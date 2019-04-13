«Как всё закончилось в том году?». «Тампа» не «Вашингтон», теперь ей конец

Весь сезон «Тампа» считалась фаворитом на победу в Кубке Стэнли. А как иначе, если у тебя в команде играет Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Андрей Василевский, и ты выиграл 62 матча из 82 в сезоне? Особо осторожные напоминали, что победа в регулярном чемпионате мало что значит в плей-офф, но первый раунд всё равно виделся более чем проходимым.

Психанул даже Кучеров. Фаворит Кубка Стэнли скоро может закончить сезон Претендент на «Везину» Василевский пропустил 9 голов за два матча.

В соперники «Тампе» достался «Коламбус», который всю весну балансировал на грани того, чтобы не попасть в плей-офф. «Коламбус», который ни разу в истории не выигрывал серию. «Коламбус» с Бобровским, который раньше испытывал в плей-офф огромные проблемы. Ну чем не идеальный соперник для разминки?

Но не надо забывать, что Бобровский – двукратный обладатель «Везина Трофи». Что у «Коламбуса» кроме вратаря очень приличный состав – Панарин, Дюшейн, Джонс, Веренски… Что у «Коламбуса» тренер, который уже выигрывал Кубок Стэнли.

«В прошлом году вы тоже вели 2-0, и как всё закончилось?»

«Тампа» проиграла два домашних матча. Проиграла с треском. И если первое поражение можно было списать на случайность – «молнии» вели 3:0 и слишком рано расслабились, а «Коламбус» после первого периода вышел заряженным и показал характер, то второй матч был проигран в одну калитку.

«У вас хорошо это получается, ребята. В прошлом году вы тоже вели 2-0, и как это закончилось?», — так Виктор Хедман пытался подначить скамейку «Коламбуса» при счёте 1:5.

В «Коламбусе» прекрасно помнят прошлогоднюю серию с «Вашингтоном», но не стоит сравнивать её с нынешней. Игра тогда была равной, и оба матча «Коламбус» взял в овертайме, а Бобровский много пропускал. Прибавьте к этому травму Панарина – концовку серии он уже не играл в полную силу. У «Вашингтона» ярко проявляли себя лидеры – Кузнецов (дубль в первом матче), Овечкин (дубль во втором матче), Бекстрём (4 передачи в двух матчах), Карлсон (6 передач в двух матчах), и они не сомневались в своей итоговой победе даже при 0-2.

Последние пять периодов «Коламбус» во всём превосходит соперника. Первый матч должен был стать звоночком, но во второй встрече «Тампа» выглядела бледной тенью себя. Проблема обладателей Кубка президента в том, что команда в этом сезоне впервые столкнулась с трудностями. Даже в концовке регулярки из-за мощной атаки было не так заметно, что «молнии» стали много пропускать. «Коламбус» обнажил эти проблемы и почувствовал вкус крови. Когда при счёте 1:3 «молнии» наконец-то перехватили инициативу и начали поддавливать, вместо того, чтобы забить, пропустили ещё.

«Тампа» и «Коламбус» поменялись ролями

«Это был последний гвоздь в крышку гроба», — сказал Дюшейн. На мой взгляд, последним гвоздём стал гол Панарина – так должен забивать не работящий «Коламбус», а «Тампа». Но роли в этой серии уже поменялись.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Василевский пропустил девять голов за пять периодов, а Бобровский показывает себя кубковым бойцом. У «Коламбуса» забивают все (девять человек забросили по шайбе), у «Тампы» — практически никто, и уж точно никто из тех, кто должен вести за собой. Список бомбардиров команды сейчас возглавляет 20-летний защитник Михаил Сергачёв, а у Стэмкоса, Кучерова, Пойнта, Палата и Хедмана в сумме 0 очков и «-12». «Тампа» была лучшей командой сезона по игре в большинстве и меньшинстве, но в этой серии не реализовала ни одной из пяти попыток и пропустила три шайбы в меньшинстве.

Кучерову предстоит слушание по инциденту с толчком Нутиваары на борт

«Мундиры» заставили их бояться себя и отступить от своей игры. Взять хотя бы то, что «молнии» вдруг активно пошли в силовую борьбу (37-17 по силовым приёмам), хотя их козырь всегда был вовсе не в этом, а в скорости и великолепном командном взаимодействии. «Тампа» психовала — Пойнт подрался с Веренски, Кучеров не помогал команде, а получил удаление до конца матча. Наверное, не просто так Никита сорвался именно на Нутивааре, в паре с Саваром он крайне эффективно играет против россиянина. Теперь «Тампа» может остаться без своего лучшего игрока, но пока что в плей-офф Кучерова и не видно.

«У игроков «Тампы» не видно должного уровня усилия. Их переигрывают везде, на каждом участке льда. «Молнии» играют очень небрежно, общие командные усилия «Тампы» просто разочаровывают, и всем хоккеистам нужно крепко задуматься, пока их не разгромили со счётом 4-0 в серии. Как «Коламбусу» удаётся закрывать Стэмкоса, Кучерова и Пойнта, которые в регулярке наколотили 127 голов? Они не проявляют к ним никакого почтения, играют жёстко и плотно», — отметил эксперт Крэйг Баттон.

Когда после дедлайна Ярмо Кекяляйнен сказал, что «Коламбус» идёт ва-банк и хочет выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне, это казалось простой бравадой. Ну о каком кубке может мечтать заштатный «Коламбус»? А между тем Мэтт Дюшейн (чёрная метка для любого клуба!) провёл великолепную игру, забил свой первый гол в плей-офф и сделал три передачи. Панарин традиционно хорош, Бобровский преобразился после первого периода первого матча, а Василевский пропускает даже от Райлли Нэша.

Помнят ли в «Коламбусе» прошлогоднюю серию? Более чем. Слова Хедмана лишний раз доказывают, что «Тампа» упустила контроль над серией и начала психовать. Не стоило ему злить «Коламбус» — вывести из себя парней Джона Тортореллы не получится, зато есть риск получить по шапке ещё сильнее, чем во второй игре, и отправиться в отпуск уже через пару матчей.