«Каждую неделю включаю Анисимова. Очень интересное шоу»

Сегодня, 13 апреля, в Москве стартовала финальная серия Кубка Гагарина 2019 года между ЦСКА и «Авангардом». Подопечные Игоря Никитина одержали победу со счётом 5:2 и повели в серии 1-0.На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд. Одной из центральных тем стал отменённый гол нападающего «Авангарда» Андрея Стася.

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол «Авангарда» в матче с ЦСКА

«Включаю КХЛ ТВ, чтобы посмотреть господина Анисимова. Очень интересное шоу»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли признался, что каждую неделю смотрит выступления главного арбитра лиги Алексея Анисимова и узнаёт что-то новое в тонкостях судейства.

— Непростой первый период выдался для нас. Обычно, мы агрессивно начинаем матч. Сегодня мы не так хорошо владели шайбой и допустили ряд ошибок. У ЦСКА сильная команда, они нас заставили заплатить за совершённые ошибки. Неудачное начало в целом для нас. Мы пытались исправить положение, но до конца это довести не удалось.

— Как оцените произведённые изменения в составе, а именно возвращение Бека и Петрова.

— Всем известно, что у Бека было повреждение. Медперсонал непрерывно работал с ним и довёл его до оптимальных кондиций. Конечно, он ценный игрок для нас, поэтому мы и включили его в состав. Что касается Петрова, то мы пытаемся заигрывать всех ребят, в том числе Галимова и Кошелева.

— Как оцените эпизод с отменой гола?

— Я никогда не комментирую работу судей, а всегда рассчитываю на справедливость и на честную игру. Всё остаётся на льду.

— Всё-таки что на счёт гола Стася?

— О каком голе вы говорите?

— Отменённый гол. Вы не считаете это правило странным?

— Не в моей компетенции комментировать правила, но я каждую неделю включаю КХЛ ТВ, чтобы посмотреть господина Анисимова и узнать что-то новое в его правилах. Очень интересное шоу.

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— Кто сыграет в воротах в следующей игре?

— Возможно, Игорь Бобков сегодня не показал свой лучший матч. Но где мы были, если б не игра Бобкова? Когда Рямё получил травму, у меня не было сомнений, кто должен стать первым номером команды.

«Шайба попала в меня. Пускай всё остаётся на усмотрение судей»

Форвард «Авангарда» Андрей Стась заявил, что пытался избежать контакта с шайбой.

— Как оцените эпизод с отменой гола?

— Пускай всё остаётся на усмотрение судей. Они не засчитали гол. Мы забыли игру, идём дальше.

— Показалось, что пытались отвернуться от шайбы?

— Получилось, что шайба попала в меня.

— Почему так слабо начали игру?

— Сложно сказать, почему так получилось. Может, нервозность где-то была. Старались играть проще. Надеюсь, следующий матч начнём по-другому.

— Почему не удавалось проходить форчек ЦСКА?

— У них хорошая мобильная команда, с которой сложно играть. Будем думать о своей игре, нужно делать меньше потерь.

— Главный вывод из этой игры?

— Выводы будут завтра. Нам покажут тренера, как нужно играть дальше.

— Может быть нужно ещё больше играть через простые набросы?

— Это хоккей, который в плей-офф идёт почти всегда.

— Матч проиграли в первом периоде?

— Не скажу так. Были моменты, когда можно было переломить игру. Ещё раз скажу, что забыли игру и идём дальше.

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«Странное правило»

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек рассказал о возвращении на лёд после длительного перерыва.

— Как ваше самочувствие после длинного пропуска?

— Чувствую себя хорошо. И давайте я сразу по игре скажу. Мы сегодня играли не так, как это было нужно делать. Было много потерь, но мы улучшимся и покажем другую игру.

— Что именно произошло с командой?

— Честно говоря, не знаю ответа на ваш вопрос. Может быть, сыграл свою роль фактор волнения. Это первая игра, которую мы забудем, чтобы двигаться дальше.

— Не оспаривая решение арбитров, но вам не кажется это правило с отменой гола странным?

— Да. Так и есть.

— Почему не получилось большинство в третьем периоде?

— Во втором периоде нам удалось быстро реализовать большинство, и в третьем периоде они были готовы к нашей игре.

— Что придавило «Авангард» в первом периоде?

— Фактор площадки, конечно, сыграл свою роль. Но опять-таки они забили две шайбы с дальних дистанций. У нас были моменты, чтобы переломить игру, но не вышло. Думаю, что, когда мы будем играть дома, фактор площадки будет уже за нас.

«Микротравма Андронова? Кто вам об этом сказал? К ним и вопросы»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в первом матче и ушёл от ответа на вопрос, почему не вышел на лёд капитан команды Сергей Андронов.

— Игра складывалась отрезками. Где-то играли хорошо, где-то отдавали инициативу. Хороший соперник, довольны победой.

— На открытой тренировке вы говорили, что Андронову дали отдохнуть, а теперь выяснилось, что у него микротравма. Где правда?

— А кто вам сказал про микротравму?

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— Пресс-служба клуба.

— Ну вот к ним тогда и вопросы. Я думаю, что следующий матч он должен будет играть.

— Как оцените действия спецбригад против омского большинства?

— А что здесь оценивать? Два гола пропустили. Есть, над чем работать.

«Не мне судить, были ли мои голы вратарскими»

В свою очередь нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о своём хет-трике.

«Здорово сегодня получилось, три гола забил. Не знаю, не мне судить, были ли мои голы вратарскими. Броски сильные были, попал хорошо. Вратарь не видел ничего.

Мы стараемся хорошо обороняться, блокируем броски, выводим шайбу. Это финал Кубка Гагарина, у всех много адреналина, и даже если у кого-то сил нет, всё равно получается, что играешь на пределе. Не думаю, что мы их перебегали, просто у нас получилось забить свои голы – мы реализовали моменты, поймали соперника на контратаках.

Сколько людей, столько и мнений, все видят по-своему. Мы играем в свой хоккей весь сезон, все верят в тот хоккей, в который мы играем. Сегодня он принёс победу», — сказал Григоренко.

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