Швеции тоже есть кем похвастать, а за Германию и Швейцарию сыграют лучшие хоккеисты этих стран.

У США есть Кейн, а у России – Малкин! Звёзды НХЛ, которые точно будут на ЧМ

Меньше месяца остаётся до начала чемпионата мира по хоккею в Братиславе. Пока очертания сборных-участниц форума весьма туманны, но ряд ярких игроков уже дали согласие приехать в столицу Словакии. Рассказываем, в каком составе звёздный десант уже точно будет представлен на ЧМ-2019.

Шон Кутюрье (Канада), 26 лет

Статистика в регулярке НХЛ: 80 игр, 76 (33+43) очков, «+2»

Пока трудно сказать, насколько сильна в Братиславе будет сборная Канады, но вполне может так случиться, что Шон Кутюрье, в отсутствие Сидни Кросби, Коннора Макдэвида, Клода Жиру и других канадских суперзвёзд, будет самым ярким игроком кленовых листьев.

Кутюрье 26 лет, и сейчас он находится в самом расцвете сил. Два последних сезона за «Филадельфию» у него получились прорывными (по 76 очков в регулярном чемпионате), и для «Флайерз» он уже играет не меньшую роль, чем тот же Жиру или Якуб Ворачек. Для Шона этот чемпионат мира станет третьим в карьере. В 2015 он завоевал с канадцами золото, в 2017 – серебро, а сейчас впервые поедет на турнир в ранге звезды мирового масштаба.

Шон Кутюрье Фото: Drew Hallowell/Getty Images

Джеймс ван Римсдайк (США), 29 лет

Статистика в регулярке НХЛ: 66 игр, 48 (27+21) очков, «-10»

Ван Римсдайк – отличное усиление для сборной США, и приятно, что американцы в последнее время стали серьёзно относится к чемпионату мира, и везут в Европу настоящих звёзд. Что касается ван Римсдайка, то он, возможно, и не раскрыл до конца свой потенциал (всё-таки Джеймс был выбран под вторым номером драфта в 2007 году), но за годы, проведённые в «Торонто», превратился в очень добротного бомбардира, способного набирать по 55-60 очков за сезон.

Прошлым летом он вернулся в из «Мэйпл Лифс» в «Филадельфию», которая и выбирала его на драфте 12 лет назад, и это обстоятельство и позволило ему поехать на чемпионат мира, ведь «Флайерз» остались без плей-офф. Для ван Римсдайка это будет всего лишь четвёртое выступление за сборную США на крупном международном турнире, а на чемпионате мира в последний раз он играл в далёком 2011 году.

Патрик Кейн (США), 30 лет

Статистика в регулярке НХЛ: 81 игра, 110 (44+66) очков, «+2»

Но главной звездой американцев, а то и всего турнира, станет лидер «Чикаго» Патрик Кейн. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в прошедшем сезоне показал свою лучшую результативность в карьере, но это не принесло Кейну и «Блэкхоукс» никакого результата. «Чикаго» второй год подряд остался без плей-офф, а индивидуальные призы за лучшего бомбардира и снайпера сезона достались Никите Кучерову и Александру Овечкину. Теперь у Кейна осталась последняя возможность что-то выиграть в этом хоккейном году, и это чемпионат мира.

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Для суперзвезды НХЛ это будет второй подряд мировой форум, и мы помним, как он блистал год назад в Копенгагене и помог США выиграть бронзовые медали. В этот раз, если состав американцев усилят ещё несколько крутых парней, тот результат будет улучшен.

Патрик Кейн Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Элиас Петтерссон (Швеция), 20 лет

Статистика в регулярке НХЛ: 71 игра, 66 (28+38) очков, «+3»

Шведский вундеркинд отыграл лишь свой первый сезон в НХЛ, но уже видно, что Петтерссон вырастет в большую звезду. В регулярке он набрал 66 (28+38) очков, стал лучшим бомбардиром «Ванкувера» и побил клубный рекорд для новичков, установленный Павлом Буре.

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Впрочем, на уровне сборных Петтерссон уже давно котируется очень высоко. Элиас здорово себя проявлял на юниорском и молодёжных чемпионатах мира (на обоих турнирах выигрывал серебро), а год назад в Копенгагене выиграл золото с главной национальной командой. Но в Братиславе Петтерссон будет уже не просто в качестве талантливого юниора, а в ранге восходящей звезды НХЛ.

Оливер Экман-Ларссон (Швеция), 27 лет

Статистика в регулярке НХЛ: 81 игра, 44 (14+30) очка, «-16»

Экман-Ларссон – отличный пример преданности своему клубу и национальной команде. Один из лучших защитников своей страны с 2010 года беспрерывно выступает за «койотов» и не меняет команду, хотя за это время его клуб лишь раз сыграл в плей-офф НХЛ. Зато у Оливера есть возможность регулярно приезжать в расположение сборной Швеции на чемпионаты мира, и у Экмана-Ларссона уже есть полный комплект медалей с мировых форумов. Последние два турнира закончились для Швеции и Экмана-Ларссона триумфом, и неудивительно, что в Братиславе он вновь будет в команде Рикарда Грёнборга.

Якуб Ворачек (Чехия), 29 лет

Статистика в регулярке НХЛ: 78 игр, 66 (20+46) очков, «-16»

Якуб Ворачек будет главной звездой сборной Чехии в Братиславе, если, конечно, из «Бостона» раньше времени не освободится Давид Пастрняк. Якуб провёл за «Филадельфию» не такой яркий сезон, как год назад, но определённую планку он держит всегда. Причём это касается и игр за сборную на чемпионатах мира, куда Ворачек также частенько приезжает. Этот турнир станет для него шестым в карьере, в коллекции у звёздного чеха уже есть золотые и бронзовые медали.

Якуб Ворачек Фото: Elsa/Getty Images

Илья Ковальчук (Россия), 36 лет

Статистика в регулярке НХЛ: 64 игры, 34 (16+18) очка, «-26»

К Ковальчуку можно относиться по-разному, особенно после крайне неудачного для него сезона в «Кингз», но для сборной России это по-прежнему крайне важный хоккеист. Его опыт и мастерство никуда не делись за прошлый год, а мотивация после провала с «Лос-Анджелесом» будет на запредельном уровне.

Для Кови это будет уже 11-й чемпионат мира, последний раз он принимал участие в мировом форуме в 2015 году, и тогда наша сборная выиграла серебро. Есть в коллекции Ильи и две золотые медали, и, конечно, нам не забыть победный гол на ЧМ-2008. Может быть, Ковальчук уже не тот, что раньше (всё-таки 36 лет), но принести пользу в сборной он может только одним своим присутствием.

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Евгений Малкин (Россия), 32 года

Статистика в регулярке НХЛ: 68 игр, 72 (21+51) очка, «-25»

Статистика в плей-офф НХЛ: 4 игры, 3 (1+2) очка, «-1»

Малкин официально ещё не подтвердил своё участие в чемпионате мира, но намёки о приезде Джино в Братиславу поступают со всех сторон.

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Евгений провёл не слишком удачный сезон в «Питтсбурге», была травма, иногда не шла игра, но нет сомнений, что сборной России он необходим. Это наш лучший центрфорвард, а на чемпионатах мира Малкин всегда выступает суперрезультативно. Евгения можно назвать и счастливым талисманом для нашей национальной команды: из семи предыдущих приездов Евгения на ЧМ, лишь один турнир закончился для сборной России без медалей, и было это давным-давно, в 2006 году. Так что пора Малкину обновить свою коллекцию медалей, куда явно просится третье золото чемпионата мира.

Нико Хишир (Швейцария), 20 лет

Статистика в регулярке НХЛ: 69 игр, 47 (17+30) очков, «0»

Сборная Швейцарии в этом году по разным причинам не сможет рассчитывать на многих своих звёзд, зато в Братиславе будет Нико Хишир – первый номер драфта НХЛ в 2017 году. Хишир пока далёк от статуса суперзвезды даже в рамках «Нью-Джерси», но ему всего 20 лет, и основные достижения у Нико наверняка впереди. Что касается чемпионата мира в Братиславе, то это будет первое появление Хишира в национальной команде: до этого талантливый швейцарец играл только за юношескую и молодёжную сборную своей страны.

Нико Хишир Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Томаш Татар (Словакия), 28 лет

Статистика в регулярке НХЛ: 80 игр, 58 (25+33) очков, «+21»

В сборную Словакии на домашний чемпионат мира едут все их немногочисленные звёздные хоккеисты, из числа тех, кто освободился в НХЛ. Наиболее интересно будет посмотреть на Томаша Татара, который в этом сезоне раскрылся в «Монреале» и превзошёл свою статистику времён «Детройта». В Братиславе он, безусловно, станет лидером своей команды и попытается вернуть словаков к борьбе за медали. Тем более что Татар играл на ЧМ-2012, где Словакия сумела добраться до серебряных наград.

Леон Драйзайтль (Германия), 23 года

Статистика в регулярке НХЛ: 82 игры, 105 (50+55) очков, «+2»

Не останется без своей главной суперзвезды и сборная Германии. Леон Драйзайтль, едва не догнавший Овечкина в борьбе за звание лучшего снайпера сезона НХЛ, едет в Братиславу, и этот чемпионат мира станет уже четвёртым подряд для самого результативного немецкого хоккеиста. В столице Словакии Драйзайтлю вновь придётся доказывать, что он великолепен и без Коннора Макдэвида. В Копенгагене он набрал 9 очков в семи матчах, но сейчас от Леона ждут большего.

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Кто должен приехать

В этот список мы включили только тех звёзд, которые уже точно приедут в Братиславу. В ближайшие дни турнир в Словакии может обогатиться ещё несколькими громкими фамилиями. Например, Андрей Василевский и Никита Кучеров вот-вот должны дать положительный ответ сборной России, в США ждут решения Джека Айкела, Дилана Ларкина и Алекса Дебринкэта, шведы рассчитывают на Хенрика Лундквиста, немцы – на Доминика Кагуна, а Швейцарию может усилить Кевин Фиала.