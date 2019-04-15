«Гламурные парни не хотят делать грязную работу». Почему проваливается «Тампа»

Три поражения главного фаворита Кубка Стэнли заставили болельщиков за одну неделю испытать всю гамму чувств — от снисходительного пожимания плечами до крайнего удивления и ощущения полной беспомощности. От «Тампы», разрывавшей соперников на протяжении регулярного чемпионата, осталось только название, а симпатичная команда в одном мгновение предстала растерянным и вялым коллективом. Почему так случилось?

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Проклятие «Президент Трофи»

Когда Джон Купер и Тодд Рирден вместе были тренерами на Матче всех звёзд в январе, в беседе между ними возникла тема победы в регулярном чемпионате и завоевания «Президент Трофи». Купер спросил Рирдена, как, на его взгляд, с этим лучше всего справиться, но наставник «Кэпиталз» не дал никакого дельного совета. «Я не знаю, о чём ты говоришь. Удачи!» — вспоминает Рирден.



Финиш на вершине турнирной таблицы регулярного чемпионата сопряжён с большими ожиданиями и надеждами, но только 2 из 13 обладателей «Президент Трофи» в эпоху потолка зарплат смогли выиграть Кубок Стэнли. Ни один из них не смог этого сделать за последние шесть лет, но до старта плей-офф в стане «молний» на эту тему волнений не было.

«Никто не сидит и не думает, что теперь нам открыта прямая дорога к финалу Кубка Стэнли. На самом деле шансы сильно против нас, потому что 15 других команд жаждут нас обыграть», — говорил тогда Купер, и вряд ли понимал, насколько он близок к истине. Тогда казалось, что делать ставки против коллектива, который на 21 очко опередил в таблице ближайшего преследователя и в составе которого есть будущий MVP Кучеров и вероятный обладатель «Везины» Василевский, крайне неразумно. Однако психологическое давление и барьер высоких ожиданий оказались слишком серьёзными препятствиями.

Вспомним, что «Вашингтон» трижды выигрывал регулярный чемпионат в эпоху Овечкина — это было в 2010 году при Брюсе Будро, а также в 2016 и 2017 годах при Барри Тротце. Количество Кубков Стэнли, завоёванных «Кэпиталз» в эти годы, — ноль.



«Играть в хороший хоккей в регулярном чемпионате и играть в хороший хоккей в плей-офф — это огромная разница. Мы тогда не смогли адаптироваться к кубковым требованиям. Играли так же, как и в регулярке, — гоняли шайбу по периметру, не грузили на пятачок, пытались «мастериться». А в плей-офф работают точечные броски, рикошеты, отскоки, работа перед воротами. В этом и разница, что в плей-офф надо менять стиль», — вспомнил бывший форвард «Вашингтона» Эрик Фер, и, пожалуй, это одно из лучших объяснений провала «Тампы».

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Новый уровень интенсивности

«Это особый вид страдания — быть настолько доминирующим в регулярном чемпионате, а потом выглядеть такими беспомощными, когда начинаются важные матчи. Это намного хуже, чем «Детройт»-1996, который одержал те же 62 победы в регулярке, но не смог выйти в финал Кубка Стэнли. Гламурные парни, которые разрывали всех в регулярном чемпионате, не смогли заняться грязной работой, когда пришло время в плей-офф», — критикует хоккеистов «Лайтнинг» обозреватель местной Tampa Bay Times Джон Романо.

Вряд ли стоит обвинять «Тампу» в излишней мягкости — в каждом из трёх матчей первого раунда против «Коламбуса» хоккеисты «молний» действовали достаточно жёстко. В третьей встрече даже проскакивали отдельные эпизоды, когда казалось, что прежняя «Тампа» вот-вот возродится, и в полной мере проявит былую атакующую страсть. Однако лидеры «молний» оказались не способны вынести на себе груз ответственности и самоустранились, а глубины состава было недостаточно для обеспечения результата.



По одной из теорий, «Тампа» была чересчур хороша в регулярном чемпионате — это излишне расслабило хоккеистов, которым не пришлось сталкиваться с настоящими проблемами. Рекорды по победам и разгромные счета породили опасное ощущение, что эта команда по умолчанию является сильнее всех на голову и что хоккеисты «Лайтнинг» могут делать всё, что им заблагорассудится. Когда «Коламбус» отказался поднимать руки и встал из окопа, «Тампу» застали врасплох. Против «молний» предстал соперник с совершенно иным, нежели в регулярном чемпионате, уровнем интенсивности, о котором «молнии» даже не подозревали.

«Как всё закончилось в том году?». «Тампа» не «Вашингтон», теперь ей конец Хедман зря пытался вывести из себя «Коламбус». Это может горько аукнуться.

Растерянный интеллигент Купер

Без сомнения, подвёл свою команду лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров, заработавший глупую дисквалификацию на самый важный, третий матч серии. Выиграть третью встречу для «Тампы» было вопросом жизни и смерти, поскольку спасение со счёта 0-3 в хоккее всегда воспринимается как чудо. Три другие главные звезды — Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Андрей Василевский — не смогли продемонстрировать должный уровень, который помог бы команде перевернуть ход противостояния и воспользоваться теми положительными импульсами, которые были в игре «Тампы».



Конечно, «Коламбус» грамотно построил свою оборонительную систему, остановив лучших игроков соперника, но у «молний» должен был найтись человек, который бросит вызов этой защитной стратегии. В третьем матче серии Стэмкос ни разу не бросил в створ ворот и заработал «-2». Никто из топ-имён «Лайтнинг» не придумал какого-то невероятного хода, который мог бы «зажечь» команду и дать ей нужную энергию.

Наставник команды Джон Купер также оказался излишне пассивен — это особенно видно на фоне его визави Джона Тортореллы. Если Тортс, видя неудовлетворительные действия своей команде в первом периоде стартового матча, устроил ей огненный разнос с нецензурной бранью, то интеллигент Купер просто промолчал. Тренер излишне полагался на своих лидеров, которые его подвели, а на то, чтобы посадить на скамейку того же Стэмкоса или Кучерова, устроить им публичную выволочку, у скромного Купера не хватило духу. Очевидно, что когда речь идёт о таком критическом моменте, подобная робость просто недопустима.



«Мы всё ещё играем во вторник, мы всё ещё живы», — эти слова Купера после третьего поражения прекрасно иллюстрируют растерянность тренерского штаба «Тампы», у которого не нашлось запасного плана.

«Удар сосунка» от Стэмкоса

Не стоит забывать, что беспомощность «Тампы» — это дело рук «Коламбуса», который в плей-офф показывает образец кубкового преображения. Команда, которая с трудом попала в плей-офф, смогла правильно отреагировать на сложившуюся ситуацию и блестяще подняла собственные стандарты игры. Настоящим лидером «Блю Джекетс» проявил себя Мэтт Дюшейн, приобретение которого в дедлайн уже окупило себя: форвард набрал 5 (2+3) очков в трёх матчах, став главной движущей силой «мундиров» в атаке.

Про уникальные методы мотивации от Джона Тортореллы уже было сказано, но стоит отметить и ещё одно достижение «Коламбуса», который играет на удивление дисциплинированно. За все три матча серии «Тампа» ни разу не забила в большинстве, а в третьей игре «молнии» ни разу не смогли поиграть в численном преимуществе, что вызвало возмущение Джона Купера.



«Оказывается, надо бороться и биться, надо бросать и работать, если ты хочешь на летнюю вечеринку по поводу завоевания Кубка Стэнли. Этот трофей не выдают за рекордные 62 победы. Эта команда, скорее всего, подвигами не запомнится. Она находится в шаге от самого большого краха в современной спортивной истории. Ни одна команда, выигравшая «Президент Трофи», не была убрана с кубковой дороги в четырёх матчах, а теперь это вполне реально.

Это не случайно. «Молнии» не столкнулись с «горячим» вратарём, который бы творил чудеса. Но они выглядят измученными и усталыми. Что удивительно, группа ветеранов, сыгравшая 83 матча в плей-офф за последние четыре сезона, растрескалась под давлением «Коламбуса», у которого за плечами нет ни одной победы в серии плей-офф», — сокрушается обозреватель The Athletic Джо Смит.



Лучшей демонстрацией беспомощности записного фаворита стал поступок Стивена Стэмкоса на последних минутах, когда он ударил кулаком в лицо капитана «Блю Джекетс» Ника Фолиньо. Того держали лайнсмены, и этот поступок за океаном тут же прозвали «ударом сосунка» — это был так называемый sucker punch.



«Я думал, что мы были в стычке, мои руки были опущены, нас разнимали судьи. А он пошёл и ударил меня. Мне хотелось бы думать, что у него больше уважения к соперникам, даже несмотря на то что это плей-офф. Я никак не ожидал, что такое произойдёт. В следующий раз я просто ударю первым», — заявил разгневанный Фолиньо после матча.



Наверное, ему это делать незачем. Свой нокаутирующий удар «синие мундиры» уже нанесли.