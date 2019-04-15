Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея!

Финальная битва за Кубок Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» началась с очередного судейского скандала. Во втором периоде при счёте 2:0 в пользу москвичей шайба, пущенная от синей линии защитником «ястребов» Коди Франсоном, залетела в ворота «армейцев» после рикошета от ноги нападающего Андрея Стася. Арбитры, просмотрев повтор, отменили взятие ворот. Позднее лига официально объяснила решение судей.

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол «Авангарда» в матче с ЦСКА

На первый взгляд, всё было сделано по букве закона. Правила объясняли на ежегодном собрании судей с генеральными менеджерами клубов. Никаких серьёзных претензий, судя по всему, представителями клубов высказано не было. Однако по ходу регулярного чемпионата претензий к арбитрам становилось всё больше, а в плей-офф количество жалоб возросло в разы. Сами менеджеры, тренеры и игроки публично судей не критикуют, так как за любую оценку работы арбитров придётся выложить солидный штраф в 300 тыс. рублей. Однако жалобы в судейский комитет поступают, да и намёки на ошибки арбитров есть.

К примеру, после первого матча финала главный тренер «Авангарда» Боб Хартли много усмехался, а затем выронил забавную фразу: «Каждую неделю включаю КХЛ ТВ, чтобы узнать новое в правилах Анисимова». Журналисты, собравшиеся в пресс-центре, дружно расхохотались. В чувстве юмора канадцу точно не откажешь. Хартли, кстати, один из самых общительных (если не самый общительный) тренеров КХЛ. Это большой плюс.

«Каждую неделю включаю Анисимова. Очень интересное шоу» Тренер «Авангарда» и игроки омской команды прокомментировали самый скандальный эпизод первого матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

Боба в целом можно понять, даже несмотря на его постоянные споры с арбитрами во время матчей. Хартли – североамериканец, прошедший серьёзную школу НХЛ и выигравший за океаном Кубок Стэнли в качестве тренера. Гол Стася в Северной Америке не стали бы даже просматривать. Засчитали бы моментально, без разговоров, споров и траты времени. Игрок подпрыгнул, шайба совершенно случайно попала ему в ногу, никакого акцентированного движения не было. Во вратарской хоккеист тоже не находился. Что тут просматривать?



Но в КХЛ судят по правилам ИИХФ и придираются к каждой мелочи. Правила меняются чуть ли не каждый год. Это напрягает абсолютно всех участников хоккейного матча. Нервы не выдерживают даже у заслуженных хоккейных экспертов, порой выступающих чересчур резко.

Кожевников: гол Стася — чистый, судейство в плей-офф КХЛ безобразное

Помимо судейских скандалов нужно окончательно успокоиться и с «комментаторскими заговорами». Эксперта КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонида Вайсфельда снимают с работы уже на второй подряд серии с участием «Авангарда». Огульно обвинять омичей в том, что они причастны к отстранению Вайсфельда, нельзя, так как фактов, позволяющих это утверждать, ни у кого нет. Но ситуация, согласитесь, странная, ненормальная и заслуживающая внимания общественности.



История началась с того, что Вайсфельд прилетел в Уфу и отработал первый домашний матч финала конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Затем Леониду Владленовичу позвонили из Москвы и сказали, что работать на второй уфимской игре, а также следующем матче в Балашихе ему не надо.



Дальше – больше. Мы специально уточнили у Вайсфельда, вернут ли его в эфир. В итоге с экспертом была записана программа «Судейская», его пригласили в студию разбирать западную серию ЦСКА – СКА. В общем, дела, как показалось, пошли в гору, и вся несправедливость улетучилась.

Вайсфельд: только дилетанты могут считать, что эксперты и куницы влияют на матч

11 апреля Вайсфельд заявил, что его вместе с Романом Скворцовым назначили комментировать первую встречу финальной серии ЦСКА – «Авангард». Каково же было удивление, когда в эфире вместо Вайсфельда появился голос Алексея Бадюкова (к Алексею никаких претензий нет, интересна сама ситуация).



Мы сразу связались с Вайсфельдом. На наш вопрос о случившемся Леонид Владленович ответил буквально следующее: «Мне снова позвонили и сказали, что первый матч ЦСКА — «Авангард» я не комментирую».



Кому и чем помешал Вайсфельд? Специалист, прекрасно разбирающийся в судействе по долгу бывшей работы. Официального ответа на этот вопрос по-прежнему нет. Мы сделали запрос в пресс-службу телеканала «Матч ТВ» и ждём комментария относительно случившегося. Слушать Вайсфельда – удовольствие. Никаких штампов, никакой банальности. Все комментаторские репрессии необходимо прекращать и делать это как можно быстрее.

Резюмируя вышесказанное, хочется добавить, что ни эти, никакие другие скандалы финальной серии не нужны. Сильнейшего выявляют две классные и заслужившие сыграть в решающем противостоянии команды. Любые обсуждения и недовольства работой судей, отстранения экспертов, цензура и прочие неприятные вещи бьют по имиджу как лиги, так и самих клубов. Поэтому хочется призвать все стороны (включая судейский корпус) к максимальной концентрации и минимизации напряжения. Хотя от накала страстей, эмоций и спорных ситуаций, безусловно, никуда не деться.