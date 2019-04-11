ЦСКА и «Авангард» уже играли в плей-офф. Но это было будто в другой жизни

Разделение КХЛ на Западную и Восточную конференции уже много лет приводит к тому, что команды с разных географических полюсов нашей лиги в плей-офф встречаются только в финале Кубка Гагарина. Естественно, о каких-то актуальных историях противостояний в таких условий не может быть и речи, тем более что состав финальной пары за все одиннадцать лет существования КХЛ не повторялся ни разу. Но хоккей в России существовал и до создания Континентальной лиги, и там Запад с Востоком встречались гораздо чаще.



Есть одна очная серия в истории и между нынешними финалистами Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом». Состоялась она на стадии четвертьфинала плей-офф сезона-2005/06. Мы решили вспомнить то противостояние, которое было будто бы в другой жизни. Разумеется, никаких сравнений и параллелей с финалом-2019: в жизни ЦСКА, «Авангарда», да и всего российского хоккея 13 лет назад всё было совсем по-другому.

Какой был ЦСКА в 2006 году

«Армейский» клуб 13 лет назад переживал некую эпоху возрождения после смутных времён на рубеже веков. Напомним, что в 1996 году ХК ЦСКА раскололся на две отдельные команды, и этот внутренний конфликт едва не привёл к вылету «армейцев» из Суперлиги. Спасло всё общество ЦСКА примирительное объединение в августе 2002 года – с тех пор «армейцы» снова стали единым коллективом. Под руководством легендарного Виктора Васильевича Тихонова новых успехов добиться не удалось, зато в 2004 году ЦСКА возглавил начинающий тренер Вячеслав Быков. С этого момента «армейцы» и начали свой путь наверх из середины таблицы Суперлиги.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Спустя год после назначения Быкова главным тренером «армейцев» в клубе произошло ещё одно важное назначение – генеральным директором ЦСКА стал Кирилл Фастовский. И этот тандем управленцев быстро понял, что на былой славе ЦСКА далеко не уехать – нужны новые, свежие решения. Быков, немало поигравший в ЦСКА Тихонова и порядком уставший от солдатского образа жизни, решил внести новаторские для российского хоккея тех времён методы. Доверительные отношения между тренерами и игроками, особую внутреннюю атмосферу в коллективе, отсутствие предматчевых сборов. Быков одним из первых в российском хоккее попытался стать для хоккеистов тренером-другом, и это быстро дало свои плоды.



В регулярном сезоне-2005/06 ЦСКА занял пятое место – сразу за признанными лидерами той эпохи, клубами-олигархами из Магнитогорска, Казани, Ярославля и Омска. Это был отличный результат для «армейцев». Кроме того, у Вячеслава Аркадьевича в том году активно заиграла молодёжь: Александр Никулин, Николай Лемтюгов, Сергей Широков, Денис Паршин, Кирилл Лямин. Перед плей-офф в ЦСКА не ставили каких-то невероятных задач, но клуб был намерен бороться с любым соперником.

Фото: photo.khl.ru

Какой был «Авангард» в 2006 году

«Авангард» 13 лет назад был самой стабильной командой Суперлиги. Регулярные выходы в полуфиналы и финалы плей-офф, постоянный статус одного из главных фаворитов турнира – у Омска всё было хорошо. Третий год в клубе работал Валерий Белоусов, и предыдущие два сезона под его руководством закончились для «ястребов» победой в чемпионате России в 2004 и Кубком европейских чемпионов в 2005 годах.



В регулярке омичи тогда заняли четвёртое место, опередив ЦСКА на девять баллов и немного недотянув до «Ак Барса» и «Локомотива». С победителем гладкого первенства «Металлургом» бороться было бесполезно – магнитогорцы образца того сезона до сих пор удерживают рекорд по проценту побед в матчах регулярки.

Составы

«Авангард», несмотря на статус топ-клуба, в сезоне-2005/06 отнюдь не располагал сверхзвёздным составом. В распоряжении Валерия Белоусова уже не было ни Максима Соколова, ни Олега Твердовского, ни знаменитой тройки нападения Сушинский – Прокопьев – Затонский. Лидерами омичей в том плей-офф были Алексей Калюжный, Олег Белкин и Артём Чубаров – не слишком звучные фамилии, не правда ли? Посильную помощь в нападении им оказывали находившиеся в расцвете сил Александр Свитов, Антон Курьянов и Александр Попов, а в четвёртом звене в компании с Максимом Рыбиным выходил ветеран и бывший «армеец» Андрей Николишин.



А вот защита у «Авангарда» по-прежнему была крепкая, как ни крути. Алексей Трощинский и Дмитрий Рябыкин, Сергей Гусев и Александр Гуськов, молодой Кирилл Кольцов и совсем юный Никита Никитин. Ворота «ястребов» в том сезоне защищал Норман Маракл.



Состав ЦСКА тогда вовсе не казался на две головы ниже. В воротах – опытнейший Петерис Скудра. В защите вместе с матёрыми Титовым и Жданом играли, уже набравшиеся опыта Михаил Баландин, Андрей Мухачёв, крутой легионер Мартин Штрбак, «сборник» Вадим Хомицкий и молодой Лямин. Главной звездой нападения был лучший бомбардир и капитан «армейцев» Сергей Мозякин, в звене с которым ума-разума набирался Николай Лемтюгов, разнообразие атаки осуществляли молодые воспитанники ЦСКА Сергей Широков, Денис Паршин, Александр Никулин, было и опытное звено – Кривокрасов – Никитенко — Немировски. Больше того ЦСКА в регулярке забросили только «Металлург» и «Локомотив», так что мощное нападение было главным козырем команды Быкова.

Фото: photo.khl.ru

Первый раунд и очная встреча в плей-офф

Сезон-2005/06 стал первым чемпионатом в истории российского хоккея, где в плей-офф выходило сразу 16 команд. Был добавлен раунд 1/8 финала, и поэтому «Авангард» и ЦСКА, занявшие четвёртое и пятое места в регулярке, встретились только на второй стадии. На первом этапе омичи без каких-либо проблем прошли СКА (3-0 в серии), а ЦСКА в четырёх встречах одолели «Северсталь». Интересно, что стартовый поединок в Москве завершился со счётом 5:0 в пользу череповчан, но затем «армейцы» взяли себя в руки.



Впрочем, на второй раунд амбициозной команды Вячеслава Быкова в 2006 году не хватило. Они старались, сражались, но уступили в трёх поединках. Первый матч в Омске ознаменовался бенефисом Петериса Скудры, но латвийский голкипер всё-таки дважды капитулировал после бросков Артёма Чубарова и Виталия Ячменёва. Окончательный счёт той встречи установился, когда ЦСКА снял вратаря в конце встречи, а форвард «армейцев» Андрей Васильев случайно отправил шайбу в свои опустевшие ворота. Гол записали на счёт Сергея Гусева, а «Авангард» победил 3:0.



Во втором омском матче ЦСКА удалось распечатать Норма Маракла – отличился Никулин – но «ястребы» к тому моменту уже вели 3:0 (голы на счету Белкина, Чубарова и Кольцова), а в воротах «армейцев» Скудру сменил Фомичёв. Четвёртый гол «Авангарда» оформил Сергей Гусев, и после этого отыграться у ЦСКА шансов не осталось. До конца основного времени омичи забили ещё дважды усилиями Горовикова и Смирнова – 6:1 и 2-0 в серии.



Перед московским матчем Быков хвалил соперника, отмечал тренерскую руку своего наставника и друга Белоусова. Но в то же время Вячеслав Аркадьевич сокрушался слабой игрой ЦСКА в нападении в гостевых встречах. И третий матч серии «армейцам» удалось провести по иному сценарию. Уже на первой минуте игры отличился Кривокрасов, но развить успех ЦСКА не удалось. Быстро ответил Горовиков, а под занавес периода омичей вперёд вывел Свитов. Москвичи не собирались сдаваться, и в середине матча счёт сравнял Лемтюгов. Но выиграть даже один матч в той серии ЦСКА было не суждено: за 10 минут до конца основного времени большинство реализовал Чубаров, и принёс итоговую победу «Авангарду». Ведущий центрфорвард омичей таким образом оформил третью победную шайбу в трёх матчах противостояния с ЦСКА.

Что было дальше

«Авангард» вышел в полуфинал, обыграл там «Магнитку», но в финальной серии с «Ак Барсом» у омичей не оказалось достойных аргументов. Без травмированного Чубарова «ястребы» проиграли финальную серию казанцам 0-3, и это была первая большая победа Зинэтулы Билялетдинова в столице Татарстана.



Что касается ЦСКА, то никто тогда не посмел упрекнуть «армейцев» за сухое поражение. Сам Вячеслав Быков признал, что 5-е место по итогам сезона – большой успех, а тягаться с клубами-олигархами красно-синие пока не в состоянии. Вячеслав Аркадьевич заявил, что ЦСКА не намерен ввязываться в гонку финансовых вооружений. В 2006 году это звучало абсолютно искренне. Любопытный момент: ПХЛ тогда грозилась ввести жёсткий потолок зарплат с сезона-2006/07, и выравнивание сил тогда казалось руководству ЦСКА шикарной возможностью в скором времени побороться за медали. Какая же ирония в том, что спустя 13 лет именно босс ЦСКА практически в одиночку пытается как можно дальше оттянуть введение этого самого потолка. Действительно, всё это происходило словно в другой жизни.