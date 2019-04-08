«Салават» и «Авангард» сыграли 110 минут. Что говорили после матча

В Уфе завершился шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Гости победили со счётом 1:0 (3ОТ). Счёт в серии стал 4-2 в пользу Омска, «ястребы» вышли в финал Кубка Гагарина. На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд.

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!

«Салават» не проиграл сердцем и характером, горжусь ребятами»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин сказал, что гордится своими хоккеистами.

— «Авангард» проделал громадную работу. За один сезон поменяли команду, место прописки, здорово отыграли. Это достойно уважения для тренерского штаба, для всех ребят у них в команде. Игра получилась тяжёлой. «Авангард» выглядел свежее и лучше. Но очень горжусь нашими ребятами. Они отдавались, играли, бились каждый момент. Юха выручал, но вся команда очень старалась и хотела победить сегодня. Мы не проиграли сердцем и характером. На льду был единый здоровый коллектив. Хочу сказать ребятам, которыми горжусь, а также нашими болельщиками.

— Что говорили в перерывах между овертаймами?

— Многое было, но об этом не хочется говорить здесь. Это осталось в раздевалке.

— Будь в строю Бурдасов и Панин, всё могло сложиться иначе?

— Всё может быть, но другие должны достойно заменять. Показывать себя на этом уровне, потому что все хотят играть в КХЛ. Естественно, что Бурдасов, Панин, Семёнов, Солодухин стали для нас большими потерями. Но таков хоккей, в нём случаются травмы.

— У Солодухина травма?

— Да.

Цулыгин: Мы не проиграли сердцем и характером. На льду был единый здоровый коллектив. Хочу сказать ребятам, которыми горжусь, а также нашими болельщиками.

— У вас завершается контракт, были разговоры о новом и довольны ли вы своей работой?

— Нет, никаких разговоров пока не было. Я больше доволен командой, что мы смогли сплотиться и у нас был один здоровый коллектив. Все бились друг за друга, жили этим.

— Что в этой серии оказалось решающим: мастерство «Авангарда» или доля везения?

— На одной удаче далеко не уедешь. Надо работать, трудиться. Удачу надо заслужить своей работой. Не скажу, что «Авангарду» повезло. В каких-то моментах мы были сильнее, где-то они играли лучше.

— Какие слова сказали команде в раздевалке?

— Я поблагодарил команду за сплочение и за то, что мы стали семьёй. Сказал, что горжусь всеми.

Видеообзор потрясающего по накалу шестого матча финала Востока

«Одна из лучших игр в жизни, квинтэссенция хоккея»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли раскрыл причины успеха своей команды.

— Прежде всего, хочу поздравить болельщиков Омска и Балашихи, всю организацию с этим успехом. В то же время, хочу поздравить и «Салават Юлаев». Эта команда росла по ходу сезона и в плей-офф показала себя с лучшей стороны. Выбили «Металлург», «Автомобилист». Сегодня матч мог сложиться в пользу обеих команд. Все игры были тяжелыми. Матчи складывались непросто, игра могла пойти по любому сценарию. Вратари работали великолепно. Я очень благодарен команде. Всё зависело от мелочей.

— Что в этой серии оказалось важнее? Мастерство «Авангарда» или то везение, когда в овертайме шайбу забросил «Авангард»?

— Я думаю, в плей-офф нужно и то, и другое. Когда ты играешь в хоккей, важны оба фактора. Мы воспитывали это с тренировочного лагеря, продолжили по ходу сезона, как и Уфа. Это была одна из лучших игр в моей жизни – такая квинтэссенция хоккея. Это не только удача. Чтобы добиться права играть в полуфинале – нужна усердная работа. Они выбили «Автомобилист» и «Металлург», мы – «Барыс» и «Ак Барс», действующего чемпиона. Мы все заслужили участия в финале.

Хартли: Все игры были тяжелыми. Матчи складывались непросто, игра могла пойти по любому сценарию. Вратари работали великолепно. Я очень благодарен команде. Всё зависело от мелочей.

«Легионеры тащили «Салават», а мы им недостаточно помогли»

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итог серии и заявил, что остались отрицательные эмоции.

— Отрицательные эмоции. Считаю, рано закончили.

— Каким было ваше физическое состояние в овертайме, как «Авангард» нанёс 70 бросков?

— Из них половину нанесли с красной линии. Не могу ничего сказать.

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— Что сказалось на итоговом результате?

— Тяжело сказать. Наши легионеры нас тащили. Наверное, мы недостаточно им помогли, Юхе Метсоле, в частности. Считаю, для нашей команды сезон закончился рано.

— Ключевой момент серии?

— Не могу сказать, какой именно ключевой момент был. Все игры плюс-минус получились равными.

«Ели, лежали, что только не делали»

Форвард уфимцев Александр Бурмистров признался, что команда сильно устала.

— Тяжёлая серия, нечего даже говорить. Такая игра была шестая, столько овертаймов, столько периодов… Сейчас просто какое-то опустошение.

— Что делали в перерывах? Как готовились?

— Ели, лежали, что только не делали. Пытались как-то набрать форму, отдохнуть.

— Насколько тяжело эмоционально переживаете это поражение?

— Любое поражение тяжёлое, а особенно такое, когда оставался один шаг до финала. Они сыграли где-то лучше и достойно победили.

Медведев: Здорово, что выиграли. Мы не заслуживали поражения при таком желании и игре. Столько моментов, кто-то должен был забить. От всей команды поздравляю Лёху Бондарева, он красавчик.

«Пока ещё не понял, что сделал»

Защитник «Авангарда» Алексей Бондарев поделился эмоциями от своего гола.

— Стоило вернуться в «Авангард», чтобы принести Омску медали.

— Пока ещё не понял, что сделал.

— Расскажите о голе.

— Мне отпасовали, первая мысль – бросать. Столберг хорошо закрыл видимость вратарю, спасибо ему большое. Его заслуга большая.

— Говорили в перерывах, что шайба никак не идёт в ворота?

— Конечно, говорили. Додавим, дотерпим, забьём гол.

— Вас не раздавили после гола?

— Нет. Было небольшое счастье, эйфория.

— Были ещё такие важные шайбы?

— Наверное, первый гол за «Авангард» и первый гол в суперлиге.

— «Авангард» — ваша команда, вы занимаетесь своим делом в раздевалке и на льду?

— Я занимаюсь тем, что говорят тренеры. То, что у нас происходит в раздевалке, останется со мной на всю жизнь.

— Боб Хартли что-нибудь сказал?

— Многие сказали. Поздравили, поулыбались. Сказали, что бросал-бросал и наконец-то забил.

Видео гола Бондарева, который вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина

«Мы не заслуживали поражения при таком желании и игре»

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев считает, что этот матч был одним из главных в его жизни.

— Можно сказать, что это один из главных матчей, который вы выиграли за карьеру?

— Один из. Здорово, что выиграли. Мы не заслуживали поражения при таком желании и игре. Столько моментов, кто-то должен был забить. От всей команды поздравляю Лёху Бондарева, он красавчик.

— Не было ощущения, что кто-то заколдовал Метсолу?

— Наверное, присутствовал элемент удачи. Я иначе не могу это назвать. Шайба летит и не заходит в ворота. Нам повезло больше. Значит, хотели больше.

Метсола отразил в плей-офф 654 броска, у ближайшего преследователя — 345 сейвов

— Изначально была идея играть первым номером?

— По игре было видно, что у нас достаточно сил и мы хорошо восстановились. Я знаю, как мы подготовлены.

— Ближайшие планы – отоспаться?

— Самое главное – восстановиться, ждать соперника и готовиться к нему.

— Что почувствовали после гола?

— Радость и некоторое облегчение. Первый финал за семь лет для Омска. Мы порадовали болельщиков, хочется их поблагодарить.

Сергиенко: обидно проигрывать такие матчи, я ещё не наигрался