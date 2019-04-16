«Это отвратительно!». В Америке возмущены дракой Овечкина и Свечникова

Драка Александра Овечкина и Андрея Свечникова в третьем матче серии между «Вашингтоном» и «Каролиной» всколыхнула хоккейную общественность. Капитан «столичных» нокаутировал 19-летнего новичка парой точных ударов, после чего Свечников упал и ударился головой об лёд. Он покинул площадку с помощью врачей и пока неясно, насколько серьёзна его травма и сможет ли он выйти на четвёртый матч. После игры, которая закончилась победой «Каролины» со счётом 5:0, драка стал главной темой для разговора.

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Овечкин подрался впервые с 2010 года

«Меня до сих пор выворачивает, Овечкин знал, что Свечников никогда не дрался»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после игры был крайне недоволен, что Овечкин сцепился с молодым новичком.

«У меня нет новой информации по Свечникову, когда я пришёл, он уже ушёл с арены. После первого периода я пошёл посмотреть, как он, и он выглядел не очень хорошо. Потом не знаю, куда он делся, наверное, пошёл домой. Свеч многое для нас значит. Молодой парень, которому только стукнуло 19. Его любят в команде, я тоже его люблю. Когда видишь такое, становится плохо. Меня до сих пор выворачивает от этого. Как это прокомментировать? Тяжело. Я слышал, как Овечкин говорил, что наш парень вызвал его на бой. Если это так, это другое дело. Но если вы смотрели видео, Ови дважды нанёс удар клюшкой, Свеч ответил. Я не знаю, что они друг другу говорили, но один парень скинул перчатки гораздо раньше другого. И это Ови, а не наш парень. Это немного расстраивает, потому что он получил травму. Это его первый бой. Он сыграл 90 матчей. Он никогда в жизни не дрался, и уверен, Ови это знал. Это меня беспокоит», — сказал Бриндамор.

Овечкин вырубил русского новичка с нескольких ударов. Тот сам хотел драки «Вашингтону» это не помогло.

«Было отвратительно от начала до конца, я не мог на это смотреть»

Защитник «ураганов» Дуги Хэмилтон также не был в восторге от действий Овечкина и отметил, что не мог думать ни о чём, кроме Свечникова и его здоровья. Впрочем, это не помешало ему оформить дубль – все в «Каролине» хотели победить ради травмированного партнёра.



«Один из самых тяжёлых моментов, которые мне пришлось пережить на льду. Даже не знаю, что сказать, я думал о нём весь матч. Я не мог на это смотреть, никогда не хочешь увидеть такое. Было отвратительно от начала до конца. Переживаю за Андрея, надеюсь, скоро ему станет лучше. Игра уже не имеет значения, когда случается что-то подобное. Ты не можешь выкинуть это из головы. Надеюсь, с ним всё будет в порядке», — сказал Хэмилтон.

«Он наш брат, а мы стоим друг за друга. Мы знали, что должны выиграть, не только ради себя, но и ради него. Он один из моих лучших друзей», — добавил Уоррен Фёгеле, автор ещё одного дубля в составе «Каролины».

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«Против Овечкина вышел пацан, который наносит много ударов исподтишка»

Игроки «Вашингтона» сошлись на том, что Свечников сам виноват и должен был понимать последствия, когда вызывал на бой 108-килограммового Овечкина.



«Я и не ожидал, что Овечкина побьют. Я бы не стал вызывать его на бой», — сказал Джон Карлсон.



«Для Ови было важно продемонстрировать свои эмоции. Он отдаёт всего себя, а против него вышел пацан, который наносит много ударов исподтишка. Это плей-офф», — отметил Брэйден Холтби.



Сам капитан «Вашингтона» несколько раз выразил надежду, что со Свечниковым всё в порядке. «Надеюсь, с ним всё в порядке. Я не большой боец, он тоже. Он сам вызвал меня на бой. Надеюсь, с ним всё в порядке, не хочется, чтобы он получил травму», — сказал Овечкин.

«Свечников сам искал себе проблем, Овечкин не хотел драться»

Известный канадский эксперт Дон Черри тоже встал на защиту Овечкина. «Посмотрите, небольшой удар, ещё. Теперь он его вызывает на бой, хороший удар. Хочешь подурачиться? И он на льду. Он не бросался на ребёнка! Это он сам предложил подраться, Овечкин этого не хотел! Когда ты бьёшь кого-то клюшкой и пытаешься с ним подраться, будь готов. Он сам искал себе проблем», — сказал Дон Черри.

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Бывший генеральный менеджер в НХЛ Брайан Бурк, ныне работающий экспертом на телевидении, тоже согласен, что Свечникову не стоило ввязываться в драку с Овечкиным.

«Это было плохое бизнес-решение. На мой взгляд, этот пацан больше хотел подраться, чем Ови. И Ови потом сказал, что Свечников сам вызвал его на бой. Так бывает, ты начинаешь драться, получаешь первый удар и понимаешь, что будет ещё один, и тебя отправляют в нокаут. Надеюсь, с парнем всё в порядке. Конечно, он заслужит уважение партнёров по команде, но это тяжёлая концовка для первой драки. «Каролина» должна сплотиться вокруг этого пацана, но если ты собираешься подраться, надо выбирать правильного соперника. Иногда у тебя нет выбора, но в этом случае Свечников принял неверное решение, выбрал не того парня. Нужно было выбирать более лёгкого соперника, чем Овечкин»



Бой привлёк внимание не только хоккейных болельщиков, но и UFC. «Знаете, как говорят: точность бьёт силу, выбор нужного момента бьёт скорость», — отметил официальный «твиттер» UFC.