа», и Кучеров, и это справедливо. Иногда трудно понять доминирование игрока, если не изучать цифры, и завершившийся чемпионат был одним из величайших «заездов» в истории лиги. К примеру, 87 передач Кучерова позволили ему сравняться с Яромиром Ягром по количеству голевых пасов для крайнего форварда — чех установил рекорд в сезоне-1995/96.

Если «Тампа» сойдёт с рельсов уже в первом раунде, все будут задаваться вопросом, стоило ли гнаться за этими историческими отметками. Может, лучше было бы всем отдохнуть, в том числе и Кучерову? С другой стороны, лучше было поддерживать себя в тонусе, а не рисковать расслабленностью и отдыхом. Впрочем, глядя на статистику «Тампы» и её лидера, становится ясно, что нет никакого значения в том, кто будет противостоять «молниям» и в каком раунде», — считает обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.



«Конечно, рекорды Гретцки по очкам в одном отдельно взятом сезоне уже не могут быть превзойдены, и мы больше никогда не увидим, что кто-то набирает по 200 баллов за чемпионат. Но сезон у Кучерова был замечательным во всех отношениях. «Тампа» в этом году выглядит просто неудержимой и станет фаворитом всего плей-офф. Конечно, в кубковых матчах случиться может всё, что угодно, но «молнии» были настоящей командой-машиной. Для команды это был исторический сезон», — добавляет Кевин Скивер из CBS Sports.

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«Осталось побороться за главную цель»

«Есть ли хоть одно сравнение с «Детройтом»-1996, которому «Тампа» не хочет подражать? Да, конечно. «Красные крылья» не выиграли тогда Кубок Стэнли, уступив «Колорадо» в финале конференции», — отмечает обозреватель The Athletic Джо Смит.

«Люди приходят посмотреть на хорошее шоу, как в театр, будь то Москва или Нью-Йорк. Хотят посмотреть лучших актёров. Является ли Кучеров одним из самых величайших хоккейных актёров? Да, безусловно. Когда он играет, не хочется уходить и отвлекаться. Хочется продолжать смотреть и вернуться в следующий раз, чтобы увидеть это снова. Кучеров — один из лучших актёров в этой игре на данный момент», — похвалил Никиту знаменитый «Профессор» Игорь Ларионов.



«Нет никаких сомнений в том, что «Тампа» — лучшая команда лиги за последние 20 лет. Или в том, что у Кучерова был самый впечатляющий сезон за последние 20 лет. Почти в каждой статистической категории «молнии» идут лидерами — такие вещи происходили 20 лет назад, когда блистали Гретцки и Лемье. Наставник команды Джон Купер назвал огромным шагом расстояние между 82-м и 83-м матчем в нынешнем сезоне. Теперь настало время побороться за главную цель — Кубок Стэнли», — резюмировала Диана Нирхос из Tampa Bay Times.