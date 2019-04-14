«Авангарду» нужно забыть веселье Востока. Что показал первый матч финала

В финале Кубка Гагарина-2019 сыграна первая встреча. Удивил ли кого его исход в виде победы ЦСКА? Вряд ли. «Армейцы» — однозначные фавориты финала, и выигрывать дома стартовый поединок они были чуть ли не обязаны. Шансы «Авангарда» находится где-то в глубине серии. Стало ли неожиданностью семь голов на обе команды? Тут да, ЦСКА и «Авангард» смогли удивить, финал ожидался малорезультативным. Но в целом всё прошло так, как и должно было. Подопечные Игоря Никитина выглядели лучше и целостнее омичей, их победа заслуженна. Но какую конкретно пищу для размышлений нам дал этот матч?

«Авангарду» не засчитали спорный гол. Дальше ЦСКА уже было не остановить Команда Игоря Никитина уверенно стартовала в финале Кубка Гагарина, а один из ведущих форвардов москвичей оформил хет-трик.

Отменённый гол Стася – глупость, но он не повлиял на исход

Прежде всего, хочется отметить, что этот спорный эпизод вряд ли стоит считать ключевым в матче. Арбитры встречи имели возможность выжать максимум для ЦСКА из этого дурацкого правила о забивании голов ногами и сделали это, но я не вижу, чтобы отмена шайбы Андрея Стася перевернула игру с ног на голову. К тому моменту «армейцы» уверенно вели 2:0, а отчаянный бросок Коди Франсона, после которого омский белорус исполнил что-то из репертуара кунг-фу, никак не должен был заканчиваться логичным взятием ворот. Гол «Авангарда» не вытекал из логики игры, и вряд ли одна пропущенная шайба смутила бы ЦСКА. Уверен, что подопечные Игоря Никитина только добавили бы в строгости в своей зоне, а третья шайба в ворота Бобкова по вчерашней игре была бы делом времени. Отмена гола Стася – преступление перед хоккеем, но говорить о нём, как о переломном моменте матча я бы не стал.

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Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

ЦСКА был хорош, но не показал максимума

ЦСКА очень хорошо для самих себя вошёл в финал, первый матч серии вышел у подопечных Никитина солидным и добротным. Никаких лишних нервов, быстрые голы, и спокойная работа по всей площадке на протяжении всей игры. Да, не секрет, что ЦСКА не играет в хоккей, а именно работает, но это приносит результат. По сути, «армейцам» в первой игре финала и не пришлось включаться на полную мощность – «Авангард» не заставил ЦСКА это сделать.

Красно-синие довольно быстро повели 2:0, а при игре на удержание счёта ЦСКА, наверное, лучшая команда КХЛ. Подопечным Никитина не знакомо чувство расслабленности и потеря концентрации – в отмуштрованном «армейском» коллективе таких понятий не существует. В оставшееся время матча ЦСКА нужно было просто играть правильно и по возможности реализовывать свои моменты, не придумывая ничего нового. Так и вышло, а «Авангард» по разным причинам так и не смог «взорвать» эту игру. ЦСКА выиграл, но кому-то могло показаться, что «армейцы» не показали ничего особенного. Просто этого и не требовалось.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На домашней площадке ЦСКА невероятно эффективен

Необходимо сказать о том, что «армейцы», пожалуй, лучше всех в КХЛ используют преимущество домашней площадки. На «ЦСКА-Арене» подопечные Никитина всегда чувствуют себя в своей тарелке. Красно-синие, в отличие от большинства других команд на своём льду, не обрушивают на соперника шквал атак, не оказывают хозяйского давления. Про ЦСКА нельзя сказать, что «армейцев» гонят вперёд трибуны, тем более что зрители на их стадионе даже в финале Кубка Гагарина сидят как в театре.



Но при этом на домашнем льду ЦСКА показывает максимально эффективную игру. «Армейцы» не устраивают никакого штурма, но при этом так грамотно разрушают все действия соперника в своей и средней зоне, что складывается ощущение, будто с шайбой всегда хоккеисты ЦСКА. Сами «армейцы» атакуют малыми силами, но отточенное взаимопонимание и высокий уровень исполнительского мастерства позволяет даже двум игрокам красно-синих устраивать голевые моменты.



По сути, вся игра ЦСКА состоит из контратак, но отличие от других клубов состоит в том, что они начинаются уже в средней зоне. Игроки соперника, закатившиеся для своей атаки ближе к чужой зоне, оказываются отрезанными, и ЦСКА спокойно выходит в нападение двумя, максимум тремя хоккеистами. Посмотрите вчерашнюю шайбу Андрея Светлакова и первый гол Михаила Григоренко – для этих взятий ворот ЦСКА потребовалось всего два человека в атаке. Усиленное внимание обороне, капканы в средней зоне и феноменальная реализация моментов – вот основные слагаемые успехи ЦСКА во вчерашнем матче.



Так происходит абсолютно в каждом домашнем матче красно-синих в этом плей-офф. Единственное поражение «армейцы» потерпели от «Динамо», когда не смогли реализовать уйму голевых моментов в основное время и допустили ошибку в овертайме. В этом и состоит шанс «Авангарда» на гостевом льду в этом финале: любыми способами выйти вперёд, а затем, подобно сопернику, насытить среднюю зону и устроить игру без ворот. Да, это будет скучно и невыносимо смотреть болельщику, но по-другому победить ЦСКА не выезде не получится.

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«Авангарду» нужно забыть восточное веселье

Вообще, можно было предположить, что первый матч финала «Авангард» потратит на привыкание к новому сопернику. Уж слишком разный хоккей показывает ЦСКА и все предыдущие оппоненты омичей в этом плей-офф. Это совершенно иной уровень сопротивления. «Ак Барс», «Барыс» и «Салават Юлаев» с разной степенью успеха пытались проявлять свои сильные стороны, но они всегда позволяли «Авангарду» играть в свою игру. Высокий форчекинг, обилие единоборств, давление всей пятёркой, пересменки в атаке, регулярные подключения защитников – всё это «Авангард» успешно проворачивал с любым соперником на Востоке. Но с ЦСКА, особенно на выезде, такое не прокатит.

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Мы постоянно отмечали, что хоккей на Востоке живее, интереснее, эмоциональнее, да просто веселее, чем на Западе. Это действительно так, но в чём была природа этого явления? Главное отличие – в Восточной конференции команды гораздо чаще допускали ошибки и распыляли эмоции на стычки, драки, словесные перепалки. Такой хоккей покорял сердца болельщиков, но заставлял игроков отвлекаться на второстепенные вещи. Сейчас «Авангарду» нужно как можно скорее забыть всё то веселье, которое было на Востоке. С Запада в финал вышла самая сухая, холодная и расчётливая команда в КХЛ, и для «ястребов» это в новинку. ЦСКА не тратит силы на то, что не приносит результат, и минимизирует собственные ошибки. В предыдущих трёх раундах «Авангард» регулярно пользовался слабыми местами соперника, и сам частенько допускал оплошности – поэтому Восточный хоккей и получался таким огненным и сумасшедшим. Но чтобы выиграть в финале Кубка Гагарина у ЦСКА «ястребам» нужно в какой-то степени самим превратиться в «армейцев», по крайней мере, попытаться перенять лучшие стороны соперника.

А именно – наладить переход из обороны в атаку (он вчера у «ястребов» совершенно не получался), улучшить контроль шайбы и, самое главное, играть с форвардами «армейцев» гораздо плотнее, чем в первом матче. Все броски игроков ЦСКА, после которых шайбы оказались в воротах Бобкова, были совершены практически без помех. На Востоке это могло прокатить, но вчера омичам наглядно продемонстрировали разницу. ЦСКА очень круто реализовывает свои моменты (и даже полумоменты), и «Авангарду» необходимо пресекать их на корню.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» не проиграл пятак и хорошо выходил из-под форчекинга

ЦСКА в первой игре финала одержал заслуженную победу, но и игра «Авангарда» была отнюдь небезнадёжной. Например, «ястребы» не проиграли свой пятачок. ЦСКА славится тем, что постоянно лезет в самую опасную для соперника зону, и тут «Авангарду» получилось дать достойный отпор. Все голы красно-синих состоялись в результате бросков со средней и дальней дистанции, но с этим «ястребы» должны справиться в дальнейшем. Да и постоянно стрелять по девяткам и мёртвым зонам у форвардов ЦСКА вряд ли получится. Куда важнее для «Авангарда», что вблизи своих ворот они сыграли грамотно, хорошо собирали подборы и расчищали пятак. В играх с «армейцами» это хорошее подспорье для итогового успеха.

Кроме того, омичи хорошо выходили из-под фирменного «армейского» форчекинга. Несколько форвардов ЦСКА постоянно создают давление на защитников соперника с шайбой, и здесь я бы отметил, что у хоккеистов «Авангарда» не было никакой паники. Минимум бездумных выбросов, максимум нацеленных передач (исключение – гол Светлакова, но там ошибка была допущена при выходе из зоны, хотя и стала следствием форчека ЦСКА). Выход из-под прессинга у «ястребов» поставлен чётко, и это тоже здорово обедняет атакующий потенциал «армейцев».



По большому счёту, «Авангард» проиграл этот матч в средней зоне и в районе своей синей линии. Там «ястребы» давали ЦСКА простор, и отсюда и получили все свои пробоины. Если у Хартли получится поднять линию активного сопротивления при игре в обороне и при этом не забыть про свой пятачок, то мы получим в финале игру абсолютно равных команд, где всё будет решать индивидуальное мастерство исполнителей. А в этом компоненте «Авангард» ЦСКА вряд ли уступит.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И ещё вот что. Чем омичи действительно смогли удивить «армейцев», так это силовой борьбой. В этом плей-офф ЦСКА ещё не встречался с так называемой «игрой без прокатов», а в серии со СКА взаимное уважение соперников и вовсе достигло какого-то немыслимого для плей-офф уровня. В первой же игре финала игроки «Авангарда» били и втыкались в «армейцев», и было заметно, что для них это в диковинку. Из этого тоже может вырасти шанс омичей в этом финале. Постоянное силовое давление может как вызвать соперника на эмоции (всё-таки в ЦСКА не роботы играют), так и заставить его ошибаться.



Второй матч финала вряд ли можно назвать ключевым в серии, но он будет крайне показательным. «Авангард» ощутил разницу между ЦСКА и своими предыдущими соперниками, и теперь очень любопытно, что придумает опытный Хартли. «Ястребы» попытаются сыграть в свой хоккей, став лучше в мелочах, или попробуют подстроиться под ЦСКА? Ответ мы узнаем уже завтра вечером.