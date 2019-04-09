Седьмой матч серии ЦСКА – СКА! LIVE

В проигравшем клубе может очень многое измениться уже в ближайшее время.

Указанное в трансляции время – московское



16:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию седьмого матча финальной серии Западной конференции и всех событий, происходящих вокруг него. Итак, ЦСКА в Москве примет СКА. Совсем скоро мы узнаем, кто станет соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина.

В серии ЦСКА – СКА будет седьмой матч. Всё справедливо? Нас ждёт одно из главных пиршеств в нынешнем плей-офф.

Пока команды Игоря Никитина и Ильи Воробьёва выигрывали исключительно дома. Нарушит ли СКА эту традицию? Чуть больше шансов на победу у хозяев, но Питер ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. На первые роли в седьмых матчах выходит игра вратарей и первых звеньев. Оба клуба обладают мощными составами и заслуживают выхода в финал.



Если вспомнить прошлогодний плей-офф, то ЦСКА выиграл серию у СКА со счётом 4-2. По ходу нынешнего регулярного чемпионата «армейцам» с берегов Невы не удалось выиграть у москвичей ни одной встречи. Серия из поражений была прервана только в плей-офф. Теперь же СКА имеет неплохие шансы пройти неудобного соперника.