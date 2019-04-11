С Ковальчуком и без Бучневича. Сборная России объявила состав к ЧМ-2019

Федерация хоккея России объявила предварительный состав для подготовки к Чешским играм (последний этап Евротура) и участию в чемпионате мира в Словакии. Пока в списке нет ни одного игрока ЦСКА и «Авангарда», так как эти команды продолжают сражаться за Кубок Гагарина. Разумеется, нет и многих игроков из НХЛ, чью клубы участвуют в розыгрыше Кубка Стэнли.

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Состав сборной России

Защитник Иван Проворов присоединится к национальной команде после того, как подпишет новый контракт с клубом.

У нападающего Евгения Дадонова – микротравма. Для приезда в сборную он должен получить разрешение клуба после восстановления. Артём Анисимов прибудет в расположение сборной 26 апреля.

Кроме того, к команде присоединится часть игроков олимпийской сборной, которые будут выбраны штабом по итогам двух матчей против Франции.

Кого нет?

Сразу бросается отсутствие в составе ветеранов «Магнитки» — вратаря Василия Кошечкина и форварда Сергея Мозякина. Но, учитывая то, как уральцы провели плей-офф, это читалось. Читалось и отсутствие Даниса Зарипова из «Ак Барса».

Нет вратаря Игоря Шестёркина из СКА. Видимо, Шестёркин всерьёз нацелен на подписание контракта с «Рейнджерс», поэтому в сборную ехать не намерен. Не попал в список и одноклубник Игоря, нападающий Илья Каблуков.

Нет в составе форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича, который очень неудачно выступил на прошлогоднем чемпионате мира в Копенгагене. Бучневич — это форвард, который может проявить себя в атакующих звеньях, но его появление там далеко не очевидно, так как там будут играть более эффективные форварды. В обороне же Бучневич играет плохо, если играет вообще. В сдерживающих звеньях эффективность этого форварда равна нулю. В чемпионате Бучневич забросил 21 гол, но большинство из них были забиты, когда с ним ставили сильных партнёров.

Отсутствует в списке нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов, которого нет в том числе и в расположении олимпийской сборной (к примеру, Елесин и Голышев там). Судя по всему, не будет в Братиславе главного тренера ЦСКА Игоря Никитина.

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Чьё появление удивило

По всей видимости, полетит на чемпионат мира Илья Ковальчук. Нападающего такого уровня не стали бы вызывать в сборную просто ради смотрин. Да, сезон в НХЛ Илье не удался. Собственно говоря, как и всему «Лос-Анджелесу». Однако огромный опыт нападающего и его авторитет как на льду, так и в раздевалке могут пригодиться национальной команде, включая молодых игроков. Именно так было на Олимпиаде в Корее.

Кроме того, в случае вылета из Кубка Стэнли «Далласа» или «Питтсбурга» повышаются шансы на приезд в сборную друзей Ковальчука – Александра Радулова и Евгения Малкина. Наличие в составе Ковальчука может послужить для них стимулом. Плюс в том, что Илья находится в хорошей форме, горит желанием сыграть за сборную.

Кого позовут в сборную России из НХЛ уже сейчас. Точно не будет Ковальчука? Зато приедет Дадонов, а также вызова заслужил Александр Георгиев.

В списке сразу четыре представителя «Салавата». Это Сергеев, Бурмистров, Кадейкин и Ткачёв. Если по Сергееву и Кадейкину никаких вопросов (Андрей появлялся на льду едва ли не чаще всех и отлично себя зарекомендовал, Кадейкин – лидер чекерского звена), то вызов Бурмистрова и Ткачёва удивил. Всё-таки второе звено «Салавата» выступило ниже своих возможностей и практически не помогало первой легионерской тройке «Салавата». Но далеко не факт, что эти игроки отправятся на чемпионат мира. Их хотят проверить.

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Попал в состав Артём Анисимов, чьи лучшие годы в сборной, как казалось, остались позади. Анисимов — двусторонний центр, который может одинаково эффективно сыграть и в обороне, и в атаке. В этом сезоне его статистика чуть хуже, чем в предыдущие годы, но это обусловлено игрой в оборонительных звеньях и слабым выступлением всей команды «Чикаго».

Есть в составе Никита Гусев, а это значит, что появившиеся в СМИ разговоры о досрочном отъезде нападающего СКА за океан больше похожи на слухи. У Гусева действующий контракт с «армейцами», да и ссориться с тренерским штабом сборной Никита вряд ли захочет.

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Персоналии

Отдельно пройдёмся ещё по некоторым персоналиям. Так, 22-летний Александр Георгиев – один из самых перспективных российских вратарей. В основу «Рейнджерс» его начали привлекать с прошлого сезона. В нынешнем он провел 33 игры, при этом имеет такие же статистические показатели, как и у основного вратаря Хенрика Лундквиста. Георгиев играл на молодёжном чемпионате мира в 2015 году и внёс большой вклад в завоевание серебряных медалей.

Защитник Егор Яковлев, по нашей информации, возвращается в КХЛ, где будет играть за «Магнитку». Яковлев провёл первый сезон в НХЛ, сыграл 25 матчей за «Дэвилз» и ещё 19 – за «Бингхэмптон» — фарм-клуб из АХЛ. Из-за того, что это первый сезон, тренеры мало доверяли Яковлеву. Возможности Яковлева хорошо известны штабу сборной. Он постоянно привлекается в национальную команду, в составе которой стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

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Похожая ситуация у Ильи Любушкина. Он провёл больше матчей, но пока тренеры «Аризоны» видят его в узкоспециализированной роли. Впрочем, Илья достаточно молод – ему 25 и многое у него впереди.

У защитника первой пары «Филадельфии» Ивана Проворова сезон вышел хуже, чем предыдущий. Оставляет вопросы показатель полезности «-16». Однако он – не только вина защитника, но и всей команды. Ценность Проворова в другом: он проводит на льду много времени и играет против ведущих звеньев нападения НХЛ. Для чемпионата мира это бесценный опыт, который очень пригодится национальной команде.

Сильные стороны Евгения Дадонова известны всем. Он «зажигал» в СКА и продолжил делать это в НХЛ. Результативный форвард полезен во всех звеньях и может сыграться с любыми партнёрами.

Владислав Наместников – универсальный форвард, который может сыграть как в центре, так и на фланге, однако полезен и в большинстве, и в меньшинстве. В «Рейнджерс» его результативность спала, что легко определяется ролью – в «Тампе» он играл в ведущих звеньях, а в Нью-Йорке – в оборонительных.

В любом случае, составе сборной России ещё не окончательный, изменения последуют. Главное – удачно выступить на чемпионате мира, а для этого нужно собрать оптимальные сочетания звеньев.