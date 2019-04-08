Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»!

Нервы, эмоции, накал, напряжение – всё, за что мы так любим хоккей, дарит нам невероятный финал Восточной конференции. Здесь каждый матч – как отдельная серия, а упорство, характер и мастерство, которые проявляют игроки «Авангарда» и «Салавата Юлаева», достойны искреннего восхищения. Западное «армейское» дерби, может быть, и является скрытым финалом Кубка Гагарина по форме, но по духу истинный чемпион определяется именно в Восточной паре.

К шестой встрече омичи и уфимцы подошли при счёте 3-2 в серии в пользу «ястребов». «Авангард» мог заканчивать всё на временно домашнем льду в Балашихе, но «Салават» отыгрался в основное время, вытерпел шквал бросков по своим воротам и во втором овертайме дожал команду Боба Хартли. Йоонас Кемппайнен не просто продлил сезон для «Салавата», но и дал уфимцам надежду на положительный исход всей серии. Впереди игра на своей площадке, а седьмая встреча – это отдельная история. Но чтобы написать эту историю, уфимцам обязательно нужно было побеждать сегодня.

Над «Авангардом» нависла тень 2012 года. Повторит ли Уфа трюк «Динамо»? Ситуации очень похожи, но этот «Авангард» не проиграет трижды подряд в плей-офф.

Перед отчётным матчем главная интрига в стане «Авангарда» заключалась в том, выйдет или не выйдет на лёд Тейлор Бек. Лучший бомбардир «ястребов» в этом плей-офф полетел в Уфу, принял участие в утренней раскатке, а его свитер находился в раздевалке омичей перед началом игры. Однако Бека в составе «Авангарда» всё-таки не оказалось. Вообще, ростер омичей остался без изменений по сравнению с прошлым матчем, Хартли не стал вводить в состав ни Кирилла Петрова, ни Анселя Галимова, ни кого-либо ещё.

У уфимцев перемены назревали – отбыл дисквалификацию Алексей Семёнов. Но Николай Цулыгин не стал обижать недоверием Юрия Сергиенко, который в пятом матче серии дебютировал в этом плей-офф и сыграл великолепно. Небольшое изменение у уфимцев произошло только в линии нападения – Максим Майоров вышел вместо Вячеслава Солодухина.

«Авангард» давил, Уфа терпела

Логично было бы предположить, что «Салават» с первых же минут бросится в атаку и попытается смять «Авангард» фирменным домашним давлением. Такая тактика принесла уфимцам успех в третьей игре серии. Но ничего подобного не случилось. Легионерское звено хозяев, конечно, попыталось повозить защиту «Авангарда» по зоне, но из этого не вышло даже одного броска в створ ворот Игоря Бобкова, а затем «Салават» схватил очередное удаление за нарушение численного состава.

С этого момента инициатива полностью перешла к гостям. «Авангард» запирал «Салават» в зоне, обрушивал шквал бросков на ворота Метсолы, превосходил хозяев в скорости, активности и был успешнее в единоборствах. За весь период уфимцам считанное количество раз удалось выбраться из-под омского прессинга и нанести всего два броска по владениям Бобкова. Но такое территориальное и игровое преимущество ничего не дало «ястребам». Уфимцы как всегда здорово блокировали броски, привычно был хорош Юха Метсола, и счёт в первом периоде открыт не был. «Салават» грамотно терпел, но для победы в матче подопечным Цулыгина необходимо было отодвигать игру от своих ворот.

Никто не хотел пропускать

Однако в самом начале второго периода мало что изменилось. «Авангард» начал отрезок даже ещё активнее, но уфимцы по-прежнему играли в обороне компактно и мобильно, не пуская «ястребов» на ударные позиции.

Проснулся «Салават» аккурат в середине основного времени встречи. Для этого хозяевам понадобилось провести одну острую атаку сходу, наконечником которой выступил Филип Ларсен, а затем уже трибуны погнали любимую команду вперёд. С этих пор пошёл хоккей на встречных курсах, к которому мы привыкли в этом противостоянии. Могли забить Хартикайнен, Умарк, Шумаков, Кошелев, Деарне но Бобков и Метсола в этот вечер отказывались пропускать. Многое в этом сверхнапряжённом и нервном матче мог решить третий период.

0:0 в Восточном финале. Кто бы мог подумать?

Заключительный отрезок основного времени «Салават Юлаев» начал активнее и сумел заработать удаление – Манукян сфолил в центральной зоне. Казалось бы, вот он шанс. Но уфимцы были на удивлении пассивны в большинстве, и едва не пропустили сами. Илья Михеев легко убежал от Ларсена к воротам Метсолы, но невероятный финн сделал очередной сейв.

Чем ближе было к сирене, тем больше чувствовалась возрастающая в геометрической прогрессии цена ошибки. По сути, команды уже играли овертайм, пошла увлекательнейшая битва характеров. Развязка могла наступить в последней смене, «Авангард» усилиями звена Шумакова создал нешуточное напряжение вблизи ворот Метсолы, но заброшенной шайбы вновь не состоялось. Команды ушли в овертайм – третий в этой серии и уже восьмой для «Салавата» в нынешнем плей-офф. Кто бы мог подумать, что первые ноли в основное время в этом розыгрыше Кубка Гагарина будут зафиксированы именно в этой сумасшедшей серии?

«Салават» — «Авангард»: Метсола сделал потрясающий сейв клюшкой

Невероятный вратарский бенефис

Овертайм по такой игре ожидался долгим, и эти ощущения не подвели. «Авангард» и «Салават Юлаев» уже не могли ничего нового придумать для соперника и просто старались воспользоваться своими сильными сторонами. «Ястребы» активно подключали защитников и бесконечно обстреливали Метсолу, уфимцы уповали на позиционные атаки своего легионерского звена. Судьбу матча и серии в первой дополнительной двадцатиминутке могло решить очередное глупое удаление у «Салавата» за нарушение численного состава. «Авангард» всё делал правильно, но в завершении омичам явно не хватало травмированного Тейлора Бека. 80 минут игры не выявили победителя в этой встрече.

Не разошлись команды и после 100 игровых минут! И за это нужно благодарить исключительно Юху Метсолу и Игоря Бобкова. Что они творили во втором овертайме этой встречи! «Салават» в этом отрезке стал ощутимо подсаживаться, терять концентрацию, и «Авангард» буквально насел на ворота финского вратаря. Но он не переставал спасать Уфу, совершив два абсолютно умопомрачительных сэйва. В шпагате потащил бросок Дениса Зернова, а затем каким-то невероятным образом успел вытащить шайбу с самой ленточки ворот.

«Салават» редко выходил в атаку в это время, но зато очень метко. Уфимцы дважды могли всё решить в свою пользу, но Игорь Бобков достойно ответил своему визави. Вратарь «Авангарда» не позволил отличиться Йоонасу Кемппайнену и Теэму Хартикайнену, выдав два космических спасения. Встреча плавно перетекла в бенефис голкиперов, и было совершенно непонятно, как пробить их в этот вечер. Кажется, у Метсолы было семь жизней, иногда он казался вообще бессмертным, но и он не смог спасти «Салават» от вылета из Кубка Гагарина.

Чудо-сейв Бобкова при выходе игроков «Салавата» «2 в 1»

Бондарев вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина

Но в третьем овертайме развязка всё же наступила! «Авангард» всё же додавил уфимцев, и очередной наброс от синей линии достиг цели. И надо же такому случится, что отличился Алексей Бондарев, который последний раз забрасывал 10 ноября 2016 года!

Сумасшедшая серия закончилась абсолютно сумасшедшим образом. «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, а «Салават Юлаев» показал просто невероятный характер! Уфа, спасибо за сезон, но дальше идёт Омск.