Свечников забил больше, чем Овечкин. Но «Вашингтон» не повторил ошибок «Тампы»

Удивительно, но факт: «Вашингтон» и «Каролина», много лет бок о бок игравшие в Юго-Восточном дивизионе, никогда не встречались в плей-офф. Нынешняя дуэль представлялась некоторыми экспертами противостоянием разных поколений: молодая и дерзкая команда Рода Бриндамора должна со временем стать фаворитом и занять место пока крепкого, но стареющего «Вашингтона».



Одним из главных героев, на которого было обращено повышенное внимание перед стартом серии, был ветеран Джастин Уильямс. «Мистер седьмая игра» не смог выиграть Кубок Стэнли в «Кэпиталз» и вернулся на «историческую родину», но сохранил уважение к «столичным». «Я был очень рад, когда «Вашингтон» взял Кубок Стэнли. У меня осталось много друзей в этой команде. Но всё это было в прошлом году, а нынче мы играем против них», — сказал трёхкратный обладатель Кубка.

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Стоит добавить, что подавляющее большинство экспертов в этой серии ставило на «Вашингтон». Все 15 авторов официального сайта НХЛ спрогнозировали, что «столичные» выйдут во второй раунд, в штате канадской телекомпании Sportsnet за «Кэпиталз» проголосовали 22 человека из 23, а в американской ESPN — 13 журналистов из 17.

Сценарий встречи отчасти был похож на то, как накануне сыграли «Тампа» и «Коламбус»: фаворит уверенно начал матч, а затем у него возникли проблемы. Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина. Швед оформил дубль, забросив первую шайбу за счёт индивидуальных действий, а вторую — удачно реализовав численный перевес.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Чуть позже отличился и капитан «Вашингтона», также забивший в большинстве. Овечкин подобрал отскок на пятачке и отправил шайбу в «домик» Мразеку, доведя преимущество хозяев до крупного. Этот гол принёс Александру очередные статистические «плюшки»: Овечкин стал третьим левым крайним форвардом в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в плей-офф и вышел на общее 27-е место по кубковым голам, догнав Бобби Халла.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Второй период особо ярких событий в себя не вместил, а в третьем «Вашингтон» едва не повторил вчерашнюю ошибку «Тампы». Расслабившись, «столичные» дали сопернику возможность навязать борьбу, а новичок «ураганов» Андрей Свечников показал, что его не зря так высоко ставили на драфте. 19-летний новобранец оформил дубль, забив два гола за две с половиной минуты, и после этого над победой хозяев повис большой знак вопроса.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Соперник был очень агрессивен на льду, действовал грамотно и быстро. «Каролина» не даёт много времени для раздумий. Но и мы, как команда, можем действовать намного лучше», — констатировал Никлас Бекстрём.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

К счастью для болельщиков «Кэпиталз», «Вашингтон» не понёсся забивать ещё, а спокойно и уверенно отстоял имевшийся перевес, не дав гостям развить появившийся импульс. За полминуты до финальной сирены Ларс Эллер поразил пустые ворота, закрепив рабочую победу действующего чемпиона.

«Чувствую, что должен был брать оба броска Свечникова. Мы удержали результат в третьем периоде. Это та вещь, за счёт которой мы в прошлом году выиграли Кубок Стэнли. Ребята без колебаний принялись работать над тем, чтобы заняться правильным делом. Это приятно видеть», — признал после матча голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби. «Да, мы должны играть лучше», — отметил главный тренер хозяев Тодд Рирден.



«Это даже хорошо, что мы столкнулись с такой ситуацией, когда у соперника было игровое преимущество. Голова встала на место, и мы сразу поняли, какое большое значение имеет каждый игровой отрезок, каждое действие на льду», — добавил защитник Джон Карлсон.



«Вы же видели, что произошло прошлым вечером в другой игре. Да, мы вели 3:0, но знали, что ничего ещё не закончено. Это плей-офф, и здесь всё может произойти», — резюмировал Овечкин.