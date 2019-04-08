Боль дня. Слёзы жён игроков «Салавата» после гола «Авангарда»

Их мужья сражались 110-й минут в шестом матче серии, который стал для них последним в этом плей-офф.

Юха Метсола в этом плей-офф КХЛ играл как MVP. Только благодаря ему «Салават» в финале Востока с «Авангардом» продлил серию до шести игр. Финский вратарь – лучший в своём амплуа по проценту отражённых бросков, и это при том, что на его долю пришлось вдвое больше бросков, чем у любого другого (почти 700 за 17 матчей, это какие-то безумные цифры).

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!

Вот и в шестом матче Метсола тащил. Тащил тогда, когда уже казалось, всё, шайба в воротах. Тащил клюшкой, щитками, плечами, ловушкой, головой…

Больше всех переживала его жена Криста, её постоянно выхватывала камера, хлопающую, замирающую от переживаний, на нервах.

Метсола тащил целый матч и ещё два с половиной дополнительных периода. Вытащил 69 бросков. Наверняка у всех, кто смотрел матч, руки постоянно тянулись к водичке, валидолу или чему покрепче. Никакие нервы не выдержат на это смотреть, а уж каково было жёнам игроков, представить страшно.

Юха Метсола отразил 63 броска, установив личный рекорд

Метсола был божественно хорош. Казалось, в воротах «Салавата Юлаева» играет не человек, а инопланетянин. Но его одного оказалось мало. Он вытащил 69 бросков, но на 110-й минуте ничего не смог поделать с 70-м.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

На Юху было больно смотреть. Он лежал на льду, не в силах пошевелиться. Провести такой выдающийся матч (по чистому времени – почти два матча), сделать столько сумасшедших спасений, чтобы всё равно уйти в отпуск. В финал выходит «Авангард».

Оператор выхватил и жён вратарей. Криста мужественно держалась, схватившись руками за лицо. Жена Андрея Кареева София плакала. Невозможно представить, что творилось у них на душе в этот момент.

К Метсоле стали подъезжать партнёры и благодарить за игру. Затем и соперники, чтобы выразить уважение за все подвиги, что он совершил в этом плей-офф и в отдельно взятом матче. Один маленький (всего 177 сантиметров) вратарь едва не остановил сильнейшую команду Востока.

