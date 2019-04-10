Знарок будет поднимать «Спартак»! СКА и ЦСКА вздрогнули

Олег Знарок возвращается в КХЛ! Тренер, выигравший три Кубка Гагарина и вернувший России хоккейное золото Олимпиад спустя 25 лет, возглавит московский «Спартак». Слухи о том, что Олег Валерьевич будет работать именно с красно-белыми, стали достоянием общественности не так давно, в конце марта. «Чемпионат» сообщал, что Знарок – один из кандидатов на место, которое оставалось вакантным, по большому счёту, ещё после увольнения Вадима Епанчинцева. «Спартаком» рулил Алексей Жамнов, но по окончании сезона для красно-белых он чётко дал понять, что в дальнейшем не намерен совмещать работу на тренерской скамейке с должностью генерального менеджера. И вот, москвичи определились с кандидатурой. Да ещё с какой! Теперь у «Спартака» должна действительно начаться новая жизнь.

Знарок возглавит «Спартак», контракт будет подписан по схеме «1+1»

Знарок не мог долго сидеть без работы

Олег Валерьевич – опытный специалист, много повидавший на своём тренерском веку. Можно вспомнить его успешную работу ещё в сборной Латвии и ХК МВД, а в «Динамо», СКА и сборной России его потенциал раскрылся на полную катушку. Три Кубка Гагарина, титул чемпиона мира, олимпийское золото – Знарок, как бы к нему не относились, стал одним из самых топовых тренеров в Европе. Период работы в Санкт-Петербурге получился для Олега Валерьевича очень напряжённым. Он совмещал работу в базовом клубе сборной России с должностью наставника национальной команды, и везде работал под сумасшедшим давлением. И вполне логично, что после драматичного успеха в финале Пхенчхана, у него не хватило моральных сил для борьбы со СКА в плей-офф. Мы много писали о том, что со Знарком на обоих местах расстались не слишком красиво, но ему действительно нужно было отдохнуть.

Знарка «слили», и за него обидно. Быстро забыли всё хорошее? Есть те, кто будет скучать по Олегу Валерьевичу в сборной и СКА.

Но Знарок – очень амбициозный человек, и долго сидеть без работы для него было невыносимо. Уже в сентябре он подтверждал, что вёл переговоры с минским «Динамо», где с самого старта сезона были проблемы с Горди Дуайером. В октябре его дочь Алиса в Инстаграме дала понять, что «папа скучает по работе», в этом же месяце со специалистом разговаривали в московском «Динамо», а также именно тогда впервые возникли слухи о «Спартаке». Но в Минске остались при своих, «Динамо» выбрало Крикунова, а красно-белые и вовсе официально открестились от факта переговоров.

Официальное заявление «Спартака» насчёт информации о переговорах со Знарком

Но уже тогда стало понятно, что надолго уходить в тень, подобно Вячеславу Быкову, Знарок не станет. И уже в конце ноября Олег Валерьевич стал консультантом штаба сборной России. Должность весьма абстрактная и не предполагающая активных действий. Но Знарок понимал её по-другому. Он стал плотно работать с молодёжной сборной России, а затем вместе с ней отправился на МЧМ-2019, где отвечал даже за музыкальное сопровождение. В феврале Знарок отправился в Красноярск на Универсиаду, его активности просто не было предела. Стало ясно, что он очень хочет вернуться в КХЛ, да он и сам этого никогда не скрывал.

Знарок: хочу работать в КХЛ, но «доброжелатели» пытаются отпугнуть от меня клубы

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В топ-клубах у Знарка не было вариантов

В последнее время мы привыкли, что Олег Валерьевич любит работать исключительно с лучшими хоккеистами. Но это мнение во многом ошибочное. В том же «Динамо», с которым он взял два Кубка Гагарина, у Знарка был далеко не звёздный состав. А сейчас говорить о возвращении в топ-клуб и вовсе не приходилось. В СКА при нынешнем руководстве питерцев ему дорога закрыта, в ЦСКА здорово работает Никитин, да и Знарок вряд ли подходит московским «армейцам» по стилю. В «Ак Барсе», похоже, продолжит работать Билялетдинов, в Омске не могут нарадоваться на Хартли, в «Автомобилисте» нет претензий к Мартемьянову, а в «Металлурге» на контракте Йозеф Яндач.

В Уфе ещё не готовы обсуждать будущее Цулыгина, в «Динамо» неразбериха в руководящих сферах. Так что наиболее реальными вариантами для Знарка как раз и оставались «Спартак» да «Трактор», который хочет вернуться к борьбе за кубок непременно с тренером-земляком. Но, очевидно, красно-белые оказались более настойчивыми.

Знарок расшевелит западное болото и переманит Войнова?

По словам Алексея Жамнова, контракт Знарка со «Спартаком» будет подписан по схеме «1+1», финансовые условия сделки, разумеется, не сообщаются. Но полагаю, что клуб и тренер смогли найти здесь компромисс, и подписание Знарка не говорит о каком-то огромном увеличении бюджета красно-белых. Зато говорит о том, что следующий сезон в Западной конференции может оказаться самым интересным за последние пять лет. Когда Знарок ещё не работал в СКА, его «Динамо» по итогам сезона почти всегда оказывалось выше питерского суперклуба. Теперь у Олега Валерьевича два серьёзнейших соперника, но как знать, на что способен изголодавшийся по работе сильный тренер? Уверен, что даже с нынешним составом «Спартака» Знарок сможет придумать что-то интересное, но наверняка красно-белых ждут серьёзные усиления под тренера.

Фото: photo.khl.ru

Например, Вячеслав Войнов. Защитник, дисквалифицированный НХЛ ещё на один сезон, прекрасно ладил со Знарком в СКА и сборной России, и почему бы им снова не поработать вместе в столице? Ещё утром мы давали всего 2% на вероятность перехода Войнова в «Спартак», но теперь к этой цифре можно смело накинуть ещё пунктов пятнадцать.

Изгой НХЛ станет символом нового «Трактора»? Это лучший вариант для Войнова Но в борьбе за Вячеслава челябинцам предстоит выдержать конкуренцию со всеми топ-клубами КХЛ.

В любом случае подписание «Спартаком» Знарка – это очень сильный ход. В КХЛ может появиться ещё одна серьёзная команда, и для всех нас это очень здорово.