Лидера НХЛ вынесли в плей-офф 4-0! В крах «Тампы» могли поверить только безумцы

«Мы тебя не больно зарежем. Чик — и ты уже на небесах».

Стэмкос: «У меня нет слов. Я не знаю, что сказать».



Кучеров: «У меня нет слов. Я не знаю, что сказать».



«Твиттер» «Тампы»: «У нас нет слов. И мы знаем, что вы не хотите их слышать. Мы понимаем ваш гнев, ваше разочарование и грусть. Всё, что вы чувствуете, мы принимаем. Это совсем не тот конец сезона, который мы представляли и к которому мы стремились. Спасибо вам, что были вместе с нами».

«Тампа», одержав 62 победы в регулярном чемпионате и влюбив в себя множество хоккейных болельщиков, потерпела самое сокрушительное поражение в истории НХЛ. Ещё никогда обладатель «Президент Трофи» не проигрывал в первом раунде со счётом 0-4 в серии. И стоит отдать должное «Коламбусу», который великолепно отыграл против фаворита, хотя на «мундиров» в этом противостоянии ставили только безумцы. Подопечные Джона Тортореллы лишний раз доказали, что кубковая игра разительно отличается от матчей регулярного чемпионата, и впервые в своей истории выиграли серию. 30 очков отставания от «Лайтнинг» в регулярном чемпионате превратились в рекордные четыре победы и потрясающую уверенность в своих силах.

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Все надежды на то, что уж сейчас-то «Тампа», прижатая к стенке и не имеющая путей к отступлению, должна показать свой максимум, оказались пустыми. «Молнии» в очередной раз сыграли неубедительно, загнав себя в угол с самого начала. Уже к исходу четвёртой минуты матча «Коламбус» вёл со счётом 2:0, умело воспользовавшись нервозностью гостей: сначала Александр Тексье реализовал численный перевес, а минуту спустя Пьер-Люк Дюбуа заставил трибуны «Нейшнвайд-Арены» бесноваться от восторга.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Удивительно, но наставник «молний» Джон Купер не стал менять Андрея Василевского после столь неудачного начала и воздержался от перетряхивания состава. «Невозможно себе представить более худшее начало игры. Говорили же о важности первых минут, о необходимости сыграть внимательно и строго. Тяжёлая серия для Василевского. А вообще трудно представить, что команда с 62 победами в кармане вот так вот вылетит спустя неделю», — написал в этот момент обозреватель The Athletic в Тампе Джо Смит.



Спустя пять минут у «Лайтнинг» начала теплиться надежда, когда капитан команды Стивен Стэмкос забил свой первый (и последний) гол в серии. Это было мгновение проявления старой «Тампы», которая не знала авторитетов, играя весело и эффектно.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

На 12-й минуте встречи форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон забросил третью шайбу своей команды, но гол был отменён арбитрами. Купер впервые в серии решил рискнуть и не прогадал — тренерский запрос на положение «вне игры» оказался оправдан, а взятие ворот осталось незасчитанным. «Это наш чёртов шанс!» — кричал на скамейке наставник «Лайтнинг», но «мундиры» были слишком хороши, чтобы отдать эту победу.

В начале третьего периода защитник хозяев Сет Джонс восстановил преимущество «Коламбуса» в две шайбы. «Молнии» уже сползали одной ногой в пропасть, но всё же предприняли усилия, чтобы не упасть, сумев достаточно быстро сравнять счёт — помог розыгрыш большинства, который для «Лайтнинг» был первым начиная со второго матча серии. Казалось, что поворотный момент в матче уже наступил, но радость южан длилась менее одной минуты.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«Убийцей» обладателей «Президент Трофи» стал Оливер Бьоркстранд, гол которого не позволил командам уйти на второй перерыв при равном счёте, и эта шайба высосала из «Тампы» всю энергию. Сил и эмоций на то, чтобы отыграться, у «молний» уже не было.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

«Коламбус» — «Тампа» после 40 минут матча №4:

Владение шайбой в зоне атаки: 5:18 — 4:11,

Броски в створ: 20 — 20,

Броски с пятачка: 12 — 10,

Голевые моменты в острых контратаках: 6 — 4,

Голы: 4 — 3.

Последние 20 минут стали агонией для фаворита. За третий период «Тампа» почти в три раза перебросала соперников, но у «Блю Джекетс» великолепно играл Сергей Бобровский. Три шайбы, влетевшие в пустые ворота гостей, зафиксировали разгром и в матче, и в серии.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Трибуны сегодня были просто невероятны! Мы счастливы, что болельщики и вся организация наконец-то смогли увидеть первую победу в серии плей-офф в истории клуба», — сказал довольный Джон Торторелла. «Город бурлит, все говорят только о нас. Теперь мы хотим продолжать побеждать», — добавил Сет Джонс.

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«Увы. Мы просто не смогли найти свою игру на протяжении шести апрельских дней. Шесть дней в апреле «Коламбус» играл лучше», — пытался оправдаться Джон Купер. «Надо отдать должное соперникам. Это чертовски хорошая команда, они здорово играют. Они потрясающе боролись. Просто это было не наше время», — добавил Никита Кучеров.

Шансы на победу в Кубке Стэнли перед началом плей-офф*:



1. «Тампа-Бэй» — 48%,

2. «Калгари» — 7,4%,

3. «Бостон» — 7,1 %,

4. «Вашингтон» — 6,1%.

...15. «Каролина» — 0,5%,

...16. «Коламбус» — 0,4%.



* — по данным голосования на официальном сайте НХЛ.