Такого Григоренко не остановить! «Авангард» не справился с мощью ЦСКА

Первая встреча соперников в плей-офф КХЛ
Ни разу ЦСКА и «Авангард» не встречались друг с другом в плей-офф КХЛ. И это не шутка. Речь не только о финале Кубка Гагарина, но и о всей турнирной сетке. Судьба распорядилась так, что командам Игоря Никитина и Боба Хартли сходу предстояло скрестить клюшки в финальном противостоянии. Времени на раскачку нет.
И те, и другие подошли к серии во всеоружии. В списке травмированных официально значился только голкипер омичей Карри Рямё, но он не играл весь сезон, так что вряд ли травму финна можно назвать потерей.
Если обратиться к интересным фактам, то победитель первого матча финала в шести из десяти случаев выигрывал Кубок Гагарина. Однако «Авангард» начинал финальную серию с победы, но ни разу не выигрывал почётный трофей. В свою очередь ЦСКА начинал финальную серию с победы и поражения, но, как и «ястребы», ни разу не становился триумфатором.
Вообще же Кубок Гагарина впервые завоюет «красная» команда. Ранее его поднимали над головой только «зелёные» — «Салават Юлаев» и «Ак Барс», а также синие – «Магнитка», московское «Динамо» и СКА.
ЦСКА без Андронова
В составе ЦСКА не оказалось капитана команды, центрального нападающего Сергея Андронова. Он не принимал участия ещё в открытой для журналистов тренировке команды. Никитин сказал, что форварду просто дали отдохнуть. Видимо, тренер слукавил. Выяснилось, что всему виной микроповреждение.
У «Авангарда» вместо Тальбо и Кошелева на льду появились Бек и Петров. В остальном же состав изменений не претерпел.
Первый период прошёл при преимуществе хозяев. Уже в начале «армейцы» накрыли соперника прессингом на чужой синей линии, где серьёзно ошибся Чудинов. В результате Светлаков подхватил шайбу, немного продвинулся вперёд и нанёс роскошный бросок в девятку. Бобков выручить свою команду не мог.
На девятой минуте «армейцы» провели очередную затяжную атаку. Григоренко сделал скидку на Марченко, который с правого края вогнал шайбу под перекладину. Болельщики хозяев взревели от счастья, а гости, похоже, просто не понимали, что происходит. 2:0 – на перерыв команды отправились при преимуществе «армейского» клуба.
Отменённый гол «Авангарда»
Вторая двадцатиминутка началась со спорного судейского решения. Светлаков неудачно отбросил шайбу от лицевого борта, Франсон щёлкнул от синей линии, и шайба от ноги Стася влетела в девятку ворот ЦСКА. Арбитр долго смотрел повтор, но в итоге не засчитал взятие ворот, так как имело место быть движение ногой. Боб Хартли выглядел недовольным, но судьи подъехали к лавке гостей и объяснили своё решение.
Москвичи же и не думали останавливаться. Вей по центру вошёл в зону и сделал перевод на Григоренко, который из круга вбрасывания вколотил шайбу в верхний угол ворот Бобкова. Комбинация была разыграна как по нотам. 3:0 – серьёзная заявка на победу в первой встрече. Интересно, что в ассистенты Григоренко, помимо Вея, попал и Сорокин.
В игру «Авангард» вернул Шумаков. Блажиевский схлопотал двухминутное удаление, залечивший травму Бек с правого края сделал перевод в центр, а Шумаков, не пригодившийся в своё время Игорю Никитину, в очередной раз продемонстрировал своё мастерство, заставив капитулировать Сорокина.
Кто остановит Григоренко?
В третьем периоде Омск рванул было вперёд, но играть с ЦСКА в мощный и энергозатратный хоккей проблематично даже мощному коллективу Боба Хартли. «Армейцы» подготовлены не хуже, в чём все давно убедились.
Четвёртый гол ЦСКА тоже получился красивым. Вей от лицевого борта сделал скидку на левый край, а Григоренко в касание без раздумий зарядил в створ ворот. Бобков не успел среагировать, да как тут среагируешь на столь мощный бросок? Михаила в этот субботний вечер было просто не остановить.
«Авангард» заменил Бобкова на Налимова, решив не добивать основного голкипера.
lВо второй раз за матч гостям помогло удаление в составе соперника. Слепышев находился на лавке для штрафников, Столберг играл на добивании на пятаке и попал в конёк Нестерову. От него шайба и залетела за ленточку.
Без хет-трика Григоренко со льда решил не уходить. Михаил поразил пустые ворота, а на льду арены моментально появились брошенные кепки. 5:2 – с таким счётом москвичи одолели соперника. В понедельник команды встретятся снова. Сделает ли «Авангард» выводы?