Такого Григоренко не остановить! «Авангард» не справился с мощью ЦСКА

Команда Игоря Никитина уверенно стартовала в финале Кубка Гагарина, а один из ведущих форвардов москвичей оформил хет-трик.

Первая встреча соперников в плей-офф КХЛ

Ни разу ЦСКА и «Авангард» не встречались друг с другом в плей-офф КХЛ. И это не шутка. Речь не только о финале Кубка Гагарина, но и о всей турнирной сетке. Судьба распорядилась так, что командам Игоря Никитина и Боба Хартли сходу предстояло скрестить клюшки в финальном противостоянии. Времени на раскачку нет.

И те, и другие подошли к серии во всеоружии. В списке травмированных официально значился только голкипер омичей Карри Рямё, но он не играл весь сезон, так что вряд ли травму финна можно назвать потерей.

ЦСКА или «Авангард»? Прогнозы на финал Кубка Гагарина в «Предсказамусе» Большинство респондентов верило в очередное чудо от Уфы, но финал ЦСКА – «Авангард» ждали ещё после первого раунда. Фаворит в нём очевиден.

Если обратиться к интересным фактам, то победитель первого матча финала в шести из десяти случаев выигрывал Кубок Гагарина. Однако «Авангард» начинал финальную серию с победы, но ни разу не выигрывал почётный трофей. В свою очередь ЦСКА начинал финальную серию с победы и поражения, но, как и «ястребы», ни разу не становился триумфатором.

Вообще же Кубок Гагарина впервые завоюет «красная» команда. Ранее его поднимали над головой только «зелёные» — «Салават Юлаев» и «Ак Барс», а также синие – «Магнитка», московское «Динамо» и СКА.

ЦСКА без Андронова

В составе ЦСКА не оказалось капитана команды, центрального нападающего Сергея Андронова. Он не принимал участия ещё в открытой для журналистов тренировке команды. Никитин сказал, что форварду просто дали отдохнуть. Видимо, тренер слукавил. Выяснилось, что всему виной микроповреждение.

У «Авангарда» вместо Тальбо и Кошелева на льду появились Бек и Петров. В остальном же состав изменений не претерпел.

Первый период прошёл при преимуществе хозяев. Уже в начале «армейцы» накрыли соперника прессингом на чужой синей линии, где серьёзно ошибся Чудинов. В результате Светлаков подхватил шайбу, немного продвинулся вперёд и нанёс роскошный бросок в девятку. Бобков выручить свою команду не мог.

Андрей Светлаков — автор первой шайбы финала Кубка Гагарина — 2019

На девятой минуте «армейцы» провели очередную затяжную атаку. Григоренко сделал скидку на Марченко, который с правого края вогнал шайбу под перекладину. Болельщики хозяев взревели от счастья, а гости, похоже, просто не понимали, что происходит. 2:0 – на перерыв команды отправились при преимуществе «армейского» клуба.

Отменённый гол «Авангарда»

Вторая двадцатиминутка началась со спорного судейского решения. Светлаков неудачно отбросил шайбу от лицевого борта, Франсон щёлкнул от синей линии, и шайба от ноги Стася влетела в девятку ворот ЦСКА. Арбитр долго смотрел повтор, но в итоге не засчитал взятие ворот, так как имело место быть движение ногой. Боб Хартли выглядел недовольным, но судьи подъехали к лавке гостей и объяснили своё решение.

ЦСКА — «Авангард»: арбитры приняли спорное решение, отменив гол гостей

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол «Авангарда» в матче с ЦСКА

Москвичи же и не думали останавливаться. Вей по центру вошёл в зону и сделал перевод на Григоренко, который из круга вбрасывания вколотил шайбу в верхний угол ворот Бобкова. Комбинация была разыграна как по нотам. 3:0 – серьёзная заявка на победу в первой встрече. Интересно, что в ассистенты Григоренко, помимо Вея, попал и Сорокин.

В игру «Авангард» вернул Шумаков. Блажиевский схлопотал двухминутное удаление, залечивший травму Бек с правого края сделал перевод в центр, а Шумаков, не пригодившийся в своё время Игорю Никитину, в очередной раз продемонстрировал своё мастерство, заставив капитулировать Сорокина.

Кто остановит Григоренко?

В третьем периоде Омск рванул было вперёд, но играть с ЦСКА в мощный и энергозатратный хоккей проблематично даже мощному коллективу Боба Хартли. «Армейцы» подготовлены не хуже, в чём все давно убедились.

Четвёртый гол ЦСКА тоже получился красивым. Вей от лицевого борта сделал скидку на левый край, а Григоренко в касание без раздумий зарядил в створ ворот. Бобков не успел среагировать, да как тут среагируешь на столь мощный бросок? Михаила в этот субботний вечер было просто не остановить.

«Авангард» заменил Бобкова на Налимова, решив не добивать основного голкипера.

ЦСКА — «Авангард»: Бобков заменён на Налимова после четвёртой пропущенной шайбы

lВо второй раз за матч гостям помогло удаление в составе соперника. Слепышев находился на лавке для штрафников, Столберг играл на добивании на пятаке и попал в конёк Нестерову. От него шайба и залетела за ленточку.

Без хет-трика Григоренко со льда решил не уходить. Михаил поразил пустые ворота, а на льду арены моментально появились брошенные кепки. 5:2 – с таким счётом москвичи одолели соперника. В понедельник команды встретятся снова. Сделает ли «Авангард» выводы?