Кучеров грязно ударил соперника, сидящего на коленях. Его дисквалифицируют?

128 очков в регулярном чемпионате, новый русский рекорд сезона, «Арт Росс Трофи» и неофициальный титул хоккейного Эйнштейна — всё это может померкнуть в одночасье из-за одного не самого благородного поступка. «Тампа», развалившаяся в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, предстала грустной пародией на саму себя, а лучший бомбардир сезона Никита Кучеров сенсационно проявил себя в амплуа хулигана.

Психанул даже Кучеров. Фаворит Кубка Стэнли скоро может закончить сезон Претендент на «Везину» Василевский пропустил 9 голов за два матча.

Во втором матче серии с «Коламбусом», когда до конца игры оставалось чуть более четырёх минут, а шансов отыграться у «Лайтнинг» не было никаких, у россиянина отказали тормоза. Кучеров зачем-то впечатал головой в борт защитника соперника Маркуса Нутиваару, который за секунду до этого оступился и упал на колени у борта. Шайбой в тот момент финн уже не владел, и играть так грубо не было никакой необходимости.



На льду тут же вспыхнула массовая стычка, и лишь вмешательство двухметрового гиганта Виктора Хедмана не дало возможности «мундирам» добраться до Кучерова и отомстить.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Заокеанские журналисты тут же начали обсуждать вероятность дисквалификации Кучерова, который сыграл неоправданно грубо, и чья несдержанность может ещё сильнее ударить по «Тампе», попавшей в крайне непростую ситуацию.

«Ох, ребята. Кадри в прошлом плей-офф получил за похожий хит три матча. НХЛ будет рассматривать этот эпизод», — отметил в «твиттере» обозреватель The Fourth Period Дэвид Паньотта, и не ошибся. Спустя менее, чем час, департамент НХЛ по безопасности объявил о том, что инцидент с участием Кучерова и Нутиваары будет рассматриваться на специальном слушании.

Кубок Стэнли начался с сенсации! «Коламбус» вытащил матч у «Тампы» со счёта 0:3 Бобровский был богом.

«Любопытно будет посмотреть, что решит департамент по безопасности. На мой взгляд, это не то же самое, что было год назад, когда Назема Кадри отстранили на три матча за удар Уингелса. Здесь нет такой степени тяжести, Кучеров не атаковал сзади. Посмотрим», — добавил обозреватель TSN Фрэнк Серавалли.

«Вечер разочарований для Кучерова завершился обескураживающей концовкой. Он получил малый штраф за подножку, пятиминутный за толчок на борт и удаление до конца матча. А по пути в раздевалку ударил заградительное стекло», — констатировал редактор официального сайта НХЛ Дэн Роузен.



«Действительно, вряд ли департамент по безопасности расценит этот эпизод с Кучеровым так же строго, как и инцидент с Кадри. Но очевидно, что разбирательства этот момент заслуживает. Не слишком умное поведение со стороны Кучерова», — добавил Пьер Лебрюн.



«Теперь у «молний» дела могут пойти ещё хуже», — заключил Кевин Аллен из USA Today.