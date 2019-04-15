Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея!

Финальная битва за Кубок Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» началась с очередного судейского скандала. Во втором периоде при счёте 2:0 в пользу москвичей шайба, пущенная от синей линии защитником «ястребов» Коди Франсоном, залетела в ворота «армейцев» после рикошета от ноги нападающего Андрея Стася. Арбитры, просмотрев повтор, отменили взятие ворот. Позднее лига официально объяснила решение судей.
На первый взгляд, всё было сделано по букве закона. Правила объясняли на ежегодном собрании судей с генеральными менеджерами клубов. Никаких серьёзных претензий, судя по всему, представителями клубов высказано не было. Однако по ходу регулярного чемпионата претензий к арбитрам становилось всё больше, а в плей-офф количество жалоб возросло в разы. Сами менеджеры, тренеры и игроки публично судей не критикуют, так как за любую оценку работы арбитров придётся выложить солидный штраф в 300 тыс. рублей. Однако жалобы в судейский комитет поступают, да и намёки на ошибки арбитров есть.
К примеру, после первого матча финала главный тренер «Авангарда» Боб Хартли много усмехался, а затем выронил забавную фразу: «Каждую неделю включаю КХЛ ТВ, чтобы узнать новое в правилах Анисимова». Журналисты, собравшиеся в пресс-центре, дружно расхохотались. В чувстве юмора канадцу точно не откажешь. Хартли, кстати, один из самых общительных (если не самый общительный) тренеров КХЛ. Это большой плюс.
Боба в целом можно понять, даже несмотря на его постоянные споры с арбитрами во время матчей. Хартли – североамериканец, прошедший серьёзную школу НХЛ и выигравший за океаном Кубок Стэнли в качестве тренера. Гол Стася в Северной Америке не стали бы даже просматривать. Засчитали бы моментально, без разговоров, споров и траты времени. Игрок подпрыгнул, шайба совершенно случайно попала ему в ногу, никакого акцентированного движения не было. Во вратарской хоккеист тоже не находился. Что тут просматривать?
Но в КХЛ судят по правилам ИИХФ и придираются к каждой мелочи. Правила меняются чуть ли не каждый год. Это напрягает абсолютно всех участников хоккейного матча. Нервы не выдерживают даже у заслуженных хоккейных экспертов, порой выступающих чересчур резко.
Помимо судейских скандалов нужно окончательно успокоиться и с «комментаторскими заговорами». Эксперта КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонида Вайсфельда снимают с работы уже на второй подряд серии с участием «Авангарда». Огульно обвинять омичей в том, что они причастны к отстранению Вайсфельда, нельзя, так как фактов, позволяющих это утверждать, ни у кого нет. Но ситуация, согласитесь, странная, ненормальная и заслуживающая внимания общественности.
История началась с того, что Вайсфельд прилетел в Уфу и отработал первый домашний матч финала конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Затем Леониду Владленовичу позвонили из Москвы и сказали, что работать на второй уфимской игре, а также следующем матче в Балашихе ему не надо.
Дальше – больше. Мы специально уточнили у Вайсфельда, вернут ли его в эфир. В итоге с экспертом была записана программа «Судейская», его пригласили в студию разбирать западную серию ЦСКА – СКА. В общем, дела, как показалось, пошли в гору, и вся несправедливость улетучилась.
11 апреля Вайсфельд заявил, что его вместе с Романом Скворцовым назначили комментировать первую встречу финальной серии ЦСКА – «Авангард». Каково же было удивление, когда в эфире вместо Вайсфельда появился голос Алексея Бадюкова (к Алексею никаких претензий нет, интересна сама ситуация).
Мы сразу связались с Вайсфельдом. На наш вопрос о случившемся Леонид Владленович ответил буквально следующее: «Мне снова позвонили и сказали, что первый матч ЦСКА — «Авангард» я не комментирую».
Кому и чем помешал Вайсфельд? Специалист, прекрасно разбирающийся в судействе по долгу бывшей работы. Официального ответа на этот вопрос по-прежнему нет. Мы сделали запрос в пресс-службу телеканала «Матч ТВ» и ждём комментария относительно случившегося. Слушать Вайсфельда – удовольствие. Никаких штампов, никакой банальности. Все комментаторские репрессии необходимо прекращать и делать это как можно быстрее.
Резюмируя вышесказанное, хочется добавить, что ни эти, никакие другие скандалы финальной серии не нужны. Сильнейшего выявляют две классные и заслужившие сыграть в решающем противостоянии команды. Любые обсуждения и недовольства работой судей, отстранения экспертов, цензура и прочие неприятные вещи бьют по имиджу как лиги, так и самих клубов. Поэтому хочется призвать все стороны (включая судейский корпус) к максимальной концентрации и минимизации напряжения. Хотя от накала страстей, эмоций и спорных ситуаций, безусловно, никуда не деться.