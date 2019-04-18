Вылет Кучерова – это кошмар. Но мы постарались найти плюсы

Никита уже не раз доказывал, что в нём зря сомневались. Настало время сделать это ещё раз.

Шок от вылета из Кубка Стэнли лучшей команды НХЛ понемногу утихает, обнажая вопросы. Никита Кучеров разрывал лигу на протяжении всего сезона, но оказался не готов противостоять цепким построениям «Коламбуса» и закончил серию так же бесславно, как и «Тампа», не продемонстрировав и половины своего потенциала. На Кучерова и его партнёров было жалко смотреть – пустые взгляды, непонимание произошедшего и тщетные попытки найти хоть какие-то слова. Многие в России желают Кучерову выиграть Кубок, но с этим придётся подождать как минимум ещё сезон. Пока же постараемся найти в этом провале позитивные моменты.

Лидера НХЛ вынесли в плей-офф 4-0! В крах «Тампы» могли поверить только безумцы «Мы тебя не больно зарежем. Чик — и ты уже на небесах».

Рекорды в регулярке ничего не значат

«Если «Тампа» сойдёт с рельсов уже в первом раунде, все будут задаваться вопросом, стоило ли гнаться за этими историческими отметками. Может, лучше было бы всем отдохнуть, в том числе и Кучерову? С другой стороны, лучше было поддерживать себя в тонусе, а не рисковать расслабленностью и отдыхом. Впрочем, глядя на статистику «Тампы» и её лидера, становится ясно, что нет никакого значения в том, кто будет противостоять «молниям» и в каком раунде», — рассуждал перед стартом плей-офф обозреватель NBCSports Джеймс О'Брайен. Я тоже подозревала, что «Тампа» не станет чемпионом, но поражение от «Коламбуса» в первом же раунде и представить не могла.

128 очков в регулярке и не значат ровным счётом ничего, если ты не можешь так же играть в плей-офф. У Кучерова есть целое лето, чтобы переосмыслить свою игру и стать злее. Самое главное – не опускать руки, как «Тампа», которая сдалась уже после 20 минут серии. Чтобы открыть глаза, нет ничего лучше, чем такая звонкая пощёчина после рекордного сезона. Одно дело проиграть на поздней стадии, в равной борьбе, в седьмом матче. Другое – быть разбитым в пух и прах на старте плей-офф какими-то выскочками. Это уже явный повод задуматься, что ты что-то делаешь не так.

Осознать проблему – первый шаг к её решению. Надо думать, Никита осознал. А мы все знаем, что это человек, который всю карьеру стремится доказать, что его зря списывают со счетов. Доказать ЦСКА, который отмахнулся от его травмы и отпустил на все четыре стороны. Доказать первой команде в QMJHL, которая предпочла ему других легионеров и обменяла в другую команду. Доказать всем клубам НХЛ, которые прошли мимо него на драфте. Что ж, 128 очками он уже многое доказал. Теперь перед ним встал новый вызов – доказать, что он может тащить в плей-офф тогда, когда это нужно больше всего.

Статистика Кучерова в решающих матчах плей-офф НХЛ



2015: 0 очков, «-2» в последних трёх матчах финала с «Чикаго» («Тампа» проиграла 2-4)

2016: 0 очков, «-4» в последних двух матчах финала Востока с «Питтсбургом» (3-4)

2018: 0 очков, «-3» в последних двух матчах финала Востока с «Вашингтоном» (3-4)

2019: 0+2 очка, «-2» в последнем матче с «Коламбусом» (0-4)

Кучеров идёт по пути Овечкина

Сколько лет все восхищались убойными бросками Овечкина в регулярке и хаяли его отстранённость и безвольность в плей-офф? Капитан «Вашингтона» ждал 13 лет, чтобы поднять над головой Кубок Стэнли. Кучерову стоит присмотреться к его примеру и понять – в плей-офф нужно не просто хорошо играть, ты должен выгрызать своё любыми способами.

10-я попытка Овечкина. Что должно случиться, чтобы «Вашингтон» выиграл? Главный вопрос плей-офф Кубка Стэнли.

Прошло немало лет, прежде чем Овечкин понял, что даже главная звезда обязана бежать в оборону, бросаться под шайбу и играть прежде всего на команду, а не на себя. Нельзя винить в крахе «Тампы» одного Кучерова (как в неудачах «Вашингтона» нельзя было винить одного Овечкина), но когда ты теряешься под прессингом соперника, не можешь сделать ничего толкового, удаляешься, психуешь и хватаешь дисквалификации – это точно не поможет команде.

В пример Кучерову можно поставить не только Овечкина. Сергей Бобровский за семь лет в «Коламбусе» не раз признавался лучшим вратарём НХЛ, но в плей-офф его это не спасало. Сколько раз на него клеили ярлыки некубкового игрока? Этот сезон был для него самым трудным – подвешенное состояние, желание уйти из клуба, риск потерять статус первого вратаря. Бобровский с достоинством преодолел все трудности и написал новую главу в истории «Коламбуса». Всё это стоило того, чтобы сейчас сотворить оглушительную сенсацию.

Опыт – сын ошибок трудных. Можно не сомневаться, Кучеров усвоит этот урок и обернёт опыт в свою пользу. Каждый год он выходит на новый уровень, заставляя себя подниматься всё выше и выше. Плохой опыт зачастую даже ценнее хорошего. Не забывайте, что Никите летом исполнится только 26 лет и у него ещё всё впереди. И у «Тампы» тоже – состав подобран на годы вперёд, а рана от 0-4 ещё долго не заживёт и будет постоянно напоминать о себе, спуская на землю.

«У «Тампы» был невероятный регулярный сезон. Но можно многого достичь, если команда верит в себя. Я счастлив за своих ребят, потому что они показали себя командой с железной волей. Дело в голове, а не в таланте или физической мощи. Главное – психологическая стойкость», — поделился успехом тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

У Кучерова есть и талант, и воля. По отдельности мы их видели, видели и вместе, когда он на зубах тащил «Тампу» в сезоне-2016/17. Осталось соединить эти компоненты на постоянной основе. Примеры есть перед глазами, нет ничего невозможного.

Кучеров, Малкин и Василевский свободны для ЧМ! Кто приедет в сборную России? Илье Воробьёву очень повезло, что «Тампа» и «Питтсбург» вылетели из Кубка Стэнли. Многие проблемы с составом будут решены.

Что «Тампе» плохо, сборной – хорошо

Наконец, последняя причина, она же самая очевидная. Напротив фамилии Кучеровав списках сборной уже несколько лет должна стоять пометка – «рано из плей-офф не освободится», и для национальной команды вылет «молний» — огромная удача. Сейчас, когда на мировое первенство едут всё больше звёзд НХЛ, его помощь особенно важна.

Кучеров играл за взрослую сборную дважды – первый раз на Кубке мира, второй раз – на ЧМ-2017. Положа руку на сердце, та сборная в Кёльне показывала самый симпатичный хоккей за последние годы, а Кучеров в тройке с Панариным и Кузнецовым выглядели сногсшибательно. Сейчас в партнёрах у Никиты не будет ни Панарина, ни Кузнецова. Но за это время он успел вырасти в суперзвезду и на мировом первенстве должен отыграться за кошмарную концовку сезона в НХЛ.