Дубль форварда «Омских ястребов» Грицюка принёс России первый успех на турнире в Швеции. Но нашей сборной нужно что-то делать с дисциплиной.

Подколзин молчал, но у России есть другой козырь. Словаки повержены на ЮЧМ

Календарь и турнирная таблица ЮЧМ-2019

В Швеции взял старт чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Этот турнир – последний смотр молодых талантов перед июньским драфтом НХЛ, так что интересен он не только с точки зрения командных результатов. На этом форуме особое внимание при просмотре нужно уделить подрастающим звёздочкам, будущему мирового хоккея. Всё, что нужно знать о ЮЧМ-2019, вы можете прочитать в нашем материале.

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Сборная России попала в весьма непростую группу, где подопечным Владимира Филатова предстоит соперничать с хозяевами турнира, бронзовыми призёрами ЮЧМ-2018 шведами, обладателями серебра прошлогоднего форума американцами, а также командами Словакии и Латвии. Но календарь у россиян благоприятный: первые две игры группового этапа должны были помочь нашей сборной вкатиться в турнир, и стартовали россияне в Швеции с матча против словацкой сборной.

Впрочем, недооценивать соперника ни в коем случае не следовало. Например, на прошлом первенстве среди юниоров, которое проходило в России, наша сборная на групповом этапе также встречалась со Словакией, и обыграть оппонента тогда удалось тогда лишь в серии послематчевых буллитов. Есть у словаков и свои звёзды. Это голкипер Самуэль Главай, сыгравший в январе на МЧМ и высоко котирующийся среди вратарей-юниоров, выступающих в Северной Америке, а также форвард Максим Чайкович, ставший вторым бомбардиром на ЮЧМ-2018.

Но и у россиян, разумеется, в составе есть яркие игроки. В первую очередь, это капитан сборной Василий Подколзин, которому выдают огромное количество авансов, а также вратарь Ярослав Аскаров. Впрочем, один из лучших голкиперов мира по своему возрасту на матч со словаками остался в запасе, а турнир в воротах российской сборной начал Всеволод Скотников, представляющий «Красную Армию».

Стал известен состав юниорской сборной России на дебютный матч ЮЧМ

Фото: fhr.ru

Юниорский хоккей во всей красе

Первый период матча Россия – Словакия на контрасте со скучным и рациональным финалом Кубка Гагарина смотрелся просто другим видом спорта. Веселье, множество голов, куча ошибок и полное отсутствие игровой дисциплины – юниорский хоккей с первого же матча продемонстрировал своё истинное лицо. Шутка ли, за двадцать минут игрового времени команды заработали по три удаления, и половина из них закончилась голами.

Но началось всё с шайбы в равных составах: на 5-й минуте игры Родион Амиров прессингом заставил ошибиться Михала Мразека, тот бездумно откинул шайбу в борт, и Илья Николаев оказался первым на отскоке, с пятачка пробив Главая. Вскоре словакам удалось отыграться в большинстве: Максим Чайкович выстрелил с кистей из круга вбрасывания, и шайба рикошетом от Доминика Сойки зашла в ворота Скотникова.

После пропущенной шайбы россияне ещё дважды поиграли в меньшинстве, но затем сумели усилить давление на соперника. Тут-то и стала сказываться общекомандная разница в классе. Словаки стали много фолить, и первое наказание последовало от Родиона Амирова. Форвард «Толпара» великолепно реализовал буллит, который для россиян заработал Егор Спиридонов. Следующую возможность поиграть в большинстве для подопечных Филатова организовал Василий Подколзин, и на реализацию этого штрафа у россиян ушло всего 6 секунд. Высокое индивидуальное мастерство проявил Арсений Грицюк, который сразу после вбрасывания вылез на пятак и мастерски переиграл Главая.

Весьма событийный и развесёлый первый период закончился со счётом 3:1 в пользу российской сборной, но наша сборная могла закончить этот отрезок с гораздо более весомым преимуществом в счёте, если бы не пыталась постоянно разыгрывать свои моменты до верного.

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Словаки не сдаются

Во втором периоде удаления продолжили сыпаться, как из рога изобилия. Было хорошо заметно: как только атакующие игроки в единоборствах включали ноги, защищающие хоккеисты включали руки, и судьи раз за разом фиксировали многочисленные задержки. Сам период начался с четвёртой шайбы россиян: Максим Грошев, заложив корпус, совершил очередную удачную вылазку на пятачок словаков. Самуэль Главай, слабой стороной которого, как оказалось, является игра в ближнем бою, выручить не сумел.

Но при счёте 1:4 Словакии удалось встрепенуться. Они стали проводить больше времени в российской зоне, угрожать воротам Скотникова, и наши ребята останавливали соперника только ценой удаления. Практически сразу же после шайбы Грошева словаки на полторы минуты получили преимущество в два игрока, но тут россиян стоит похвалить. Пластались и блокировали броски наши ребята очень здорово, и забросить вторую шайбу Словакии не позволили. Более того, Дмитрий Шешин в расстановке «3 на 5» убегал к воротам Главая, но в этот раз словацкий вратарь сыграл блестяще.

И всё-таки соперник россиян своего добился, и до второго перерыва забросил вторую шайбу. Очередное удаление для россиян заработал Никита Седов, а Мартину Хромьяку потребовалось 12 секунд, чтобы отличиться. 4:2, словаки не собирались сдаваться, а третий период обещал получиться очень интересным.

Фото: fhr.ru

Сборной России нужно что-то делать с дисциплиной

Но если и была какая-то интрига в этом матче, то на старте третьего периода она улетучилась. Дубль оформил Арсений Грицюк, который прорвался по левому флангу, срезал угол и в очередной раз переиграл Главая с пятака. 5:2, в этом матче многое стало ясно.

Игра сразу же успокоилась, словаки пытались что-то создать у ворот Скотникова, но россияне играли надёжно и уверенно. В середине периода произошёл неприятный эпизод с участием Василия Подколзина: капитана россиян жёстко встретил у борта словацкий нападающий, и Подколзин тяжело уехал на скамейку. Столкновение выглядело жутковатым, но Василий сумел вернуться на площадку. Правда, Подколзин, едва выйдя на лёд, случайно снёс Илью Николаева. Хочется верить, что у форварда «Локо» не будет проблем со здоровьем.

Словаки казались подавленными, но очередное удаление у сборной России подарило им шанс на третью шайбу. И подопечные Вильяма Чахо вновь сумели отличиться в большинстве! Гол на свой счёт записал Максим Чайкович. Да, Владимиру Филатову нужно поработать над дисциплиной.

Но большего позволить Словакии наши ребята не позволили. Соперник снял вратаря в конце основного времени, но это закончилось шайбой в пустые ворота от Марата Хуснутдинова. 6:3, Россия начинает ЮЧМ-2019 с достаточно уверенной победы!