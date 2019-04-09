НХЛ плюнула Войнову в душу. Ему придётся вернуться в Россию

Судьба Вячеслава Войнова решена. Сегодня НХЛ выписала ему новую длительную дисквалификацию, о которой говорили еще пару дней назад.

Помните хоккеиста Войнова? Над ним продолжают издеваться в НХЛ В ближайшие 48 часов россиянина должны снова дисквалифицировать на длительный срок.

«Вячеслав Войнов дисквалифицирован на весь сезон-2019/20, включая плей-офф, за недопустимое поведение вне льда. У него появится возможность вернуться в НХЛ не позднее 1 июля 2020 года (в случае хорошего поведения). Лига провела расследования и слушания с участием Войнова, чтобы разобраться в фактах и обстоятельствах, касающихся инцидента 19 октября 2014 года, в котором были замешаны Войнов и его жена. В результате инцидента Войнова признал вину в нарушении порядка» — говорится в пресс-релизе КХЛ.

«Я установил, что Слава Войнов совершил акт домашнего насилия в отношении своей жены. Сегодняшнее решение необходимо и соотносится с политикой НХЛ, лига не может и не будет терпеть подобное поведение, особенно в отношении супруги, партнёра или члена семьи», — заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Где был Войнов

Вячеслав пропустил сезон-2014/15 из-за разбирательств, судов и тюрьмы, после чего покинул США и вернулся в Россию. В КХЛ он играл за СКА, выиграл Кубок Гагарина и олимпийское золото в составе сборной России. После завершения контракта с петербуржцами уехал в Америку. Осел в Майами, путешествовал с семьёй и совершенно пропал из виду. НХЛ в это время проводила своё расследование. 21 марта состоялись слушания, на которых Вячеслав присутствовал лично.

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Что дальше

Профсоюз игроков в настоящий момент изучает решение НХЛ по Войнову на предмет возможной апелляции. «Лос-Анджелес», за который выступал Войнов в НХЛ, также сделал заявление: «Мы изучаем решение НХЛ по Славе Войнову. Пока рано что-то комментировать до тех пор, пока мы не поймём, что значит это решение, на которое можно подать апелляцию».

Апелляция – это длительный процесс с неизвестным исходом. А время сейчас не на стороне Вячеслава. Он находится в самом расцвете сил, но уже пропустил второй сезон за последние пять лет.

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В Америке к Войнову отношение крайне негативное, да и НХЛ буквально ищет, как бы ещё поиздеваться над защитником. «Думаю, ему будет трудно найти работу в НХЛ, потому что это будет просто кошмарным сном для пиара. Если какой-то клуб его подпишет, сразу поднимется волна критики и гнева. Здесь домашнее насилие – это очень серьёзно. Сейчас с него сняты обвинения, но любому клубу будет тяжело объяснить разозлённым фанатам, зачем его подписывать.Возможно, 5% шансов вернуться в НХЛ у него есть, какая-то команда может сделать глупость», — говорила летом журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

Защитник уже пропустил этот сезон, понадеявшись, что лига его простит, продолжать сидеть в США без игровой практики в ожидании положительного исхода, точно не стоит. Мало того, что НХЛ плюёт ему в душу, так ещё и длительны «простой» может легко загубить карьеру.

КХЛ – единственный выход

Войнова ждали в КХЛ ещё в начале этого сезона, но Вячеслав это прокомментировал фотографией в «инстаграме» с подписью: «Во всём происходящем один большой плюс: каждый день можно проводить время с семьёй и наблюдать, как быстро растут дети».

Больше отсиживаться нет смысла, надо возвращаться. Идеальным вариантом для возвращения будет родной клуб Войнова – «Трактор». Тем более там только что сменилось руководство и обозначило целью победу в Кубке Гагарина. Для челябинцев это был бы мощный маркетинговый ход (кроме того, что Войнов мгновенно бы прокачал оборону клуба, да и атаку).

«Мы со Славой Войновым общаемся, даже играем вместе, когда он приезжает в Челябинск. Его возвращение будет одной из задач. Пока не готов обсуждать эту тему, потому что здесь очень много но, но мы нацелены на возвращение всех своих воспитанников», — сказал новый директор клуба Борис Видгоф.