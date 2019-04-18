Главное о ЮЧМ-2019. Подколзин и Аскаров приведут Россию к медалям?

Сегодня, 18 апреля, в Швеции стартует юниорский чемпионат мира, который продлится до 28 апреля. Это мировое первенство – последние смотрины перед драфтом НХЛ для 18-летних игроков и повод заявить о себе для более молодых. В турнире участвуют 10 команд – Россия, Финляндия, Канада, США, Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария, Беларусь и Латвия.

В последние годы в молодёжном и юниорском хоккее финны подбираются к полному доминированию. Им уже не страшны даже американцы, за последние пять лет Суоми лишь раз оставалась без медалей ЮЧМ. Главными конкурентами финнов должны стать американцы, которые берут за счёт хорошей сыгранности и великолепной техники.

Сборная России под руководством Владимира Филатова тоже постарается выиграть медали, и имеет на это неплохие шансы. В последние годы высокие места даются нашей команде с трудом (две бронзы за последние восемь лет, последнее серебро завоёвано в 2009 году, последнее золото – в 2007-м), но талантливое нападение и сильный вратарь дают надежду, что этот год может стать успешным.

Россия

Вратари: Ярослав Аскаров, Всеволод Скотников, Илья Горбунов.

Защитники: Николай Буренов, Роман Бычков, Никита Ващенко, Семён Чистяков, Александр Кирпичников, Шакир Мухамадуллин, Иван Рогов, Никита Седов.

Нападающие: Арсений Грицюк, Егор Чинахов, Данил Гущин, Василий Подколзин, Родион Амиров, Егор Брызгалов, Максим Грошев, Дмитрий Зайцев, Ярослав Лихачёв, Тахир Мингачев, Илья Николаев, Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин, Марат Хуснутдинов.

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В прошлом году наша сборная не досчиталась целой тройки лидеров – Андрея Свечникова, Григория Денисенко и Александра Хованова. Сейчас тоже не все лучшие оказались в составе. Странно, почему не пригласили защитника Артемия Князева, который освободился из «Шикутими» ещё в конце марта. Нет и лучшего бомбардира «Маскегона» (USHL) Егора Афанасьева. В основном Филатов рассчитывает на силы игроков, выступающих в России, лишь два легионера попали в состав – Даниил Гущин и Никита Седов.

Главная надежда возлагается на талант и характер Василия Подколзина – капитана россиян и человека, способного в одиночку вытаскивать матчи. Это нападающий, который играет в любых ситуациях – большинстве, меньшинстве, в равных составах. Его скоростные проходы через всю площадку уже давно стали фирменными, каждый его бросок таит опасность для соперника. В нападении у России вообще всё очень неплохо – Николаев, Спиридонов, Гущин, Грицюк. Проблем с забиванием голов ни в выставочных матчах, ни на предыдущих турнирах наша команда не показывала. А вот оборона – самое слабое место по сравнению с конкурентами, это отмечает и главный тренер.

Огрехи за защитниками должен будет подчищать 16-летний Ярослав Аскаров – едва ли не самый талантливый голкипер турнира. В этом сезоне он уже помог сборной взять бронзу Глинки, золото Кубка вызова U17 и серебро Кубка Вызова U19.

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США

Вратари: Спенсер Найт, Кэмерон Роу.

Защитники: Доминик Фенсор, Дрю Хеллесон, Кейс Маккарти, Генри Тран, Алекс Власик, Маршалл Воррен, Кэм Йорк.

Нападающие: Джон Бичер, Мэтью Бениерс, Мэтью Болди, Коул Кофилд, Джудд Кофилд, Шон Фаррелл, Майкл Гилдон, Джек Хьюз, Оуэн Линдмарк, Патрик Мойнихан, Лэндон Слаггерт, Тревор Зиграс, Алекс Тюркотт.

Как всегда, состав юниорской сборной американцев впечатляет. Уже много слов было сказано о Джеке Хьюзе – главном фаворите драфта НХЛ-2019. Невероятно крутой центр, который определяет игру всей команды, у него потрясающее катание и скорость, сравнимая с Макдэвидом. Лучший бомбардир и MVP ЮЧМ-2018, серебряный призёр МЧМ-2019. Для Хьюза этот турнир должен стать очередным поводом доказать, что его должны выбрать первым номером драфта.

Помимо Хьюза, этот ЧМ станет вторым ещё для четырёх игроков – Найта, Коула Кофилда, Алекса Тюркотта и Кэма Йорка. Тюркотт только восстановился от травмы и был добавлен в состав в последний момент и должен стать центром второго звена. В большинстве рейтингов драфта он входит в топ-10.

Спенсер Найт – вратарь, на которого стоит обратить внимание. В прошлом году он тоже был основным голкипером американцев, его отличают большие габариты, атлетизм и спокойствие.

Канада

Вратари: Тэйлор Готье, Джонатан Лемье, Нолан Майер.

Защитники: Брэйден Шнайдер, Джордан Спенс, Деймон Хант, Джейми Драйсдэйл, Майкл Вукоевич, Томас Харли, Кидан Корчак.

Нападающие: Самуэль Пулен, Филип Томасино, Пейтон Кребс, Коннор Цари, Дилан Козенс, Райан Сузуки, Алекс Ньюхук, Джеймисон Рис, Джейкоб Пеллетье, Дилан Холлоуэй, Натан Легаре, Натан Легаре, Киэн Вашкурак, Брэйден Трейси.

Если американцы отправляют на ЮЧМ всегда сильнейший состав, канадцы не могут себе позволить подобную роскошь. Продолжается плей-офф в юниорских лигах, и, например, фавориту драфта-2020 Алексису Лафренье не до сборной — его «Римуски» вышел в полуфинал QMJHL.

В выставочных матчах канадцы много пропускали (пять – от белорусов, четыре – от россиян), но забивать у них есть кому. Кребс получил талантливых партнёров, которых у него не было в клубе, и будет кормить их передачами. Ньюхук и Козенс в двух выставочных матчах показали отличную химию, набрав на двоих 8 очков. Оба входят в топ-20 рейтинга предстоящего драфта.

Юниорская сборная России проиграла Канаде в товарищеском матче накануне ЧМ

Швеция

Вратари: Хуго Алнефельт, Еспер Валльштедт.

Защитники: Альберт Люкэсен, Альберт Юханссон, Филип Броберг, Алекс Браннстэм, Виктор Сёдерстрём, Тобиас Бьёрнфот, Самуэль Сьёлунд, Людвиг Хедстрём.

Нападающие: Элмер Сёдерблом, Арвид Костмар, ИсакАндерссон, Оскар Лавнер, Оскар Бьерселиус, Карл Хенрикссон, Макс Вальгрен, Албин Греве, Симон Хольмстрём, Лукас Раймонд, Александр Хольтц, Албин Сундсвик, Зион Нюбек.

В Швеции налажен конвейер по развитию классных защитников, и этот турнир не будет исключением. В первую очередь стоит выделить Виктора Сёдерстрёма, который практически весь сезон отыграл в SHL и получал время в большинстве. При нём есть всё – умение делать передачи, хоккейный интеллект, хороший бросок, при этом он надёжно действует в обороне.

Вратарская линия у шведов ровная, и хотя Валльштедту всего 16 лет, он вполне может стать основным номером. Потенциал у этого голкипера большой.

Главные звёзды в атаке – Раймонд и Хольтц, сыгранная связка на уровне сборной. Несмотря на то, что им по 16 лет, они должны зажечь на турнире. Хольтц стал лучшим снайпером молодёжной лиги Швеции, Раймонд был признан лучшим форвардом лиги.

Финляндия

Вратари: Роопе Тапонен, Кари Пиироинен.

Защитники: Микко Кокконен, Калле Лопонен, Иивари Рясянен, Топи Ниемеля, Сантери Хатакка, Антти Туомисто, Вилле Хейнола.

Нападающие: Лееви Аалтонен, Антти Саарела, Микко Петман, Веети Миеттинен, Антон Лунделль, Аку Рятю, Аату Рятю, Каспер Симон Таиваль, Туукка Тиексола, Аарне Интонен, Юусо Пярссинен, Патрик Пуистола.

Действующие чемпионы и без Каапо Какко выглядят одними из главных фаворитов. У финнов набирается сразу три забивных звена (шестеро нападающих уже вовсю играют за взрослые команды в первой и второй финских лигах), но даже при этом главной движущей силой в атаке должен стать Антон Лунделль (действующий чемпион среди молодёжи, 19 (9+10) очков в 38 матчах за ХИФК) и Патрик Пуистола (настоящий снайпер, забил 15 голов и 26 очков в 22 матчах во второй лиге).

Среди защитников выделяются Хейнола и Кокконен, которые не просто выступают в основах своих клубов, но и играют там не последнюю роль. Их игра может быть не слишком эффектной, зато эффективной.