Ландер заменит в Уфе Кемппайнена? Топ-легионеры КХЛ без новых контрактов

Борьбу за Кубок Гагарина продолжают всего две команды, а остальные уже в отпуске и вовсю размышляют о следующем сезоне. В составе вылетевших из плей-офф клубов, а также среди тех, кто не попал в кубковую весну, предостаточно интересных легионеров, у которых ещё нет контракта на следующий сезон. Мы рассмотрели самые лакомые куски трансферного рынка этого межсезонья среди иностранцев, и выяснили, что кое-кто из них уже ждёт 30 апреля, чтобы официально сменить команду.

Пол Постма («Ак Барс»), 30 лет

Статистика в регулярке: 57 игр, 28 (8+20) очков, «+20»

Статистика в плей-офф: 4 игры, 3 (2+1) очка, «-4»

Канадский защитник, пополнивший ряды «Ак Барса» прошлым летом, весь сезон провёл в первой паре обороны казанской команды. Постма не показал какую-то умопомрачительную статистику, хотя регулярно выходил в большинстве. В том числе и поэтому реализация лишнего у «Ак Барса» хромала весь чемпионат. При исполнении своих прямых обязанностей был достаточно надёжен, хотя и не всегда выдерживал темп соперника. Будущее Постмы в Казани, как и большинства других хоккеистов, прояснится после назначения нового главного тренера, но есть ощущение, что на место защитника-легионера «Ак Барс» может найти хоккеиста посильнее.

Антон Ландер («Ак Барс»), 27 лет

Статистика в регулярке: 39 игр, 30 (10+20) очков, «+19»

Статистика в плей-офф: 4 игры, 2 (1+1) очка, «-6»

Ведущий центрфорвард казанцев провёл неоднозначный сезон. С одной стороны, его статистика по сравнению с прошлым чемпионатом упала, но с другой – Ландер из-за травм пропустил треть чемпионата. В целом звено легионеров «Ак Барса» смотрелось в регулярке на уровне, но в плей-офф лидеры казанцев попросту провалились. Отсутствие конструктивных действий и ужасающий показатель полезности в серии с «Авангардом» — вот чем запомнятся легионеры «Ак Барса» в плей-офф. Нового контракта Ландеру в Казани пока не предлагали, а также известно, что шведом серьёзно интересуется «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев» интересуется нападающим «Ак Барса» Ландером

Иржи Секач («Ак Барс»), 26 лет

Статистика в регулярке: 60 игр, 47 (23+24) очков, «+14»

Статистика в плей-офф: 4 игры, 1 (1+0) очко, «-9»

Чех провёл свой лучший сезон из трёх в «Ак Барсе», но в плей-офф на него было больно смотреть. Впрочем, неудача в кубковых матчах не повлияла на решение Секача ещё раз попробовать себя в НХЛ. Иржи ищет возможность подписать за океаном односторонний контракт, а предложение «Ак Барса», видимо, будет рассматриваться в последнюю очередь. Так что сохранить тройку Азеведу – Ландер – Секач в столице Татарстана будет весьма непросто.

Секач: ищу односторонний контракт в НХЛ, предложение «Ак Барса» тоже рассмотрю

Стефан Да Коста («Автомобилист»), 29 лет

Статистика в регулярке: 58 игр, 48 (22+26) очков, «+11»

Статистика в плей-офф: 8 игр, 3 (1+2) очка, «-1»

Француз отыграл очень качественный дебютный сезон в «Автомобилисте», но в плей-офф Да Коста неожиданно провалился. Неожиданно потому, что он, пожалуй, единственный из лидеров уральцев имел недюжинный опыт в кубковых матчах в КХЛ, ведь он три сезона провёл в ЦСКА. Но Да Косту нейтрализовал не только «Салават», но и «Трактора», к тому же француз умудрился дважды за восемь матчей схлопотать удаления до конца матча.

В «Автомобилисте» сейчас понемногу складывают картину на следующий сезон, переподписаны Якуб Коварж, Анатолий Голышев, ещё год контракта у Найджела Доуса. Вряд ли уральцы будут спешить с остальными легионерскими позициями, они наверняка хотят пощупать рынок, контуры которого пока не слишком ясны. Скорее всего, французский форвард покинет Екатеринбург, тем более что его акции высоко котируются в НХЛ.

The Hockey News: Да Коста и Михеев могут заиграть в НХЛ в следующем году

Дэн Секстон («Автомобилист»), 31 год

Статистика в регулярке: 61 игра, 53 (25+28) очка, «+22»

Статистика в плей-офф: 9 игр, 8 (2+6) очков, «+1»

А вот у Секстона хорошие шансы остаться в «Автомобилисте». Дэн провёл классную регулярку, а в плей-офф сыграл лучше всех остальных легионеров уральской команды, хотя после отчисления из «Нефтехимика» во время кубковых матчей за него были наибольшие опасения.

Секстон не рвётся в НХЛ, понимает, что контракт в другом топ-клубе ему вряд ли предложат, а уезжать в Европу ещё рановато. Будет удивительно, если Секстону и «Автомобилисту» не удастся продлить отношения.

Патрис Кормье («Барыс»), 28 лет

Статистика в регулярке: 56 игр, 40 (18+22) очков, «+21»

Статистика в плей-офф: 11 игр, 4 (1+3) очка, «-1»

Канадский центрфорвард пришёл в «Барыс» на позицию первого центрфорварда и вполне успешно заменил в астанинской команде Дастина Бойда. Позднее, правда Бойд вернулся в столицу Казахстана, но Кормье совершенно не выпал из игровой картины команды Андрея Скабелки. В плей-офф, правда, Патрис сыграл не слишком результативно, но этому есть оправдание: по ходу серий с «Торпедо» и «Авангардом» из-за травм астанинцы лишились Романа Старченко и Андре Петерссона, постоянные партнёры Кормье по звену в регулярке.

«Барыс» наверняка хочет сохранить канадца в своих рядах, но к нему уже есть интерес со стороны больших клубов.

Источник: Фрэттин и Кормье могут перейти из «Барыса» в «Ак Барс»

Мэттью Фрэттин («Барыс»), 31 год

Статистика в регулярке: 52 игры, 39 (17+22) очков, «+8»

Статистика в плей-офф: 12 игр, 11 (9+2) очков, «-3»

Фрэттин играл за «Барыс» ещё в начале прошлого сезона, затем сбежал от чудного руководства астанинцев в Швейцарию, но этим летом с удовольствием вернулся и показывал отличный хоккей, как в регулярке, так и в плей-офф. У Фрэттина всё хорошо и с заброшенными шайбами, и с талантом ассистента, и у «Барыса» есть планы на этого хоккеиста. Но если интерес у «Ак Барса» к двух канадцам из Астаны серьёзен, то подопечным Андрея Скабелки наверняка придётся искать новых забивных легионеров.

Андре Петерссон («Барыс»), 28 лет

Статистика в регулярке: 51 игра, 45 (23+22) очков, «+23»

Статистика в плей-офф: 8 игр, 5 (3+2) очков, «+3»

Миниатюрный швед великолепно освоился в «Барысе» и провёл свой лучший регулярный чемпионат за время пребывания в КХЛ. Кажется, что Петерссону всё нравится в Астане, и у него есть неплохие шансы здесь остаться. Топ-клубы вряд ли будут проявлять к Петерссону особый интерес, всё-таки для рынка легионеров в КХЛ это отыгранный материал. Добавим к этому, что Петерссона постоянно преследуют травмы. Вот и этот сезон он не смог доиграть до конца после столкновения с Коди Франсоном в первой игре серии с «Авангардом». Сейчас Андре продолжает восстановление, а затем ему наверняка будет предложен новый контракт в столице Казахстана.

Мэттью Майоне («Динамо» Рига), 28 лет

Статистика в регулярке: 58 игр, 46 (11+35) очков, «-12»

Линус Виделль («Динамо» Рига), 33 года

Статистика в регулярке: 49 игр, 48 (24+24) очков, «+7»

Швед и канадец стали абсолютно лучшими игроками рижского «Динамо» в этом сезоне. На пару они разрывали своих соперников и долгое время лидировали в списке бомбардиров КХЛ. Правда, всё это происходило в первой половине чемпионата. После Нового Года показатели обоих хоккеистов значительно упали, и в результате они не смогли помочь «Динамо» выйти в плей-офф. Несмотря на это, в Риге наверняка желают в первую очередь продлить контракты именно с ними. И я не думаю, что у «Динамо» будет слишком много конкурентов. Всё-таки Виделлю уже 33 года, и этот сезон для него, скорее всего, просто яркая вспышка, а не закономерность. Майоне при всех своих талантах в атаке не слишком хорош в оборонительных действиях. Так что у Юриса Савицкиса есть отличный шанс оставить своих лидеров в столице Латвии.

Савицкис: хотим сохранить Майоне, Виделля, но если им предложат лучшие условия

Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), 33 года

Статистика в регулярке: 55 игр, 19 (6+13) очков, «+7»

Статистика в плей-офф: 11 игр, 2 (1+1) очка, «+3»

Миико Койвисто («Динамо» Москва), 28 лет

Статистика в регулярке: 48 игр, 18 (3+15) очков, «+5»

Статистика в плей-офф: 6 игр, 2 (1+1), «-3»

Два опытных финских защитника провели неплохой сезон в московском «Динамо». Для Хиетанена он стал уже четвёртым в составе бело-голубых, для Койвисто первым. Пожалуй, от обоих ожидали более результативной игры, но в целом картины они не испортили. Контракты обоих с «Динамо» подходят к концу, и есть ощущение, что в первую очередь москвичи захотят оставить более молодого Койвисто. Хиетанена уже вряд ли ждёт крупное соглашение, но если старожилу КХЛ удастся договориться с «Динамо», то от этого выиграют обе стороны.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Эрик О’Делл (ХК «Сочи»), 28 лет

Статистика в регулярке: 61 игра, 39 (22+17) очков, «+10»

Статистика в плей-офф: 5 игр, 2 (1+1) очка, «0»

Канадский форвард провёл три отличных сезона в «Сочи», и теперь, кажется, для него настало время идти на повышение. Форвардом интересуются в «Металлурге», где собрались практически полностью обновлять легионерскую бригаду, и нет сомнений, что у О’Делла получится в Магнитогорске. Канадец из числа тех форвардов, которые могут и сами себе создать момент, и помочь партнёру, такие нигде не пропадут.

Эрик О'Делл и Брэндон Козун перейдут в магнитогорский «Металлург»

Брэндон Козун («Локомотив»), 29 лет

Статистика в регулярке: 52 игры, 41 (19+22) очко, «+2»

Статистика в плей-офф: 9 игр, 6 (1+5) очков, «+4»

Партнёром О’Делла в «Магнитке» может стать Брэндон Козун, и это неплохой ход как для уральского клуба, так и для форварда. В Ярославле партнёрами канадца зачастую выступали молодые хоккеисты, и потенциал форварда не раскрывался на полную мощность, как, например, в первом сезоне Козуна в Ярославле, когда Брэндон набрал 56 очков. Но и это не предел для забивного канадца. Конечно, ещё есть шансы, что Брэндон останется в «Локомотиве», ведь непонятно, кто станет преемником Дмитрия Квартальнова. Но вряд ли в ярославском клубе с приходом нового специалиста изменится философия.

Йоонас Няттинен («Нефтехимик»), 28 лет

Статистика в регулярке: 54 игры, 28 (16+12) очков, «-7»

Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), 31 год

Статистика в регулярке: 53 игры, 37 (20+17) очков, «-13»

Микаэль Руохомаа («Нефтехимик»), 30 лет

Статистика в регулярке: 49 игр, 33 (9+24) очка, «-3»

«Нефтехимик» в прошедшем сезоне сделал главную ставку на финских новобранцев, и поначалу звено лидеров нижнекамцев действительно тащало клуб на себе. Няттинен, Руохомаа и Пуустинен исправно набирали очки почти в каждом матче, а Юусо и вовсе какое-то время шёл в лучших снайперах КХЛ. Но во второй половине сезона у финнов наступил затяжной спад, из которого они так и не выбрались. За плей-офф «Нефтехимик» с Вячеславом Буцаевым боролся уже силами других хоккеистов. Тем не менее, тренер не исключает того, что все легионеры останутся в Нижнекамске на следующий сезон.

Буцаев: «Нефтехимик» может сохранить всех легионеров на следующий сезон

Йоонас Кемппайнен («Салават Юлаев»), 31 год

Статистика в регулярке: 59 игр, 33 (17+16) очка, «+7»

Статистика в плей-офф: 17 игр, 14 (10+4) очков, «+11»

Центрфорвард ведущего звена «Салавата» в минувшем сезоне был великолепен, так же, как и Умарк с Хартикайненом. Но Кемппайнен – очень партнёрозависимый хоккеист, и без своих звёздных партнёров, которые постоянно выводили Йоонаса на завершающий бросок, уровень Кемппайнена не так высок. Похоже, в Уфе сейчас как раз и проводят оценку по системе цена/качество. Финский нападающий остаётся единственным из легионеров «Салавата», кому не предложен контракт на следующий сезон, и неспроста слухи сватают в уфимский клуб Антона Ландера. Возможно, Йоонас повысил свои финансовые аппетиты, и в Уфе подумывают взять на его место более сильного индивидуально казанского шведа.

Спортдиректор «Салавата» — о Кемппайнене: сделали результат и себе проблемы

Эндрю Кэйлоф («Торпедо»), 27 лет

Статистика в регулярке: 58 игр, 41 (22+19) очко. «-3»

Статистика в плей-офф: 7 игр, 2 (0+2) очка, «-2»

В Нижнем Новгороде менеджерам «Торпедо» предстоит серьёзная аналитическая работа в это межсезонье. Легионеры автозаводцев провели неплохой сезон, но частенько пропадали в важные моменты матчей, не вытянули команду в первом раунде плей-офф. Большие надежды возлагались на Кэйлофа. Канадец стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в регулярке, но во второй половине чемпионата и в плей-офф Эндрю ощутимо просел. В Нижнем Новгороде должны понять, стоит давать ему, а также остальным иностранцам клуба, второй шанс, или «Торпедо» снова нужно шерстить европейские чемпионаты и АХЛ?

