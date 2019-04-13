ЦСКА или «Авангард»? Прогнозы на финал Кубка Гагарина в «Предсказамусе»

Большинство респондентов верило в очередное чудо от Уфы, но финал ЦСКА – «Авангард» ждали ещё после первого раунда. Фаворит в нём очевиден.

Крайне увлекательными получились финалы конференций в Кубке Гагарина-2019. «Армейское» противостояние презентовало болельщикам максимум матчей, а восточная битва «Авангарда» и «Салавата Юлаева» хоть и завершилась в шести встречах, но эмоций и накала подарила на несколько серий.

Какой же теперь расклад перед финальной серией в нашем конкурсе прогнозистов? Для начала поговорим о самых прозорливых. Угадать точный счёт западного финала удалось сразу шести респондентам. Александр Гуськов, Антон Руднев, Дарья Миронова, Ульяна Тригубчак, Алексей Лебедев и Даниил Сальников как в воду глядели, когда предполагали итоговую победу ЦСКА в седьмом матче.

Победа Уфы уже не сенсация — «переобулись». «Предсказамус» в финале Востока Не все, но впервые по ходу плей-офф большинство экспертов ставит на команду Николая Цулыгина.

Что касается Востока, то здесь успех «Авангарда» в шести встречах был самым популярным среди тех, кто решился поставить на «ястребов». На него указали лидеры общего зачёта после второго раунда плей-офф Павел Лысенков и Игорь Еронко, и чутьё их снова не подвело. Отдельно отметим Алексея Лебедева и Антона Руднева – абсолютных чемпионов финала конференций в конкурсе прогнозов. Они смогли предсказать точный счёт в обеих парах, и заработали в этом раунде по шесть очков в личную копилку.

Какова же теперь ситуация в общем зачёте Предсказамуса? Жёлтая майка лидера по-прежнему у Павла Лысенкова, и его отрыв от второго места увеличился уже до трёх очков. В финале мы будем начислять по четыре балла за правильно угаданный счёт в серии, так что праздновать победу обозревателю «Матч ТВ» ещё рано. Группа преследователей у Лысенкова весьма серьёзная. По 29 очков у Игоря Еронко, Льва Лукина и Натальи Кларк, 28 баллов у Дарьи Тубольцевой. Сможет ли кто-то из них совершить финальный рывок? Отметим, что целый ряд других респондентов хоть и немного отстаёт от лидеров, но находится, что называется, на расстоянии вытянутой руки. До звания главного Предсказамуса КХЛ им не достать, но борьба за серебро и бронзу обещает получиться нешуточной.

А что происходит в соревновании дивизионов? Здесь двоевластие – «Бриллиант» догнал «Экспертов и Ерыкалова». Интересно, что обе команды больше верили в победу «Салавата» над «Авангардом», но от этой ошибочной ставки их позиции не пошатнулись.

Недалеко от лидеров отстал дивизион «Песочный», который тащит на себе Павел Лысенков, но в этом раунде у него был весьма деятельный помощник Алексей Лебедев.

Ну а замыкает таблицу дивизионов снова, увы, «Чемпионат». Но в этот раз авантюрных ставок среди коллег было не так много, и мы смогли сократить разрыв от первого места всего до 10 очков.

Так что есть надежда, что точный расчёт и единодушие в прогнозах позволят «Чемпионату» на флажке исправить неприятную ситуацию.

ЦСКА – «Авангард» — 23 — 9

Впереди – финал, и здесь у наших респондентов есть явный фаворит. Излишне осторожная игра ЦСКА в «армейском» дерби, и лихой ход «Авангарда» по сетке Востока не изменили изначальных раскладов на предполагаемую серию Кубка Гагарина – в подопечных Игоря Никитина верит подавляющее большинство.

23 респондента поставили на успех ЦСКА, включая и лидера нашего конкурса Павла Лысенкова. Он полагает, что «армейцы» поднимут Кубок Гагарина над головой после седьмого матча серии, и с ним согласны ещё пять человек. Самый популярный счёт наших прогнозов – 4-2 в пользу ЦСКА. Сразу 15 человек считают, что 11-й сезон КХЛ завершится в Балашихе в шестом матче финала.

А ещё есть два респондента, которые считают, что у ЦСКА с омичами не возникнет серьёзных проблем. Александр Рожков ставит на подопечных Никитина 4-1, а Семён Галькевич и вовсе не ждёт от «ястребов» ни одной победы.

У ЦСКА колоссальное преимущество перед финалом, но и «Авангард» не остался без поддержки. Примеру омичей Льва Лукина и Антона Руднева, поставивших 4-2 на парней Боба Хартли, последовали ещё пять человек. Примечательно, что все они представляют дивизионы «Бриллиант» и «Эксперты и Ерыкалов», лидирующие в нашем командном соревновании. Ещё два респондента, тоже из «экспертного» клуба, полагают, что омичи выиграют свой первый Кубок Гагарина в семиматчевой серии.

Что ж, в серии ЦСКА – «Авангард» нам будет любопытно последить не только за самим хоккеем, но и за соревнованием прогнозистов. Уверен, на обоих полях сражений будет интересно.