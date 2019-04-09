«Салават» прыгнул выше головы. Почему Цулыгин должен остаться в Уфе

Немногие до начала сезона-2018/19 могли предсказать результат, которого добьётся «Салават Юлаев». Уфа – место непредсказуемое. С недавних пор там работает новый глава республики (пока с приставкой врио) Радий Хабиров, сменилось руководство и в самом «Салавате». На место бывшего гендиректора Тагира Ибрагимова пришёл молодой менеджер Александр Курносов. При нём юлаевцы и проводили всю вторую часть сезона, включая плей-офф.



Отдельно стоит сказать и о тренерском штабе. Перед стартом регулярного чемпионата приходилось слышать много скепсиса, что ничего хорошего от молодого тренера Николая Цулыгина ждать не стоит. Дескать, ничего он в своей тренерской карьере не добивался, на высоком уровне ранее не работал и способен трудиться лишь переводчиком Эркки Вестерлунда. Во времена финского тренера именно Цулыгин помогал Эркке с переводом на пресс-конференциях, после чего к Николаю Леонидовичу и приклеилось прозвище Переводчик.

Цулыгин – местный воспитанник. Он сам начинал играть в родной Уфе в амплуа защитника, затем переехал в Северную Америку, будучи задрафтованным «Анахаймом». В 1999 году вернулся в Россию, где успел поиграть за многие команды, включая всё тот же «Салават».

Тренеры, пробившиеся в КХЛ из низов. Где они только не работали Кто-то тренировал детей, другие начинали работу в Корее.

Нынешний главный тренер уфимцев начинал тренерскую карьеру в молодёжных командах «Салавата» с возрастом U16 и U17. Успел поработать и в МХЛ, где был ассистентом главного тренера «Толпара». Затем в специалиста поверил бывший генеральный менеджер юлаевцев Леонид Вайсфельд, сконструировав в Уфе тренерский дуэт Вестерлунд – Цулыгин.



Предполагалось, что финский тренер отработает в Уфе два года, передаст свой опыт Цулыгину и научит его чему-то новому. В целом так и произошло, но не за два года, а за год, так как сотрудничество с финном было прекращено после его первого сезона работы в столице Башкирии.

«Цулыгин был у меня вторым главным тренером». Вестерлунд – об успехе Уфы Мы связались с бывшим тренером «Салавата Юлаева», в штабе которого начинал свой тренерский путь в КХЛ Николай Цулыгин.

В сторону Цулыгина, которому дали шанс, сразу посыпались слова критики и различные подколы. Многие журналисты, болельщики и хоккейные эксперты называли тренерскую работу российского специалиста не иначе как недоразумением. Николай Леонидович не срывался, держал удар и старался завоевать определённый авторитет внутри команды.



Конечно, сходу стать авторитетным тренером в таком клубе, как «Салават Юлаев», просто невозможно. В Уфе под тобой постоянно шатается стул, спрос огромный, а любая неудача воспринимается по-особенному. Времени на раскачку у Цулыгина не было, нужно было давать результат здесь и сейчас. Ставить игру, оперативно проводить работу над ошибками.



Регулярный чемпионат уфимцы прошли с перепадами. Были удачные отрезки, не обошлось и без откровенных спадов. Порой начинали валять дурака легионеры, в результате чего тренерскому штабу пришлось перетряхивать звенья. Давление шло со всех сторон, но Цулыгин продолжал концентрироваться на своих прямых обязанностях, а не на перепалках с критиками.



В результате уфимцы за несколько туров до окончания регулярки забронировали за собой шестое место в Восточной конференции, гарантировав попадание в плей-офф. Было принято грамотное решение не отправлять лидеров клуба на Дальний Восток. К тому времени турнирное положение команды никак не могло измениться, так что не было смысла везти Умарка, Хартикайнена, Кемппайнена и компанию в Хабаровск и Владивосток. Ведущие игроки «Салавата» спокойно тренировались в Уфе, получили необходимый отдых, восстановились и во всеоружии подошли к плей-офф.



В первом же раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» попал на «Металлург». Большинство прогнозов носило однозначный характер: шансов у Уфы нет никаких. Однако команда Цулыгина выиграла серию у третьей команды Востока и двукратного обладателя Кубка Гагарина со счётом 4-2, в двух матчах победив соперника 4:1 и 5:1.



Дальше – больше. На пути Уфы встал «Автомобилист», впервые в своей истории ставший первым на Востоке. В «Салават» снова поверило абсолютное меньшинство. Результат известен – юлаевцы по всем статьям переиграли уральский клуб, выиграв серию со счётом 4-1. Доминирование «Салавата» признал даже вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж.

Цулыгин заставил «застрелиться» лучший клуб Востока. Большой разбор «Салавата» Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.

Финал Востока с «Авангардом» вообще стоит особняком. По итогам этой серии можно составлять хоккейные учебники. Тактическая борьба двух тренеров, огромное желание всех игроков, битва на каждом участке льда. Не зря на послематчевой пресс-конференции главные тренеры Николай Цулыгин и Боб Хартли поблагодарили друг друга. Цулыгин назвал свою команду семьёй, заявив, что его игрок не проиграли сердцем и характером. Да, был недостаток мастерства (по сути, Уфу тащило первое звено легионеров и восхитительно сыгравший голкипер Метсола), однако никого нельзя было обвинить в безволии. Парни бились друг за друга.

Герой Уфы. Кто такой Метсола — вратарь, влюбивший в себя КХЛ Он проиграл, но отразил 69 бросков и был бесподобен. До КХЛ он трижды доходил до финала финской лиги, два раза – до седьмых матчей.

Кстати, грамотно по ходу плей-офф сработал и новый менеджмент уфимцев. Главное, на что стоит обратить внимание, — новый контракт финского форварда Теэму Хартикайнена. После его подписания у лидера атак «Салавата» открылось второе дыхание, он буквально летал по льду. По нашей информации, продлён контракт и с нападающим Дмитрием Кугрышевым. Хоккеист хорошо зарекомендовал себя в Уфе и по делу получил двухлетнее соглашение.



Именно по такой харизматичной и мощной команде соскучились уфимские болельщики. Восхитился игрой «Салавата Юлаева» и временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров. С подобной поддержкой и доверием всё у уфимцев должно быть хорошо. Главное — продолжать работать в том же направлении и не останавливаться на достигнутом. Впереди предстоит проделать ещё много работы.