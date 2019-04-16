Кто из игроков НХЛ приедет на ЧМ? Cписки всех сборных

Чемпионат мира уже не за горами, турнир стартует в Словакии 10 мая. «Чемпионат» собрал в одном тексте всех игроков НХЛ, которые подтвердили участие в мировом первенстве, раздумывают над приглашением или отказались ехать в сборную.

Состав групп и календарь ЧМ-2019

Канада

Кто приедет: в. Картер Харт, н. Шон Кутюрье (оба — «Филадельфия»), н. Сэм Райнхарт («Баффало»).

От кого ждут ответа: н. Эндрю Шоу («Монреаль»).



Кто не приедет: в. Кэри Прайс, з. Ши Уэбер, н. Брендан Галлахер, Макс Доми (все — «Монреаль»), н. Джефф Скиннер («Баффало»), н. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), н. Клод Жиру («Филадельфия»), з. Тома Шабо («Оттава»).

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Пока рано судить о силе сборной Канады, но одно ясно – с вратарской позицией у них должно быть всё в порядке. Картер Харт в этом году дебютировал в НХЛ и произвёл весьма благоприятное впечатление.

США

Кто приедет: з. Куинн Хьюз («Ванкувер»), з. Брэди Шей, н. Крис Крайдер (оба – «Нью-Йорк Рейнджерс»), н. Фрэнк Ватрано («Флорида»), н. Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»), н. Патрик Кейн («Чикаго»).



От кого ждут ответа: в. Кори Шнайдер («Нью-Джерси»), з. Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), н. Джек Айкел («Баффало»), н. Брэндон Саад, н. Алекс Дебринкэт (оба – «Чикаго»).



Кто не приедет: з. Джефф Питри («Монреаль»), н. Кейси Миттельштадт («Баффало»).

Приятно, что американцы, которые раньше относились к чемпионату мира с долей пренебрежения, теперь всё чаще соглашаются продлить сезон турниром в Европе. Предварительный состав команда должна назвать на этой неделе, а главная новость пришла вчера – Патрик Кейн второй год подряд согласен играть за сборную. В прошлом году он выиграл бронзу, в этом установил личный рекорд в НХЛ (110 очков). Также ожидается, что скоро официально согласятся Айкел, Ларкин и Дебринкэт. Связка Кейна с Дебринкэтом должна стать одной из самых зажигательных в Словакии.

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Швеция

Кто приедет: в. Якоб Маркстрём, н. Элиас Петерссон (оба — «Ванкувер»), н. Маркус Крюгер, з. Эрик Густафссон (оба — «Чикаго»), н. Оскар Линдблом, з. Роберт Хег (оба — «Филадельфия»), з. Адам Ларссон («Эдмонтон»), з. Оливер Экман-Ларссон, н. Марио Кемпе (оба — «Аризона»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), н. Йеспер Братт («Нью-Джерси»).



От кого ждут ответа: в. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), з. Расмус Далин («Баффало»), з. Юнас Бродин («Миннесота»).



Кто не приедет: з. Хампус Линдхольм, н. Рикард Ракелль, н. Якуб Сильверберг (все – «Анахайм»), н. Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Для шведов уже давно стало хорошим тоном ехать в сборную к Рикарду Грёнборгу, не просто так «тре крунур» выиграли два последних чемпионата мира. Отказываются только травмированные или те, кто совсем устал. Как всегда, защитная линия будет одной из лучших на турнире, а в нападении стоит выделить Элиаса Петтерссона, который наверняка летом будет признан лучшим новичком НХЛ. Хенрик Лундквист продолжает раздумывать и должен дать ответ через несколько дней.

Чехия

Кто приедет: з. Радко Гудас, н. Якуб Ворачек (оба — «Филадельфия»), н. Филип Хитил («Нью-Йорк Рейнджерс»).



От кого ждут ответа:



Кто не приедет: з. Давид Кемпф («Чикаго»), н. Владимир Соботка («Баффало»), н. Павел Заха («Нью-Джерси»).

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Пока у чехов негустно, но всё потому что большая часть энхаэловцев продолжает биться в плей-офф. Без серьёзной поддержки из-за океана команде Милоша Ржиги будет тяжело навязать борьбу топ-командам. После первого раунда могут освободиться Гертл и Радил («Сан-Хосе») или Носек («Вегас»), ну а главное усиление может дать «Бостон», который пока проигрывает в серии с «Торонто» 1-2. Все же помнят, как Крейчи и Пастрняк в прошлом году разорвали сборную России, едва успев сойти с самолёта?

Финляндия

Кто приедет:



От кого ждут ответа: в. Микко Коскинен («Эдмонтон»), н. Александр Барков («Флорида»), н. Еспери Котканиеми («Монреаль»).



Кто не приедет: з. Расмус Ристолайнен («Баффало»).

Финны пока не спешат в сборную, но опять же, из сильнейших (и здоровых) только Барков уже свободен (он пока отдыхает, но, вероятно, примет приглашение и очень поможет сборной). Если Суоми не получит усиления после первого раунда, сборная рискует стать одной из самых слабых на турнире. Ждём развязки серий «Вашингтон» — «Каролина» (Ахо, Терявяйнен) и «Нэшвилл» — «Даллас» (Ринне, Гранлунд, Хейсканен, Линделль, Хинтц, Хонка).

Россия

Кто приедет: в. Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»), з. Илья Любушкин («Аризона»), з. Егор Яковлев («Нью-Джерси»), з. Иван Проворов («Филадельфия»), н. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), н. Артём Анисимов («Чикаго»).



От кого ждут ответа: н. Евгений Дадонов («Флорида»).



Кто не приедет: н. Павел Бучневич, н. Владислав Наместников (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»).

В сборную едут практически все россияне, кто не попал в плей-офф, Дадонов тоже должен присоединиться, если ему врачи «Флориды» дадут ему зелёный свет. Есть два интересных имени. Во-первых, Илья Ковальчук сыграет на чемпионате мира впервые с 2015 года. Он к тому же ещё и крайне неудачно провёл сезон за «Лос-Анджелес». Сможет ли Илья настроиться на позитивный лад и помочь команде, когда от него будут требоваться лидерские качества?

Второе имя — вратарь Александр Георгиев. Его свершения в НХЛ восхищали не только болельщиков «Рейнджерс», он выиграл конкуренцию у самого Лундквиста и может дебютировать за национальную команду. Ему по силам даже стать первым номером.

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Швейцария

Кто приедет: н. Нико Хишир («Нью-Джерси»).



От кого ждут ответа: з. Мирко Мюллер («Нью-Джерси»), н. Кевин Фиала («Миннесота»).



Кто не приедет: н. Свен Берчи («Ванкувер»), н. Денис Мальгин («Флорида»).

Швейцарии не повезло в этом году — слишком много игроков становятся ограниченно свободными агентами и не хотят рисковать будущими контрактами. Свен Берчи отдал приоритет семье, скоро у него должен родиться ребёнок. Зато швейцарцы увидят своего любимчика Нико Хишира, да и в принципе это команда, которая берёт организованностью и дисциплиной, а не звёздным составом.

Словакия

Кто приедет: з. Андрей Секера («Эдмонтон»), н. Томаш Татар («Монреаль»), з. Кристиан Ярош («Оттава»), н. Рихард Паник («Аризона»).



От кого ждут ответа:



Кто не приедет:

Словаки едут буквально все — ещё бы, на домашнем чемпионате мира нельзя ударить в грязь лицом. Пока что свободны только четыре человека, они присоединятся к сборной 23 апреля. Вратарь Петер Будай решил завершить карьеру, остаётся уповать только на провал «Бостона» и приезд Ярослава Галака.

Другие сборные (кто приедет)

Германия: н. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Драйзайтль чудо как хорош и без Макдэвида, в прошлом году он стал лучшим бомбардиром сборной Германии, а в этом должен быть ещё лучше. Всё-таки в НХЛ он установил личное достижение, набрав 105 очков. Кроме того, в национальной команде ждут нападающего «Чикаго» Доминика Кагуна.

Словения: н. Анже Копитар («Лос-Анджелес»).

Копитар собирается помочь Словении вернуться в элиту мирового хоккея, откуда она вылетела в 2017 году. Турнир пройдёт с 29 апреля по 5 мая в Астане, и дивизион IA в этом году будет крайне интересным — помимо Словении вернуться в топ мечтают Беларусь и Казахстан. Копитар будет главной звездой чемпионата.