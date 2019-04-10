СКА снова остался без финала. Там создадут новую «машину»?

СКА в упорной борьбе проиграл в финале конференции ЦСКА со счётом 3-4 в серии. Суперинтересным это противостояние, в отличие от схватки «Авангарда» с «Салаватом» на Востоке, не назовёшь. В основном из-за команды Игоря Никитина, так как московские «армейцы» играли в привычный для себя скучный хоккей. Но победителей, как говорят в таких случаях, не судят. В Питере же планируют продолжить политику омоложения команды и будут стараться придерживаться нового вектора развития, хотя в теории могут выстроить новую «машину». Рассказываем, как команда Ильи Воробьёва может измениться в следующем сезоне.

СКА некем обыгрывать ЦСКА. Как так получилось? Одного Никиты Гусева явно недостаточно.

Тренерский штаб

Здесь могут быть точечные изменения. В принципе, больших претензий к Воробьёву быть не может. В плей-офф его команда дошла до финала конференции, выжала из себя всё, что могла, но подкосили травмы и вирус, свалившийся на хоккеистов. Изменения, скорее, могут коснуться помощников Ильи Петровича. Так, Алексея Кудашова давно сватают в московское «Динамо», да и сам тренер не прочь возглавить любимый клуб. Вполне может вернуться в Челябинск Анвар Гатиятулин, который тоже хочет работать главным тренером. Новое руководство уральцев активно ищет тренера, стараясь делать акцент на местных воспитанниках. Гатиятулин до перехода в СКА трудился именно в Челябинске. Причём выполнял свою работу отлично.

Кто наверняка уйдёт

Потерь Питеру не избежать. От кого-то клуб откажется целенаправленно, кто-то, к разочарованию руководства, уедет в НХЛ. Главными потерями могут стать форвард Никита Гусев и вратарь Игорь Шестёркин. У обоих 30 апреля заканчиваются контракты, оба планируют продолжить карьеру в НХЛ. Гусев принадлежит «Вегасу», Шестёркин – «Рейнджерс». Не зря СКА уже продлил контракт до 2022 года с Магнусом Хелльбергом.

Кто ещё покинет СКА практически наверняка? По всей видимости, в «Коламбус» уедет защитник Владислав Гавриков, хотя после серии с ЦСКА хоккеист на эту тему разговаривать не захотел. Вряд ли останется в Санкт-Петербурге 40-летний Павел Дацюк, получающий большие деньги и испытывающий проблемы со здоровьем. Будет логично, если Дацюк закончит карьеру в «Автомобилисте». Напрашивается уход защитника Андрея Зубарева.

Судя по публикациям в шведской прессе, долгосрочный контракт со стороны «Мальмё» предложен Патрику Херсли. Газеты уровня шведской Expressen не будут выдумывать новости, поэтому с Херсли в СКА тоже попрощаются. Всё-таки Патрик уже немолод, пусть и обладает убойным броском. Ошибок в обороне становится всё больше, нынешний плей-офф это доказал.

Источник: «Мальмё» предложил долгосрочный контракт Патрику Херсли

Заканчивается контракт у Николая Прохоркина. Издание LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера «Лос-Анджелеса» Роба Блэйка уже сообщило, что клуб планирует предложить форварду контракт. Думается, что Николай захочет воспользоваться шансом и снова попробовать силы в Северной Америке. Больше такого предложения он может не получить.

Кто может уйти

Нет нового контракта у нападающего Наиля Якупова. Форвард хорошо проявил себя в Питере после неудачных сезонов в НХЛ, однако последнего слова в Северной Америке Наиль явно не сказал. Именно поэтому он и заключил соглашение с «армейцами» на один сезон, а мог подписать на более длительный срок. Что важно: в НХЛ Якупов не получил квалификационного предложения от «Колорадо», поэтому в случае возвращения может рассматривать различные варианты.

Кто из России уедет в НХЛ? У кого-то мечта, другие хотят развести клубы КХЛ Из России в Северную Америку планирует отчалить солидный десант.

Заканчивается срок трудового соглашения у Максима Карпова. В седьмом матче серии с ЦСКА у нападающего был отличный момент — хоккеист выскочил один на один с Ильёй Сорокиным. Реализуй игрок момент — всё в этой серии могло закончиться иначе, о чём на пресс-конференции сказал Илья Воробьёв. Не исключено, что и сам Карпов этим голом мог содействовать новому контракту со СКА. Теперь же будущее хоккеиста туманно.

Нужно трудоустраиваться в другие команды Олегу Ли и Артёму Земчёнку. Смысла числиться в СКА у обоих игроков нет. На них явно не рассчитывают.

Кто может прийти

Не секрет, что СКА всегда активно, а порой и агрессивно работает на трансферном рынке. Но в этом и есть большая часть успеха «армейского» коллектива. Ведь без постоянного мониторинга рынка игроков и новых подписаний топ-клуб не выстроить.

Уже сейчас ходят разговоры, что «армейцы» активно интересуются защитником «Салавата Юлаева» Захаром Арзамасцевым, у которого 30 апреля закончится контракт с Уфой. Зубареву, Херсли и Гаврикову в любом случае надо искать замену.

СКА не прочь вернуть в свои ряды и нападающего Александра Кадейкина, который уже выступал за питерский клуб. Кадейкин провёл отличный сезон в Уфе, у него контракт до 2020 года, поэтому в данной ситуации придётся совершать обмен и отдавать уфимцам кого-то взамен. Если, конечно, дело дойдёт до сделки.

Ещё один вариант усиления состава – возвращение Вячеслава Войнова. Но здесь есть сразу несколько но. Войнов пропустил сезон, он точно попросит большие деньги, его хочет заполучить «Трактор». Захочет ли Питер ввязываться в эту историю? В случае если других вариантов не будет, подобное развитие событий реально.