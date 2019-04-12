В плей-офф НХЛ очень круто. Даже если не забивают русские

Во второй игровой день Кубка Стэнли были сыграны три матча. «Вашингтон» и «Каролина» не без участия российских игроков выдали интересную игру, но и в других парах, где россияне остались в тени, было на что посмотреть.

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В паре «Бостона» и «Торонто» только ленивый не называл «мишек» явными фаворитами. «Брюинз» называли умной, оборонительной командой, которая знает, как добиваться результата, а противостоять таким хозяевам должны были раздолбайские «кленовые листья», у которых якобы, кроме нескольких звёздных форвардов, нет никаких козырей. На деле же вышло совсем наоборот: «Бостон» предстал медленной и неаккуратной командой, которая плохо обращалась с шайбой, что приводило к потерям и острым моментам у своих ворот, а быстрый «Торонто» этим умело пользовался.

«Видимо, мы и в самом деле полагали, что будет намного легче. Пытались долго контролировать шайбу, а это совсем не наш стиль. Надо играть быстрее», — признал после матча Брэд Маршан.

«Бостон» смог открыть счёт усилиями Патриса Бержерона, реализовавшего большинство в середине первой двадцатиминутки, но этот успех оказался для «Брюинз» неожиданно последним.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Ещё до перерыва лучший бомбардир «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате Митч Марнер восстановил равновесие, а в начале второго периода в ворота Туукки Раска был назначен штрафной бросок, когда «мишки» играли в большинстве. Обводка Марнера получилась и эффектной, и эффективной — именно этот гол стал для «кленовых листьев» победным.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



«Не надо смотреть на ту серию, которая была год назад. Сейчас мы уже другая команда. Мы сделали кое-что летом, у нас появился опыт и больше уверенности в своих силах. Мы готовы играть с «Бостоном»», — заявил Марнер. Примечательно, что Майк Бэбкок выпускал своих лучших парней — Марнера, Хаймана и Тавареса — против лучших сил «Бостона» — Маршана, Бержерона и Пастрняка.

Теперь у «кленовых листьев» есть то, чего не было ни разу в серии 2018 года — лидерство по победам. Год назад хоккеисты «Брюинз» выиграли два первых домашних матча, и «Торонто» пришлось приложить все силы, чтобы добраться до игры номер семь. Конечно, нынешние «мишки» слишком хороши, чтобы их списывали со счетов после одной неудачи, но будет крайне интересно проследить, сможет ли амбициозный канадский клуб развить свой ранний успех.



«Это была магия Марнера. А разница в скорости стала ключевой для победы «Торонто», — констатировал обозреватель Sportsnet Майк Джонстон.

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Майк Смит — ветеран, который может

Вратарскую линию называли слабейшей в «Калгари», поскольку и Майк Смит, и Дэвид Риттих по ходу регулярного чемпионата позволяли себе необъяснимые срывы. Грозное нападение «лавин» во главе с суперзвеном восстановившегося после травмы Микко Рантанена, представлялось серьёзной проблемой для возрастного канадского вратаря, но игра Смита стала лучшим ответом на все сомнения.

Майк Смит стал 18-м вратарём в истории, оформившим «сухарь» и голевую передачу в одной кубковой встрече. У легендарного Мартина Бродо три таких матча, а последним, кто делал подобное до Смита, был Пекка Ринне — в 2017 году в матче с «Чикаго» он «засушил» соперников и отдал сразу два голевых паса. Визави Смита Филипп Грубауэр тоже был очень неплох — пробить его «огоньки» смогли лишь ближе к концу второго периода, но удержать свою команду на плаву немец был не в силах.

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«Смитти был просто невероятен!» — сказал лидер обороны «Калгари» Марк Джиордано. «Когда играешь перед своими болельщиками, то хочется показать им хороший хоккей. Благодарен фанатам за то, что они скандировали мою фамилию. Никогда ещё подобного слышать не приходилось за 13 лет в этой лиге. Конечно, я немного нервничал — мы же играем против очень хорошего соперника. Считаю, что нам удалось прибавить по ходу матча и именно это сказалось на результате», — сказал 37-летний Смит.

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«Он показывал хороший хоккей последние 6-7 недель, все наши парни очень уважают Майка. Когда он отразил первые несколько бросков, я понял, что не ошибся с выбором. Смит всё держал под контролем. Мы видели, как он умеет играть, и я надеюсь, что продолжение будет таким же», — добавил главный тренер «Флэймз» Билл Питерс.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.