Можно не помнить все 188 голов Никиты в НХЛ, но эта шайба может войти в историю.

У Кучерова есть один гол в КХЛ. Русский рекорд в НХЛ – повод его вспомнить

Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров забил гол и отдал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Благодаря этому российский форвард достиг отметки 128 очков в нынешнем регулярном сезоне и побил российский рекорд НХЛ по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному и было установлено в сезоне-1992/93 (127 баллов).

Кучеров выдал лучший русский сезон! Пал рекорд, которому больше четверти века Мы стали свидетелями истории.

Всего на счету Кучерова 462 (188+274) очка в 447 играх НХЛ. Уже сложно поверить в то, что восемь лет назад Никита играл в КХЛ. За два неполных сезона в ЦСКА он успел провести лишь 26 игр, в которых набрал 7 (1+6) очков.

На старте карьеры Кучеров успел поработать с тремя тренерами ЦСКА. Дебютировал он ещё при Сергее Немчинове, первый полноценный сезон во взрослом хоккее провёл под руководством Юлиуса Шуплера, а перед отъездом застал Вячеслава Буцаева. Четвёртым тренером во взрослой карьере Кучерова мог стать Валерий Брагин, но к моменту назначения экс-тренера «молодёжки» в отношениях между молодым игроком и ЦСКА произошло столько всего, что точка невозврата оказалась пройдена. На систематическое недоверие наложилась тяжёлая травма плеча, на которую в России попросту махнули рукой, а операцию в итоге оплатила «Тампа».

Никита Кучеров , Никита Гусев и Алексей Яшин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Первый и пока единственный гол в КХЛ Кучеров забил в ворота минского «Динамо». Вот это уникальное видео.

Сбежавший из казармы. Что было бы с Кучеровым, останься он в ЦСКА? Спойлер: ничего хорошего.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

В воротах ЦСКА тогда играл Растислав Станя, а в пятёрке с Кучеровым на лёд вышли Часлава, Рясенский, Филатов и Бадюков. Нынешний эксперт КХЛ ТВ и заместитель генерального директора по селекционной работе Алексей Бадюков стал автором голевой передачи на Кучерова, который 24 января 2012 года поразил ворота Кевина Лаланда.

Нельзя исключать, что это был первый и последний гол Кучерова в КХЛ или крайней мере в форме ЦСКА. Даже если в НХЛ когда-то случится локаут и Никита приедет играть в КХЛ, то права на него здесь принадлежат уже СКА.

СКА получил права на Кучерова, Квартальнова, Якупова, ЦСКА — Йоханссона и Мусила

В ЦСКА же Кучерова запомнят щуплым юниором, который никак не был готов играть в КХЛ.