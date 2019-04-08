Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»!

Нервы, эмоции, накал, напряжение – всё, за что мы так любим хоккей, дарит нам невероятный финал Восточной конференции. Здесь каждый матч – как отдельная серия, а упорство, характер и мастерство, которые проявляют игроки «Авангарда» и «Салавата Юлаева», достойны искреннего восхищения. Западное «армейское» дерби, может быть, и является скрытым финалом Кубка Гагарина по форме, но по духу истинный чемпион определяется именно в Восточной паре.
К шестой встрече омичи и уфимцы подошли при счёте 3-2 в серии в пользу «ястребов». «Авангард» мог заканчивать всё на временно домашнем льду в Балашихе, но «Салават» отыгрался в основное время, вытерпел шквал бросков по своим воротам и во втором овертайме дожал команду Боба Хартли. Йоонас Кемппайнен не просто продлил сезон для «Салавата», но и дал уфимцам надежду на положительный исход всей серии. Впереди игра на своей площадке, а седьмая встреча – это отдельная история. Но чтобы написать эту историю, уфимцам обязательно нужно было побеждать сегодня.
Перед отчётным матчем главная интрига в стане «Авангарда» заключалась в том, выйдет или не выйдет на лёд Тейлор Бек. Лучший бомбардир «ястребов» в этом плей-офф полетел в Уфу, принял участие в утренней раскатке, а его свитер находился в раздевалке омичей перед началом игры. Однако Бека в составе «Авангарда» всё-таки не оказалось. Вообще, ростер омичей остался без изменений по сравнению с прошлым матчем, Хартли не стал вводить в состав ни Кирилла Петрова, ни Анселя Галимова, ни кого-либо ещё.
У уфимцев перемены назревали – отбыл дисквалификацию Алексей Семёнов. Но Николай Цулыгин не стал обижать недоверием Юрия Сергиенко, который в пятом матче серии дебютировал в этом плей-офф и сыграл великолепно. Небольшое изменение у уфимцев произошло только в линии нападения – Максим Майоров вышел вместо Вячеслава Солодухина.
«Авангард» давил, Уфа терпела
Логично было бы предположить, что «Салават» с первых же минут бросится в атаку и попытается смять «Авангард» фирменным домашним давлением. Такая тактика принесла уфимцам успех в третьей игре серии. Но ничего подобного не случилось. Легионерское звено хозяев, конечно, попыталось повозить защиту «Авангарда» по зоне, но из этого не вышло даже одного броска в створ ворот Игоря Бобкова, а затем «Салават» схватил очередное удаление за нарушение численного состава.
С этого момента инициатива полностью перешла к гостям. «Авангард» запирал «Салават» в зоне, обрушивал шквал бросков на ворота Метсолы, превосходил хозяев в скорости, активности и был успешнее в единоборствах. За весь период уфимцам считанное количество раз удалось выбраться из-под омского прессинга и нанести всего два броска по владениям Бобкова. Но такое территориальное и игровое преимущество ничего не дало «ястребам». Уфимцы как всегда здорово блокировали броски, привычно был хорош Юха Метсола, и счёт в первом периоде открыт не был. «Салават» грамотно терпел, но для победы в матче подопечным Цулыгина необходимо было отодвигать игру от своих ворот.
Никто не хотел пропускать
Однако в самом начале второго периода мало что изменилось. «Авангард» начал отрезок даже ещё активнее, но уфимцы по-прежнему играли в обороне компактно и мобильно, не пуская «ястребов» на ударные позиции.
Проснулся «Салават» аккурат в середине основного времени встречи. Для этого хозяевам понадобилось провести одну острую атаку сходу, наконечником которой выступил Филип Ларсен, а затем уже трибуны погнали любимую команду вперёд. С этих пор пошёл хоккей на встречных курсах, к которому мы привыкли в этом противостоянии. Могли забить Хартикайнен, Умарк, Шумаков, Кошелев, Деарне но Бобков и Метсола в этот вечер отказывались пропускать. Многое в этом сверхнапряжённом и нервном матче мог решить третий период.
0:0 в Восточном финале. Кто бы мог подумать?
Заключительный отрезок основного времени «Салават Юлаев» начал активнее и сумел заработать удаление – Манукян сфолил в центральной зоне. Казалось бы, вот он шанс. Но уфимцы были на удивлении пассивны в большинстве, и едва не пропустили сами. Илья Михеев легко убежал от Ларсена к воротам Метсолы, но невероятный финн сделал очередной сейв.
Чем ближе было к сирене, тем больше чувствовалась возрастающая в геометрической прогрессии цена ошибки. По сути, команды уже играли овертайм, пошла увлекательнейшая битва характеров. Развязка могла наступить в последней смене, «Авангард» усилиями звена Шумакова создал нешуточное напряжение вблизи ворот Метсолы, но заброшенной шайбы вновь не состоялось. Команды ушли в овертайм – третий в этой серии и уже восьмой для «Салавата» в нынешнем плей-офф. Кто бы мог подумать, что первые ноли в основное время в этом розыгрыше Кубка Гагарина будут зафиксированы именно в этой сумасшедшей серии?
Невероятный вратарский бенефис
Овертайм по такой игре ожидался долгим, и эти ощущения не подвели. «Авангард» и «Салават Юлаев» уже не могли ничего нового придумать для соперника и просто старались воспользоваться своими сильными сторонами. «Ястребы» активно подключали защитников и бесконечно обстреливали Метсолу, уфимцы уповали на позиционные атаки своего легионерского звена. Судьбу матча и серии в первой дополнительной двадцатиминутке могло решить очередное глупое удаление у «Салавата» за нарушение численного состава. «Авангард» всё делал правильно, но в завершении омичам явно не хватало травмированного Тейлора Бека. 80 минут игры не выявили победителя в этой встрече.
Не разошлись команды и после 100 игровых минут! И за это нужно благодарить исключительно Юху Метсолу и Игоря Бобкова. Что они творили во втором овертайме этой встречи! «Салават» в этом отрезке стал ощутимо подсаживаться, терять концентрацию, и «Авангард» буквально насел на ворота финского вратаря. Но он не переставал спасать Уфу, совершив два абсолютно умопомрачительных сэйва. В шпагате потащил бросок Дениса Зернова, а затем каким-то невероятным образом успел вытащить шайбу с самой ленточки ворот.
«Салават» редко выходил в атаку в это время, но зато очень метко. Уфимцы дважды могли всё решить в свою пользу, но Игорь Бобков достойно ответил своему визави. Вратарь «Авангарда» не позволил отличиться Йоонасу Кемппайнену и Теэму Хартикайнену, выдав два космических спасения. Встреча плавно перетекла в бенефис голкиперов, и было совершенно непонятно, как пробить их в этот вечер. Кажется, у Метсолы было семь жизней, иногда он казался вообще бессмертным, но и он не смог спасти «Салават» от вылета из Кубка Гагарина.
Бондарев вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина
Но в третьем овертайме развязка всё же наступила! «Авангард» всё же додавил уфимцев, и очередной наброс от синей линии достиг цели. И надо же такому случится, что отличился Алексей Бондарев, который последний раз забрасывал 10 ноября 2016 года!
Сумасшедшая серия закончилась абсолютно сумасшедшим образом. «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, а «Салават Юлаев» показал просто невероятный характер! Уфа, спасибо за сезон, но дальше идёт Омск.