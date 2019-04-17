Малкин и Кросби тоже получили 0-4. «Питтсбург» уже не тот

В тени за громким поражением «Тампы» в серии с «Коламбусом» (0-4) остался не менее громкий вылет «Питтсбурга» из розыгрыша Кубка Стэнли. Команда Майка Салливана вчистую уступила «Айлендерс».



По ходу всей серии бросалось в глаза, насколько же лучше подготовлены «островитяне». С приходом на пост главного тренера Барри Тротца клуб из Нью-Йорка буквально преобразился. Тротц, выигравший годом ранее титул с «Вашингтоном», вдохновил «Айлендерс» и принёс в коллектив новые эмоции. Команда завелась, забегала, заиграла.

Видеообзор третьего поражения «Питтсбурга» в серии с «Айлендерс»

Сразу хочется отметить, что переход Джона Тавареса в «Торонто» лишь сплотил болельщиков, хоккеистов и тренеров «островитян». Конечно, потеря столь значимой фигуры не могла не сказаться, но Тротц и его помощники сделали всё, чтобы минимизировать негативные последствия. И это дало результат! Без Тавареса «Айлендерс» явно не выглядели мальчиками для битья, чего не скажешь о «пингвинах».

«Питтсбург» неприятно удивлял на протяжении всего регулярного чемпионата, поэтому в плей-офф чуда не произошло. Ему просто неоткуда было взяться. Провал прогнозировался, виноват в нём и генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд. С него спросят в том числе за работу на трансферном рынке.

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Шутка ли, но клуб из Пенсильвании застолбил за собой шестое место на Востоке лишь в самой концовке регулярного чемпионата. Гарантировать себе выход в плей-офф заранее, как это было раньше, не получилось.



Невооружённым глазом заметно, что «Питтсбург» банально не смог конкурировать с «островитянами» на равных. Соперник был намного быстрее, постоянно совершал перехваты. В свою очередь «пингвины» допускали непозволительно много потерь для команды, претендующей на высокие места. Постоянно проваливалась оборона «Пингвинз».

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«Они играли жёстко в своей зоне и когда оборонялись один в один. Мы пытались что-то сделать. Я думаю, что сегодня была наша лучшая игра за всю серию, и всё равно мы забили только один гол.



Они заслужили победу. У них отличная команда, отличные тренеры, они играли невероятно. И они голодные до побед», — заявил после четвёртой игры центральный нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.



Действительно, четвёртая встреча прошла в более или менее равной борьбе, но никаких дивидендов из этого «Питтсбургу» выжать не удалось.



К слову, сам Малкин провёл далеко не лучший плей-офф, что он сам прекрасно понимает. Сказываются последствия травмы, которую россиянин недавно залечил. Нет оптимальных физических кондиций. За всю серию Малкин набрал всего три (1+2) очка, а в двух заключительных играх и вовсе откатался вхолостую.



Ничего выдающегося не продемонстрировал и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Одна голевая передача за четыре матча. Разве этого ждали от звёздного канадца? Сид сыграл не по-капитански и сам осознаёт свою вину. Провалился и Фил Кессел — 1+1 в первом матче серии, а дальше тишина.

Нельзя не отметить и отличную игру шведского голкипера «Айлендерс». Робин Ленер стал одним из главных открытий нынешнего сезона НХЛ. В плей-офф скандинав тоже хорош, а уверенность голкипера моментально передалась полевым игрокам.



Сверхнадёжная игра Ленера выводила из себя даже его соотечественников. В середине второго периода третьего матча форвард «Пингвинз» Патрик Хёрнквист устроил потасовку с голкипером «Айлендерс». Судьи довольно быстро разняли игроков. Хёрнквист получил двойной малый штраф, а Ленер был наказан двумя штрафными минутами. Согласитесь, такое увидишь нечасто.

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Что теперь ждёт «Питтсбург»? Велика вероятность, что команда пойдёт по стопам «Чикаго», а там и до «Детройта» недалеко. Пришло время серьёзно обновлять состав, агрессивно работать на драфте, вливать в коллектив свежую кровь. Иначе период регресса может серьёзно затянуться. Задача руководства «Пингвинз» максимально безболезненно пройти неминуемый спад, который случается абсолютно со всеми. Просто в разные моменты и с разными последствиями.



Тем временем Евгений Малкин уже получил вызов в сборную России. Поедет ли форвард на чемпионат мира в Словакию? Если честно, то есть большие сомнения, так как со здоровьем Малкина, видимо, не всё так хорошо, как хотелось бы. Но решать только самому Евгению и врачам, которые будут проводить обследование хоккеиста. На чемпионате мира игрок такого уровня сборной России точно не помешает.