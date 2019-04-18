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Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Нэшвиллом»

Александр Радулов, «Даллас» — «Нэшвилл» — 5:1
Елена Кузнецова
Фото: Ronald Martinez/Getty Images
Радулов сделал из Ринне посмешище. «Даллас» вынес «Нэшвилл»
Обладатель «Везины» пропустил четыре гола после восьми бросков.
Хоккей / НХЛ

Говорят, рвётся там, где тонко. В четвёртом матче серии «Нэшвилла» с «Далласом» порвалось там, где никто не ожидал. Действующий обладатель «Везина Трофи» Пекка Ринне пропустил с первого броска, а затем с третьего. Сначала из него сделал дурака молодой Роопе Хинтц, затем Александр Радулов. После восьми бросков и четырёх пробоин его мучения закончились.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
5 : 1
4:0, 1:0, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Хинц (Клингберг, Сегин) – 03:42 (5x4), 2:0 – А. Радулов (Линделль, Даулинг) – 04:58 (5x4), 3:0 – Кольяно (Комо, Линделль) – 08:24 (5x5), 4:0 – Цуккарелло (Клингберг, Спецца) – 13:45 (5x4), 5:0 – Хинц (Клингберг) – 30:09 (5x5), 5:1 – Йози (Джохансен, Эллис) – 48:11 (4x4)

«Мы увидим команду, которая почуяла кровь, и должны сами выйти на новый уровень», — сказал нападающий «Далласа» Джейсон Спецца перед четвёртым матчем. Серия «звёзд» с «Нэшвиллом» до этого момента была абсолютно равной – все матчи заканчивались с разницей в одну шайбу, но пара ошибок Бена Бишопа в третьей игре стоила им победы.

В первых трёх матчах всё решала одна ошибка, один отскок. Не зря «Нэшвилл» и «Даллас» были одними из лучших в лиге по количеству пропущенных шайб. Забить в этой серии – задача не из лёгких. Была.

«Нэшвилл» начал игру с двух удалений. Вроде бы не так страшно, в этой серии до этого был забит только один гол в большинстве, но на сей раз спецбригады «Далласа» сработали как часы. Хинтц открыл счёт точным броском через трафик, а через минуту с небольшим Радулов забил прямо со вбрасывания. Это был третий бросок «Далласа» и настоящий кошмар для Ринне.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Во втором и третьем матче «Даллас» не использовал ни одной попытки в большинстве, после чего пошёл на изменения в игре спецбригад. «Мы обсудили большинство, посмотрели видео и немного изменили розыгрыш», — сказал Джон Клингберг.

После такого Ринне уже не оправился, а точку в его мучениях поставил Матс Цукарелло, который сделал счёт 4:0. «Даллас» проходил среднюю зону, как нож сквозь масло, а «Нэшвилл» выглядел растерянным. «Злость берёт от этого. Все злые. Это нормально после такой игры, но это плей-офф. Надо это проанализировать, но завтра отправить в мусорку и двигаться вперёд. Это одна игра, но мы очень злы», — заявил защитник Роман Йози, который был на льду при трёх пропущенных шайбах.

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Отыграться с 0:4 в такой серии – задача нереальная, хотя «Нэшвилл» старался, серьёзно нагрузив Бена Бишопа. Но тот не дрогнул и пропустил единственный гол, когда всё уже было решено. «Звёзды» отдали инициативу, сосредоточившись на игре в обороне, а в середине второго периода Хинтц пробил и Юусе Сароса, воспользовавшись чудовищной потерей «хищников» в своей зоне. 22-летний центрфорвард проводит первый сезон в НХЛ, и сегодня забил свои первые голы в плей-офф. Мог делать и хет-трик, причём в меньшинстве, но попал в штангу.

После такой убедительной победы в раздевалке «Далласа» не было шапкозакидательских настроений. Все понимают, что ещё ничего не сделано и теперь игра будет идти до двух побед. «Перенесётся ли результативная игра на следующие матчи? Для нашей команды это правило никогда не работало. Нам надо было вернуться к своему хоккею, и мы это сделали. Сработало большинство, кажется, люди забывают, что в регулярном сезоне мы были десятыми по этому показателю. Из-за последних двух матчей люди не осознавали, насколько мы эффективны в этом компоненте. Надо следовать своей игре, это приносит нам успех», — сказал главный тренер Джим Монтгомери.

«Готовишься выиграть, а в итоге «горишь» 0:4 после первых 15 минут. Это разочаровывает. Пытаешься отыграться, но в такой момент эмоции могут помешать», — сказал тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт.

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